[HJホールディングス株式会社]

視聴チケット販売中







韓国の放送局MBCで、MONSTA XのKIHYUNとJOOHONEYが司会を務めるK-POP専門ラジオ番組「IDOL RADIO」。この「IDOL RADIO」をライブ形式で届ける音楽イベント「MBC IDOL RADIO LIVE in TOKYO」が、TOKYO GARDEN THEATERで10月20日(木)に一夜限りで行われ、豪華出演者が圧巻のパフォーマンスを披露し、ファンを魅了しました。



そして、ライブの興奮が冷めやらぬなか、「MBC IDOL RADIO LIVE in TOKYO」をHuluストアで配信することが決定しました!



MONSTA X(HYUNGWON&JOOHONEY)はもちろん、レベルの高いビジュアルを武器にデビュー前から韓国ファンサイトの会員数が1万超、日本でも2ndフルアルバム「All Yours」がオリコン週間アルバムチャート1位するなど、人気、実力を兼ね備えたASTRO(MOONBIN&SANHA、JINJIN&ROCKY)ほか、STAYC、GOT7 YOUNGJAE、GOLDEN CHILDらが出演。



滲む汗も、真剣な眼差しも、間近で楽しめるHuluストアでの配信をぜひお楽しみください。もちろん、ライブだけで語られたメンバートークも収録。本ライブ配信後には「見逃し配信」があるので何度でもご視聴可能です。



*Huluストアは、月額料金不要、作品単位の課金方式でどなたでも視聴可能なサービスです。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

<配信概要>



■作品タイトル

MBC IDOL RADIO LIVE in TOKYO



■配信日時

2022年11月12日(土)19:00



※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

※ライブ配信の場合は、上記時間のみ視聴が可能です。

※ライブ配信ご視聴の際は、巻き戻しや一時停止はできません。



■見逃し配信

ライブ配信終了後、準備が整い次第 ~ 2023年1月11日(水)23:59

※見逃し配信の視聴可能期間は限られておりますので、ご注意ください。



■出演者

ASTRO(MOONBIN&SANHA、JINJIN&ROCKY)

MONSTA X(HYUNGWON&JOOHONEY)

STAYC

GOT7 YOUNGJAE

GOLDEN CHILD



■ライブ配信・見逃し配信視聴料

4,000円(税込)



【本ライブ配信の特徴】

1.「ライブ&見逃し配信」がセットになっているので、ライブ視聴後に、見逃し配信で期間中何度でも

ライブを見直すことが可能です。

2.テレビでの視聴も可能なため、大画面で迫力あるライブをお楽しみいただけます。

3.チャット機能を活用すれば、リアルタイムの感動を、視聴者同士で共有できます。



■販売期間

2022年11月6日(日)13:00 ~ 2023年1月11日(水)21:00

※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。



■購入URL

https://news.hulu.jp/mbc-idol-radio-live-in-tokyo/



■購入方法

Huluストアで会員登録の上、ログインしてご購入ください。※会員登録無料



Huluストアのライブ配信作品の購入/視聴方法は

https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360049955574 をご確認ください。



◎決済方法:クレジットカード、PayPay、LINE Pay、ポイント

◎視聴可能なデバイス:インターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなど



視聴可能なデバイスの詳細は

https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360047878553 をご確認ください。



■注意事項

・本配信は事前収録映像となります。

・本ライブ配信・見逃し配信は、インターネットを介して実施されます。

・ご購入後のキャンセルはできません。

・視聴方法や注意事項につきましては、必ず購入前にご確認ください。

・ライブ配信の特性上、映像や音声の乱れ、インターネット回線のトラブルによる配信の一時中断などが発生する可能性がありますが、視聴料の払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。

・お客様の視聴環境およびインターネット環境に伴うトラブルに関しましては、当社は責任を負いかねます。

・視聴に関して発生する一切の費用(通信費、回線費等)はお客様のご負担となります。データ通信量が多くなることが想定されるため、Wi-Fi等のご利用を推奨します。

・ライブ配信は途中から視聴した場合はその時点からの視聴となり、途中で巻き戻したりすることもできません。

・配信される映像、画面、音声等は著作権で保護されております。本ライブ・見逃し配信の映像等を、許可なく録画、録音、転載、送信その他利用することは禁じられています。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



■Huluストアに関するよくあるご質問事項

こちらhttps://help.hulu.jp/hc/ja/sections/360008449213 をご参照ください。



■お問合せ先

Hulu カスタマーサポート

電話番号(フリーダイヤル・無料):0120-834-126 ※固定電話

電話番号(有料):050-3851-3926 ※携帯電話(スマホ)

受付時間:10:00 ~ 18:30 年中無休(1 月 1 日を除く)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――



Huluとは https://www.hulu.jp/



Huluは映画 ・ ドラマ ・ アニメ ・ バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスです。月額定額料金でいつでも、どこでも、10万本以上の作品が見放題。日本初上陸の海外ドラマを配信する 「Huluプレミア」や、独自で製作する 「Huluオリジナル」を筆頭に、テレビで放送中の人気番組の見逃し配信や、音楽ライブの配信などラインナップも幅広くHuluでしか観られないコンテンツも豊富に取り揃えています。 また、ライブ配信も充実。日米英のニュース、ドキュメンタリー、スポーツなどをお楽しみいただけます。



さらに都度課金制のHuluストアでは劇場公開から間もない最新映画や海外ドラマの最新シーズンに加え、人気の舞台や音楽イベントなどのライブ配信も提供。月額料金を支払う事なくどなたでもレンタル/購入できます。HuluもHuluストアもインターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能です。



Huluは月額1,026円(税込)となります。ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-13:46)