1978年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、ブランドのルーツである旅とサファリをテーマに、常に時代に寄り添い進化するデザインと上質な素材使い、そして着る人の個性を最大限引き出すことを大切にしてきたBanana Republic(バナナ・リパブリック)。



バナナ・リパブリックは、ホリデーシーズンに向けて、大切な人や自分へのご褒美に贈るギフトに最適なアイテムを、公式オンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp )と全国のバナナ・リパブリックストアで販売を開始しています。エレガンスで上質な素材にこだわったアパレルから、カシミヤのグローブやマフラーなどの小物まで、心温まるアイテムを豊富に取り揃えています。



ウィメンズは、ピリングしにくい上質なローピルカシミヤを使用したカシミアニットや、100%シルクを使用したソフトで光沢のあるシャルムーズ生地のワイドパンツなど、高品質なアイテムが揃います。カシミヤニットとセットで使える同デザインのカシミヤニット帽やグローブをはじめ、普段の装いに特別感をプラスする上品なジュエリーなど、アパレルだけでなく小物も充実します。



メンズは、柔らかなレザーに焦がし加工を施しヴィンテージ感をプラスしたクラシックなバイカージャケットや、着用するたびに馴染むスエードジャケットなど、上質でシーズンレスに活躍するアウターがラインナップ。ポップな柄でホリデーの気分を盛り上げるフェアアイルセーターやサステナブルの世界基準”The Good Cashmere Standard”をクリアしたカシミヤのニットポロやケーブルニットなど、素材へのこだわりを追求し、特別なホリデーシーズンに向けて長く愛用できるアイテムを提案します。



バナナ・リパブリックの上質な素材にこだわった、ラグジュアリーで華やかなデザインでシーズンを彩る、特別なギフトコレクションをお楽しみください。



Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。



