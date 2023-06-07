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【展示会】AmiVoice(R)議事録ソリューション×ChatGPT APIを連携した要約機能を先行公開！自治体・公共Week 2023「第3回 自治体DX展」に出展【6月28日（水）～30日（金）】

［株式会社アドバンスト・メディア］

2023年6月28日（水）～（金）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、自治体・公共Week 2023「第3回 自治体DX展」に出展いたします。



自治体・公共Weekは、「自治体DX展」や「地方創生EXPO」などの６つの専門展で構成され、自治体や公共向けのサービス／製品が数多く出展される日本最大級の展示会です。




出展内容について



当社ブースでは国内市場シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載したスタンドアローン型文字起こし・議事録ツール「AmiVoice ScribeAssist」やクラウド型サービス「ProVoXT/ProVoXT for LGWAN」などを直接ご覧いただけます。

また、夏頃に新機能（β版）として追加予定の「ChatGPT APIと連携した要約機能」を先行公開いたします。





出展概要



日時：2023年6月28日（水）～30日（金）10:00～17:00

会場：東京ビックサイト 東展示棟　第7ホール
　　　〒135-0063
　　　東京都江東区有明3-11-1
　　　https://www.bigsight.jp/visitor/access/

ブース番号：40-26

展示内容：ChatGPT APIと連携した要約機能のデモンストレーション公開！
　　　　　・スタンドアローン型文字起こし・議事録ツール「AmiVoice ScribeAssist」
　　　　　https://www.advanced-media.co.jp/lp/scribeassist/
　　　　　・音声アップロード型書き起こしクラウドサービス「ProVoXT/ProVoXT for LGWAN」
　　　　　https://www.advanced-media.co.jp/products/service/provoxt
　　　　　・翻訳にも対応可能なクラウド型文字起こしサービス「CyberScribe」
　　　　　https://cyberscribe.ai/
　　　　　他多数の製品・サービスを出展

入場料：無料（展示会場へのご入場には、来場事前登録が必要です）

主催：自治体・公共Week 実行委員会

来場のお申し込みはこちら
https://entry.reedexpo.co.jp/expo/LIVE/?lg=jp&tp=inv&ec=SOUSEI&em=web_header_page&_gl=1*pto2e7*_ga*MTk0NzM2Njg1Ni4xNjg0OTI0NjI3*_ga_0CZES7FPP1*MTY4NDkyNDYyNy4xLjEuMTY4NDkyNTI4OS4zOC4wLjA.*_ga_13PHS1HZSP*MTY4NDkyNDYyNy4xLjEuMTY4NDkyNTI4OS4wLjAuMA..&_ga=2.266685773.272861481.1684925289-1947366856.1684924627

※出典：ecarlate「音声認識市場動向2023」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場


※詳細は公式サイトをご覧ください。
自治体・公共Week 2023
https://www.publicweek.jp/
第3回 自治体DX展
https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/lit.html

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-18:16）

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