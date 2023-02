[バリュエンス]

クラブや選手とファン、地域社会がより密接になる新たな価値を共創。パートナー就任を記念したアップサイクルオークションも2月16日より開始!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、株式会社名古屋グランパスエイト(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:小西 工己、以下 名古屋グランパス)の運営するJリーグチーム「名古屋グランパス」のSDGsパートナーに就任したことをお知らせいたします。











持続可能な愛知、そして世界の実現に向けて



名古屋グランパスは名古屋市、豊田市、みよし市を中心とした愛知県全域をホームタウンとする、Jリーグ加盟のプロサッカークラブです。地域の皆さまと共により良い社会を形成するという想いを実現するために、サッカーを中核とする様々な活動を行っています。そして、2020年には新型コロナウイルス感染拡大によりJリーグ自体が大きな影響を受けたとして、日常の満員のスタジアムを実現できるよう、ホームタウンである愛知県がより良くなるよう、そして持続可能な良い世界を取り戻すために、SDGsへの取り組みを強化しています。

一方、当社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK」ではこれまで、名古屋グランパスと連携したユニフォームオークションをはじめ、昨年にはクラブ創立30周年を記念した体験型オークションを開催するなど、多岐にわたるオークションを40回以上開催してまいりました。オークションでは、スタジアムへの展示や選手が着用をした後、廃棄せざるを得なかったり保管しておくしかなかった展示物やユニフォームなどのアイテムをファンの皆さまにサインを入れて届けるなど、これまで捨ててしまっていたもの、眠らせてしまっていたものに付加価値をつけ、再活用する取り組みを行ってきました。

そしてこの度のSDGsパートナー就任により、名古屋グランパスのファンや地域の皆さまにより一層喜んでいただけるサステナブルな取り組みを年間をとおして積極的に実施し、持続可能な世界の実現に向けて取り組んでまいります。





SDGsパートナーとして、サステナブルなコンテンツを多数企画



当社では今後、名古屋グランパスのSDGsパートナーとしてチームと連携し、アップサイクルを中心とした下記コンテンツの企画・実施を検討してまいります。(下記は一例となります。)



【アップサイクル品の販売】

・ 試合やイベントなどで使用したアイテムをアップサイクルし、新たな命を吹き込んで販売

・世界に一つしかない限定アイテムとしてファンの方、地域の方にお届け

【アップサイクル体験イベントの実施】

・ホームである豊田スタジアムでのアップサイクル体験イベント

・チームやファンの方、お客様の不要となった資材を活用し、アップサイクルそのものをワークショップ形式で体験いただく

【愛知県にゆかりのある方々と連携したアップサイクルアートの制作・展示】

・シーズンを通じて使用され廃材となったものを使用したアップサイクルアートの制作・展示

・愛知県の美術学生や愛知県にゆかりのあるアーティストとのコラボレーションによる実施を検討



なおこれらの取り組みで得た収益は、名古屋グランパスのファンの皆さまをはじめ、地域社会へ還元していくことを予定しております。



当社が保有するリユースやアップサイクルのノウハウ、そして2020年のサービスローンチ以来、800回以上のオークションを開催し、スポーツチームやクラブのファン、サポーターの皆さまへ特別な体験を提供してきた「HATTRICK」の経験を活かし、名古屋グランパスのクラブや選手とファン、地域社会がより密接になるように新たな価値を共創してまいります。





SDGsパートナー就任を記念し、アップサイクル限定アイテムオークションの開催も決定!







そしてこの度、SDGsパートナー就任を記念したアップサイクル限定アイテムオークションを2月16日(木)より開催いたします。このオークションでは、2022年に30周年を迎えた名古屋グランパスのアニバーサリーバナーをアップサイクルし、トートバッグやサコッシュなどを製作。日頃応援してくださるファンの皆さまへ感謝の気持ちを込めて、世界に一つしかないレアアイテムとして販売を開始します。



HATTRICK×名古屋グランパス アップサイクルプロジェクト スペシャルムービー:









名古屋グランパス アップサイクルオークション[Vol.1] 概要



開催期間:2023年2月16日(木)20:00~2023年2月19日(日)22:00

出品商品:

・ショルダーバッグ 10点(直筆サイン入り)

ランゲラック選手、丸山祐市選手、中谷進之介選手、和泉竜司選手、藤井陽也選手、稲垣祥選手、森下龍矢選手、永井謙介選手、キャスパーユンカー選手、楢崎正剛選手、中村直志選手、玉田圭司選手、岡山哲也選手

・サコッシュ 1点(直筆サイン入り)

稲垣祥選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/818

※詳細はオークションページをご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ 株式会社名古屋グランパスエイト(http://nagoya-grampus.jp/) 概要

代表者:代表取締役社長 小西 工己

所在地:愛知県名古屋市東区泉1丁目23番22号

事業内容:プロサッカー試合の開催・運営、サッカースクール及びサッカー普及活動の企画・運営 等

資本金:1億500万円



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



