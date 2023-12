[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社(代表取締役:榊原敬太/所在地:東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C)運営クリエイターレーベル「METEORA st.」は、音楽制作・マネージメント・

音楽スタジオ運営などを手掛ける音楽制作会社「株式会社KEYTONE」との共同事業を開始した。

これにより新たに音楽レーベル「E.R.A」が発足し、同時に第一弾となるアーティストも発表された。











今回、第一弾アーティストとして発表されたのは以下の8組だ。



ほのか







1999年生まれ現在24歳

小学生の時からシンガーソングライターを目指し高校生まで活動。

シンガーソングライターになる夢を1度諦めDJに出会う。新たに音楽に触れ、また歌を歌うことを決意。

夢を追いかけるワクワクや挫折、新たに何かを始めることの楽しさを歌を通して純粋に伝えていく。

誰かの希望になる活動をしていきます。



Xアカウント:

https://x.com/H0n0k4Chan







REAL AKIBA BOYZ







ネット上の関連動画総再生数3億再生超!

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」!

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、

アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest 2021」にも出演、2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、松崎しげる主催音楽フェス「黒フェス」など、「歌わない」ダンスアーティストとしてフェス史上初の出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

9人がそれぞれの特徴を活かしながら、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍している。



RAB公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A



公式X:

https://x.com/RAB_CREW



Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/



TikTok:

https://www.tiktok.com/@realakibaboys



http://abstreem.co.jp/RAB/







スプスラッシュ







スプスラッシュ=スプラッシュ&スラッシュ!

爆発力最大&疾走感MAXをコンセプトにした6人組アイドルグループ!



公式X:

https://x.com/SpslashOfficial



公式YouTube:

https://www.youtube.com/@spslashofficial/featured





SALT COMMUNICATION







都内を中心に鋭意活動中のHIPHOPグループ。

D5(DRAGON from RAB(リアルアキバボーイズ))、Nasty Muuuraaa(ムラトミ from RAB(リアルアキバボーイズ))、

T2B(DJとの from TOKYO-PMT)の同年代3人によって2018年に結成。

2020年4月には1st ミニアルバム「Salt Communication」を発売。

2019年12月より渋谷R LOUNGE7Fにて定期公演開催中。



公式X:

https://x.com/SC_crew_2018



公式YouTube:

https://www.youtube.com/@saltcommunication2803/featured



Instagram:

https://www.instagram.com/saltcommunication/





O-MENZ







SNS発、メンバー全員がお面を着用する謎の「ダンステロリスト集団」。



グループはプロのストリートダンサーで構成されており、TikTokを始めとしたSNSで総フォロワー数110万人超えを達成している。

ストリートダンスエンターテイメントを様々な角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、自らを「ダンステロリスト集団」と銘打って活動。

アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループである。



公式X:

https://twitter.com/o_menz_official



公式YouTube:

https://www.youtube.com/@o-menzofficial9927/featured



TikTok:

https://www.tiktok.com/@o_menz



Instagram:

https://www.instagram.com/o_menz_official/







EMOSIAH









あなたの感情に共感する救世主 emotion×messiah=EMOSIAH

シイナナルミ 地雷チャンによる女性二人組歌い手ユニット。



公式X:

https://x.com/emosiah_info



公式YouTube:

https://www.youtube.com/@EMOSIAH



TikTok:

https://www.tiktok.com/@emosiah_info



Instagram:

https://www.instagram.com/emosiah_info/







アリレム







1989年10月18日生まれ。札幌出身のミュージシャン。

2008年の動画投稿をきっかけに、ラップを中心とした音楽活動を続ける。

ゲームBGMやVOCALOID楽曲のラップアレンジを得意とする一方でオリジナル曲も数多く制作し、

中でも”TKGのうた”はインターネット上だけでなく各種メディアに取り上げられ大きな話題となった。

シンガーとしてのみならずトラックメイクやミキシングなどエンジニア業も手がけており、

2019年には全作業を自分一人のみで制作したアルバム”PARANOIA”をリリース。

ライブ活動も活発に行なっており、2023年にはリアルアキバボーイズのバックバンドの一員として東京ドームシティホールのステージに立った。



【主な活動実績】

・”TKGのうた”作詞作曲

・幕張メッセにて開催された”ニコニコ超パーティ”出演

・2016年YAMAHAよりメジャーアルバム”ZETTTA”リリース

・恭一郎へ”好きなことで、生きていく”楽曲提供(恭チャンネル最大の再生回数を記録)

・東海オンエアへ”UUUM所属発表動画のテーマ”楽曲提供

・完全セルフプロデュースアルバム”PARANOIA”リリース

・”三時のヒロイン”や”EXIT兼近”による歌ってみた動画のエンジニア担当

・”藤商事 スマパチ RAVE 覚醒ループ”メインテーマ担当

・東京ドームシティホールにて開催された”リアルアキバボーイズ LIVE NEW ERA 9”出演



公式X:

https://x.com/alilem08



公式YouTube:

https://www.youtube.com/@ALILEM/featured



Twich:

https://twitcasting.tv/alilem08/



Instagram:

https://www.instagram.com/alilem08/





らっぷびと







Rapper

ORIGAMI Entertainment 副代表

Rapstar Entertainment 代表

1987年9月16日生まれ。



通称『日本一ラップの上手いニート』

アニメソングにラップを乗せた楽曲が話題となり、ニコニコ動画で数百万再生を記録。

2008年、自身初となるCD「RAP BEAT」が、オリコンインディーズランキング3位を獲得。

EMI music japanよりメジャーデビューを果たし、翌年にはアニソンラップアレンジでもある

「空想ルンバらっぷ」がアニメ「獄・さよなら絶望先生 下」の公式オープニングになる。

オリジナル楽曲では、大槻ケンヂ, 影山ヒロノブ, supercell, →Pia-no-jaC←, 桃井はるこ 等、

名だたるアーティストとのジャンルレスな共作を生み出し、ラップという歌唱法の可能性を多方面に示し続けてきた。



現在は舞台をインディーに戻し、昔から制作を共にしてきた盟友"K's"、"抹 a.k.a. ナンブヒトシ"と

インディペンデントレーベル「ORIGAMI Entertainment」を結成。副代表となる。

インターネットミュージックシーンのアーティストを主軸とし、動員数は600人を超える「World Wide Words」というイベントを

2019年まで毎年主催していた経験があり、2023年時点でも年30本弱ものイベントをすべて個人で主催している。

音楽面ではテレビ東京系列のバラエティ「ゴッドタン」や、アニメ「けものフレンズ2」、「ケンガンアシュラ」、「地縛少年花子くん」などにラップの作詞・歌唱を手掛けており、

近年ではbeatmania IIDXといったアーケードゲームや、VTuberへの作詞提供・歌唱指導といった様々なフィールドにて、自分が素晴らしいと思える音楽活動を繰り広げている。



「今日から本気出す。」



_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/



【らっぷびと 提供作品・出演 抜粋】



企業PR『JBL PartyBox Encore』|作詞・歌唱・映像プロデュース

VTuberユニット『ENGI-MONOGATARI』「エンギモノ」|歌唱指導

アーケードゲーム『CHUNITHM』「ONE SAME GOAL / イロドリミドリ」|作詞・歌唱指導

『TANO*C TOUR 2023 ANTHEM』「Make Up Your World (feat. キョンシーのCiちゃん, らっぷびと)」|作詞・歌唱

パチンコ『スマパチRAVE 覚聖ループ』「終わらない旅 / らっぷびと×アリレム×恭一郎」|作詞・歌唱

『THE REAL AKIBA BOYZ “LIVE NEW ERA 9”』at 東京ドームシティホール|出演

アーケードゲーム『beatmania IIDX』「Peaktime Booster / らっぷびと Prod. by RoughSkecth & NUE」|作詞・歌唱

コラム『BUNCA Columun』|コラム執筆

VSinger『藍月なくる』「Bad Drip」|作詞

パチンコ『Pサラリーマン金太郎』「Golden Soul / ビートまりお×らっぷびと」|作詞・歌唱

VTuberユニット『BOOGEY VOXX』「ラヴリースタンプデリバリー」|作詞

アーケードゲーム『pop'n music』「鎬 (feat. らっぷびと) / RoughSkreamz」|作詞・歌唱

VTuberコンピレーションCD『ぶいっとコンピ』「VisuaRiseAlive」|作詞

アイドルグループ『MeseMoa.』「烏合之衆」|ラップ作詞

アニメ『自縛少年花子くん』OP「No.7 / 自縛少年バンド」|ラップ作詞

アニメ『ケンガンアシュラ』劇中歌「The Emperor (feat. らっぷびと, 濱健人) / ZiNG」|作詞・歌唱

アニメ『浦島坂田船の日常』OP「カレンダーリマインダー / 浦島坂田船」|ラップ作詞

アニメ『けものフレンズ2』劇中歌「アラウンドラウンド / PPP」|ラップ作詞

サカゼンCM『大きいオトコが世界一カッコイイ国へ 2』|モデル出演

『THE ORIGINS “魂音泉 ONE MAN LIVE”』at 中国上海|出演

TVバラエティ『ゴッドタン マジ歌選手権』「一緒に行こう / ダイノジ大地 with ヒロコ」|作詞・歌唱

TVバラエティ『ゴッドタン マジ歌選手権』「ジェッタシー (rap arrange) / 後藤輝元」|作詞・歌唱

声優『藤村鼓乃美』「SUMMER VACATION BLUES」|作詞

『ニコニコ超パーティー』at 幕張メッセ|出演



ORIGAMI:

https://origami-ent.net/



公式X:

https://x.com/rapbit_rapstar



公式YouTube:

https://www.youtube.com/@rapbit2469/featured



Instagram

https://www.instagram.com/rapbit_rapstar/







