アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、9月9日(土)~10日(日)に開催された「オトメイトパーティー2023」において、Nintendo Switch(TM)新作ソフト「MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-」を開発することを発表いたしました。







本作はバスケットボールを扱った女性向けゲームで、B.LEAGUEのB1に所属するプロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」とアイドルグループ「AKB48」のメンバー(後日発表予定)がプロデュースし、女性向けゲームブランド「オトメイト」が開発と販売を行ってまいります。



オトメイトパーティー2023公開ティザームービー

https://youtu.be/4D_8-pmRfG4



商品概要





タイトル:MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-

対応機種:Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル:女性向け恋愛アドベンチャーゲーム

CERO:審査予定

プレイ人数:1人



川崎ブレイブサンダース :https://kawasaki-bravethunders.com/

AKB48 :https://www.akb48.co.jp/

オトメイト :https://www.otomate.jp/

株式会社ヴィジュアルノーツ :https://visualnotes.co.jp/

アイディアファクトリー株式会社:https://www.ideaf.co.jp/

SNSハッシュタグ: #川崎ブレイブサンダース #AKB48 #オトメイト

発売元: アイディアファクトリー

権利表記: (C)KBT (C)AKB48 (C)VISUALNOTES (C)IDEA FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



