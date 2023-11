[中部国際空港株式会社]

空港館内に「海」と「山」をテーマにSDGsの大切さを伝えるクリスマスツリーを設置し、空港をクリスマスムードに彩ります。



中部国際空港株式会社(所在:愛知県常滑市)は、11月11日(土)より第1ターミナル4階スカイタウンおよびフライト・オブ・ドリームズにおいて、クリスマス装飾 セントレアクリスマス2023「Love the Earth ~空がつなぐ、海と山からのメッセージ~」を開催します。昨年に続き、今年もSDGs の大切さを伝えるツリーが飾られます。「海」と「山」をテー

マに、中部地方で回収された海洋プラスチックごみおよび間伐材・廃材を活用したオーナメントでツリーを彩り

ます。また、期間中はお菓子や雑貨などを販売するクリスマスマーケットや、お客様のスマートフォンを使用したスタ

ンプラリーを同時開催します。





中部国際空港株式会社は、毎年クリスマスシーズンにテーマを設けてクリスマスツリーの設置・館内装飾を行っております。

今年のテーマは「海」と「山」の「SDGs」となります。

昨年のクリスマスも「SDGs」をテーマに、海洋プラスチックごみを再活用した装飾を展開しましたが、今年は海洋プラスチックごみに加え、間伐材・廃材も再活用し、「海」に加え、「山」でのSDGsについてもテーマにします。

また、実際にSDGsの取り組みを体験していただくべく、空港関連事業者や知多半島のお子様、一般のお客様を対象にしたワークショップを開催し、海洋プラスチックごみや間伐材を再利用したオーナメント製作を体験していただきました。

このワークショップにて製作されたオーナメントはクリスマスツリーに実際に飾られます。



中部国際空港セントレアでのクリスマスを通じて、中部国際空港株式会社が取り組むSDGs施策や中部地方でSDGs活動を行う事業者の取り組みを、「中部の空の玄関口」として日本全国・世界中に発信していきます。



セントレアクリスマス2023「Love the Earth ~空がつなぐ、海と山からのメッセージ~」概要







・期間 : 11月11日(土)~12月25日(月)

・場所 : 第1ターミナル4階 スカイタウン / フライト・オブ・ドリームズ1階 フライトパーク

・時間 : 第1ターミナル4階 6:00~22:30 / フライト・オブ・ドリームズ 10:00~17:00(開館時間に準ずる)

※開館時間につきましては以下URLをご確認ください。

https://www.centrair.jp/flight/early-late/

・主催 : 中部国際空港株式会社

・協力 : 木曽町/木曽森林組合/One Earth 株式会社(sobolon)/あいち里山の木の会/セントレアCX 空港連絡会/中部国際空港利用促進協議会株式会社LIXIL 榎戸工場/社会福祉法人知多学園/阿久比町立南部小学校

・主な内容 :

1.空港事業者や地元のみなさまと製作したオーナメントで彩られたクリスマスツリー

2.クリスマスマーケット

3.モバイルdeスタンプラリー

・イベントWEB : https://www.centrair.jp/special/event/christmas/

空港事業者や地元のみなさまと製作したオーナメントで彩られたクリスマスツリー





中部地方(愛知県・能登半島)の海岸清掃で回収した海洋プラスチックごみをオーナメントにした「海のツリー」と愛知県や長野県木曽町の間伐材・廃材をオーナメントにした「山のツリー」が空港館内に飾られます。

中部国際空港株式会社と結びつきのある事業者とともに、中部地域の海と山のSDGs 活動を伝える内容となっております。





(参考)セントレアの「海」と「山」のSDGs 活動

・ 海 : 2022年からセントレア社員とその家族が鬼崎漁業協同組合と連携し、海岸清掃を行っています。

https://www.centrair.jp/corporate/csr/environment/activity/cleanup.html

・ 山 : 2022年から愛知県漁業協同組合会・長野県木曽町と連携して、植林活動を行っています。

https://www.centrair.jp/corporate/csr/environment/activity/syokurin.html





■オーナメント製作ワークショップ

愛知県内でSDGs 活動をする事業者とタイアップして、空港島内事業者・知多半島のお子様、一般のお客様を

対象にオーナメントを製作するワークショップを開催しました。



〈タイアップ事業者およびオーナメント〉

・ One Earth 株式会社(sobolon) : 海洋プラスチックごみで作る「オーナメント」・「モザイクアート」

岐阜県多治見市を拠点にする海洋プラスチックをジュエリーに再加工するプラスチッククリエイター。

愛知県や能登半島で回収した海洋プラスチックごみでオーナメントを製作。



・ あいち里山の木の会 : 間伐材で作る「トントゥ」

愛知県豊明市にある、愛知の山々で育った木を積極的に住宅に使用する木材・家づくりの専門家集団。

愛知県の間伐材を使用して、北欧地域の小人の妖精「トントゥ」のモニュメントを製作。





〈ワークショップ風景〉

空港島内事業者79名や地元企業の社員27名、阿久比町立南部小学校の生徒64名(小学4年生)、一般のお客様50名など総勢272名が参加し、オーナメントやモザイクアートを製作しました。











※ワークショップにつきましては、以下記事もご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000410.000024522.html

クリスマスマーケット







クリスマスツリーのふもとでベルギー王室御用達のチョコレートやムーミングッズなどクリスマスのお菓子や雑貨を販売するクリスマスマーケットを開催します。

また今年はオーナメント製作ワークショップの協力事業者One Earth 株式会社(sobolon)も出展し、海洋プラス

チックごみを再利用して製作したジュエリーを販売します。



・期間 : 11月11日(土)~12月25日(月) 10:00~18:00

・場所 : 第1ターミナル4階イベントプラザ

・イベントWEB : https://www.centrair.jp/event/schedule/1274904_1581.html



モバイルdeスタンプラリー





第1ターミナル4階 スカイタウン「ちょうちん横丁」や「レンガ通り」にも、クリスマス装飾スポットを設置。

空港館内全体でクリスマスの雰囲気を醸成します。

また、装飾スポットごとに、スカイタウン内3か所、フライト・オブ・ドリームズ内3か所のラリーポイントを設

け、お客様のスマートフォンを使用したスタンプラリーを開催します。







