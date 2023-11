[Teclast]

期待を超える

MAXSUN Challenger B760M D5

公式サイト:https://www.maxsun.com/







安定した電力

8+1+1フェーズコア50A Dr.Mos

M-ATXフォームファクター

寸法:230x205mm

LGA1700での12、13、および14th Intelコアプロセッサのサポート

2倍のPCIE拡張スロット

1フルレングスPCIE 4.0 X16スロット

1 PCIE X1スロット

DDR5デュアルチャネルメモリ、2x DIMMスロット

最大6400MHzのメモリXMPをサポートします

直感的なデザイン

デバッグLED

CLR_CMOSボタン



最大パワー:安定性を確保します

精密電力供給

8+1+1フェーズ

50A Dr.Mos

強化された8ピン接続



アップグレードされた合金ヒートシンク

優れた冷却効率、プロセッサのパフォーマンスを解き放つための合金熱鎧の強化。



デュアル高速M.2 SSDインターフェイス

マザーボードには、汎用性の高いストレージ拡張のための2つのPCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSDスロットを備えています。



DDR5メモリアップグレード

2*DIMMスロット、DDR5は、安定したゲームフレームレートのために最大6400MHzをサポートしています。



優れた拡張性

1 PCIe 4.0 x16

1 PCIe x1スロット

優れた拡張性のためのさまざまなUSBポート



ユーザー中心のデザイン

トラブルシューティングやデフォルト設定の復元を簡単にするためのデバッグLEDおよびCLR_CMOSボタン

デバッグLED



▲8ピン12V電源コネクタ

▲1 CPU_FANパワーコネクタ

▲3 SYS_FANコネクタ

▲XMPサポートを備えた2 DDR5メモリスロット、最大6400MHz

▲24ピンマザーボード電源コネクタ

▲1 USB 3.2 Gen1(5Gbps)フロントパネルコネクタ

▲1 PCIE 4.0 x16スロット

▲2 M.2 SSDスロット(M.2_AおよびM.2_B)PCIe 4.0 x4サポート

▲3 SATA 3.0ポート

▲COM Aヘッダー

▲オンボードデバッグLED

▲2 USB 2.0フロントパネルコネクタ

▲Clear CMOSボタンをオンボード



公式サイトでもっと詳しい情報を了解しましょう!



MAXSUNについて

2002年に設立されたMAXSUNは、Guangzhou Shangke Information Technology Co.Ltdの子会社であり、2023年に「Intel(R) Partner Alliance Titanium Partner」と評価されました。20年近くにわたって品質と卓越性と同義でした。「すべて安定性のために」の原則は、チップセットの選択からPCB設計まで、あらゆる詳細に細心の注意を払って、優れた製品ソリューションを提供するという揺るぎないコミットメントを導きます。



At MAXSUN, "Focus on quality, focus on excellence" is not just a motto-it's our ethos. We constantly innovate, maintaining stringent quality control and staying abreast of market trends, to surpass user expectations. With MAXSUN, the future of technology is not just anticipated-it's realized.

●公式

サイト:https://www.maxsun.com/



