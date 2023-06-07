［株式会社アドバンスト・メディア］

2023年6月28日（水）～（金）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、自治体・公共Week 2023「第3回 自治体DX展」に出展いたします。







自治体・公共Weekは、「自治体DX展」や「地方創生EXPO」などの６つの専門展で構成され、自治体や公共向けのサービス／製品が数多く出展される日本最大級の展示会です。









出展内容について







当社ブースでは国内市場シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載したスタンドアローン型文字起こし・議事録ツール「AmiVoice ScribeAssist」やクラウド型サービス「ProVoXT/ProVoXT for LGWAN」などを直接ご覧いただけます。



また、夏頃に新機能（β版）として追加予定の「ChatGPT APIと連携した要約機能」を先行公開いたします。











出展概要







日時：2023年6月28日（水）～30日（金）10:00～17:00



会場：東京ビックサイト 東展示棟 第7ホール

〒135-0063

東京都江東区有明3-11-1

https://www.bigsight.jp/visitor/access/



ブース番号：40-26



展示内容：ChatGPT APIと連携した要約機能のデモンストレーション公開！

・スタンドアローン型文字起こし・議事録ツール「AmiVoice ScribeAssist」

https://www.advanced-media.co.jp/lp/scribeassist/

・音声アップロード型書き起こしクラウドサービス「ProVoXT/ProVoXT for LGWAN」

https://www.advanced-media.co.jp/products/service/provoxt

・翻訳にも対応可能なクラウド型文字起こしサービス「CyberScribe」

https://cyberscribe.ai/

他多数の製品・サービスを出展



入場料：無料（展示会場へのご入場には、来場事前登録が必要です）



主催：自治体・公共Week 実行委員会



来場のお申し込みはこちら

https://entry.reedexpo.co.jp/expo/LIVE/?lg=jp&tp=inv&ec=SOUSEI&em=web_header_page&_gl=1*pto2e7*_ga*MTk0NzM2Njg1Ni4xNjg0OTI0NjI3*_ga_0CZES7FPP1*MTY4NDkyNDYyNy4xLjEuMTY4NDkyNTI4OS4zOC4wLjA.*_ga_13PHS1HZSP*MTY4NDkyNDYyNy4xLjEuMTY4NDkyNTI4OS4wLjAuMA..&_ga=2.266685773.272861481.1684925289-1947366856.1684924627



※出典：ecarlate「音声認識市場動向2023」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場





※詳細は公式サイトをご覧ください。

自治体・公共Week 2023

https://www.publicweek.jp/

第3回 自治体DX展

https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/lit.html



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-18:16）