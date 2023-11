[ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社]

EMPORIO ARMANI OUR LEGACY WORK SHOPコレクションが11月17日にロウンチとなります。二つのブランドがインスピレーションとキュレーションを共有することにより新旧が融合し、シルエットが再構築されました。









WORK SHOPは、スウェーデンのブランドOUR LEGACYの創造的で実験的な拠点であり、生地と衣服の革新的な再使用方法を提案します。一方、エンポリオ アルマーニは、ダイナミックさと都会的な特質を備え、ブランドアイデンティティ、すなわちエレガントでありながら常に試行と進化という特性を通じてアルマーニの美学を提案します。これら二つのブランドのシナジーが、数十年にわたる歴史と未来を結びつけたユニークな旅路を創り出したのです。



メンズウェアとユニセックスコレクションは、スタイリッシュなレザーコート、厚手のシアリングフライトジャケット、ソフトなテーラードスーツ、特徴のあるテクスチャのウール生地のオーバーコートで構成されています。シャツは、鮮やかなストライプから温かみのあるチェック柄、特注のアートワークプリントまで幅広いバリエーションで展開されます。カジュアルなコーデュロイ、デニムジーンズ、重量感のあるジャージは、シルクのネクタイ、レザーグローブ、ウールのベレー帽などのスタイリングに欠かせないアクセサリーによって一層引き立ちます。









このキャンペーンは、アーティストのMark Borthwick(マーク・ボースウィック)がイメージと撮影を手がけ、Gustaf Holtenas(グスタフ・ホルテネス)がイラストとアニメーションを担当しました。デザイナーにとって特別な存在である猫や動物たちが、このプロジェクトの共通のテーマであり、ビデオとコレクションの一部に登場します。







EMPORIO ARMANI OUR LEGACY WORK SHOPは、11月17日(金)よりOUR LEGACY.COM、OUR LEGACYストックホルム店、ロンドン店、ベルリン店、ソウルでのOUR LEGACYスペシャルポップアップ、DOVER STREET MARKETロンドン店、銀座店、ニューヨーク店、ロサンゼルス店、北京店にて販売されます。



詳しい店舗リストと営業時間については、OURLEGACY.COMをご覧ください。



EMPORIO ARMANI OUR LEGACY WORK SHOPスペシャルムービー

https://xfs.jp/cM2KdH



Image credit: Mark Borthwick

Video credit: Gustaf Holtenas



お問い合わせ先:

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-18:40)