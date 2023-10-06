［藤田観光株式会社］

勝手に旅行支援！「おいでよ！ユネッサン割」も延長決定！



全天候型の温泉アミューズメントパーク、箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、現在開催中の本物の巨大カボチャを使用した「ハロウィンカボチャ風呂」を「トリート with トリック ハロウィンカボチャ風呂」へとバージョンアップいたします。





ユネッサンでは、屋外エリアの超絶景 展望露天風呂にて、2023年10月31日（火）までの期間限定「ハロウィンカボチャ風呂」を開催中です。そこでユネッサンの公式キャラクター「ハコネコ ボザッピィ」はさらにハロウィンを盛り上げようと画策！それは、これまで多くのお客様を楽しませてきたオリジナル入浴料を活用し、ハロウィンカボチャ風呂を様々な色に染めてしまうこと！巨大なカボチャを使用したお風呂という“トリート（特別な楽しみ）”に、ボザッピィからの“トリック（遊び心）”を加え、より一層ゾクゾク・ワクワクするハロウィンの世界を演出いたします。



さらに行楽シーズンを迎えた秋風薫る箱根をより多くの方にお楽しみいただけるよう、本年10月2日（月）よりスタートした独自の旅行支援「おいでよ！ユネッサン割」を同年12月22日（金）まで延長いたします。是非、この機会にご家族やご友人、大切なパートナーとご一緒に妖しくも華やかなハロウィンの世界に浸ってみてはいかがでしょうか。







「ハロウィンカボチャ風呂」「おいでよ！ユネッサン割」に関するニュースリリースは、以下のURLよりご覧いただけます。

「ハロウィンカボチャ風呂」：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000001368.html

「おいでよ！ユネッサン割」：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000405.000001368.html



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-19:46）