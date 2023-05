[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ラブライブ!サンシャイン!!』より新グッズ14種を発表した。







『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、

「A・ZU・NA」「DiverDiva」「QU4RTZ」各ユニット衣装のメンバーたちをはじめ、「三船 栞子 EMOTION Ver.」「ミア・テイラー stars we chase Ver.」「鐘 嵐珠 Eutopia Ver.」や「高咲 侑」のアクリルスタンドがずらりと二次元コスパにラインナップいたします。

さらに、ニジガクの「生徒会お散歩役員」「はんぺん」のTシャツも発売決定です。





これらは通販を含むコスパオフィシャルショップほかで一般販売のご予約受付中。

また、2023年7月上旬に〈ODAIBAゲーマーズ〉での先行が決定いたしました。





商品情報







商品名:アクリルスタンド(全13種)

上原 歩夢 A・ZU・NA Ver. /桜坂 しずく A・ZU・NA Ver. /優木 せつ菜 A・ZU・NA Ver.

朝香 果林 DiverDiva Ver. /宮下 愛 DiverDiva Ver.

中須 かすみ QU4RTZ Ver. /近江 彼方 QU4RTZ Ver./エマ・ヴェルデ QU4RTZ Ver. /天王寺 璃奈 QU4RTZ Ver.

三船 栞子 EMOTION Ver. /ミア・テイラー stars we chase Ver./鐘 嵐珠 Eutopia Ver. /高咲 侑

■2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉先行販売

一般販売:2023年9月上旬

サイズ:

※商品によって異なります

[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内

素材:アクリル製

価格:各1,650円(税込)



○上原 歩夢 A・ZU・NA Ver. /桜坂 しずく A・ZU・NA Ver. /優木 せつ菜 A・ZU・NA Ver.

『Infinity!Our wings!!』の衣装で登場!

メンバーで揃えて飾れば、飾り映え間違いなし!

2期 第6話のライブステージをイメージしてデザインされた台座が、更に華やかさを演出します!

○朝香 果林 DiverDiva Ver. /宮下 愛 DiverDiva Ver.

『Eternal Light』の衣装で登場!

『DiverDiva』通称“DD”を模した台座になっています!揃えて飾れば最強!

○中須 かすみ QU4RTZ Ver. /近江 彼方 QU4RTZ Ver./エマ・ヴェルデ QU4RTZ Ver. /天王寺 璃奈 QU4RTZ Ver.

『ENJOY IT!』の衣装で登場!

メンバーで揃えて飾れば、飾り映え間違いなし!

『QU4RTZ』のイメージに合わせてデザインされた台座が、更に華やかさを演出します!

○三船 栞子 EMOTION Ver.

『EMOTION』の衣装で登場!

2期 第7話のダンスシーンをイメージした台座デザインが更に華やかさを演出します!

○ミア・テイラー stars we chase Ver.

『stars we chase』の衣装で登場!

2期 第9話ダンスシーンをイメージした台座デザインが更に華やかさを演出します!

○鐘 嵐珠 Eutopia Ver.

『Eutopia』の衣装で登場!

2期 第1話のダンスシーンをイメージした台座デザインが更に華やかさを演出します!

○高咲 侑

2期 第8話「TOKIMEKI Runners」冒頭の『高咲 侑』がピアノを演奏する四角いステージを

モチーフした台座デザインとなっています。

侑ちゃんと同好会の仲間たちをイメージできるようなデザインです。



【基本予約受付期間】

~2023年6月18日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





商品名:はんぺん Tシャツ

■2023年7月上旬〈ODAIBAゲーマーズ〉先行販売

一般販売:2023年8月下旬

サイズ:S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。

カラー:ASH/NATURAL

価格:3,300円(税込)

ニジガクの「生徒会お散歩役員」「はんぺん」がTシャツになりました!

すやすやと眠る可愛らしい姿をデザイン!ヴィンテージ感のあるカラーです!



【基本予約受付期間】

~2023年6月18日(日)

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。





備考:

その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。





(C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会



関連リンク



・【二次元コスパ】/『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』販売情報





┗ https://nijigencospa.com/event/id/23835

・【二次元コスパ】/『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』グッズ一覧

┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/02684/mode/title

・【株式会社コスパ】/公式Twitter:@cospa_inc

┗ https://twitter.com/cospa_inc



発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。



商品に関する詳細、お問合せ先



コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-20:46)