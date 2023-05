[株式会社A3]

株式会社A3は、人気イラストレーター・赤倉先生とサンリオキャラクターズのコラボ第2弾「赤倉×はぴだんぶい」の新作グッズを発売中です。







「赤倉×サンリオキャラクターズ」第2弾は、6人の男のコたちユニット「はぴだんぶい」とのコラボ!

ファン待望の新作グッズが、5月19日よりサンリオアニメストア(店舗)と通販にて発売中です。



スイーツ・ドリンク擬人化シリーズをはじめ、キャラクターデザインや広告イラストなど幅広い分野で活躍中の人気イラストレーター・赤倉先生。“上品さと子供のような遊び心”を大切にしている豊かな発想力&画力に多くのファンが魅了されています。



コラボ第2弾では、ポチャッコ・タキシードサム・けろけろけろっぴ・バッドばつ丸・ハンギョドン・あひるのペックルが登場。

大人可愛いアイテムを集めて飾って、毎日キュンキュンしてみませんか?



【発売情報】

■発売日:5月19日 (金)~

■発売場所:サンリオアニメストア池袋P’PARCO店

■通販:「サンリオアニメストアONLINE」からもご購入いただけます



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt418



7アイテム43種の新作コラボグッズが登場! ゆるふわ清楚、ヘルシーな肌見せ、クールビューティー…どの子がお好き?



「赤倉×サンリオキャラクターズ」第2弾は、描き下ろしイラストが使用された7アイテム43種のコラボグッズが登場! クロミやシナモロールなど第1弾でコラボしたキャラクター5人の新作アイテムもあるので、お好みの子をぜひお迎えしてあげてください。



【グッズ一覧】

缶バッジ(全12種) ※ブラインド商品

アクリルキーホルダー(全6種) ※ブラインド商品

キャラアクリルフィギュア(全6種)

PETANTシール(全1種)

アクリルブロック(全11種)

キャラパス(全1種)

キャラクリアケース(全6種)



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt418



缶バッジ(全12種) ※ブラインド商品



直径6.5cmの大きめ缶バッジは、上半身にクローズアップしたデザイン。アングルが異なるだけで印象や見応えがガラリと変わるため、ぜ~んぶ集めてディスプレイしたくなります!



写真をアップで撮っても引きで撮っても、お顔がしっかり写ってくれるのが嬉しいポイント♪

カバンにつけたりお部屋に飾ったりして、赤倉先生が織りなす“大人可愛い”や“アンニュイ”を心ゆくまでご堪能ください。



アクリルキーホルダー(全6種) ※ブラインド商品



縦横最大6.5cmのアクリルキーホルダーは、全6種がラインナップ。甘すぎない6角形デザイン、オシャレなフォント、鮮やかな色合いなど、全体のトータルバランスが最高に“大人可愛い”一品です。

ワンポイントアイテムとしてカバンや鍵につければ、いつでもどこでも幸せな気分に♪



キャラアクリルフィギュア(全6種)



縦横最大15cmのキャラアクリルフィギュアは、全身衣装を楽しめる満足度の高いアイテム。

ゆるふわ清楚系・ヘルシーな肌見せ系・スポーティー系・クールビューティー系など、赤倉先生のセンスが光る“女の子たちのファッション”にもご注目ください!



アゴ乗せや抱っこなどのポーズ、一緒にウィンクといったそれぞれの表情、6人の男のコたちのイメージにぴったりな色使いなど、見どころが満載です。

ぜひお手元でじっくり鑑賞して、“可愛い”をたっぷり浴びてください♪



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt418



PETANTシール(全1種)



弱粘着仕様の貼ってはがせるPETANTシールは、「はぴだんぶい」と女の子たちが大集合したデザイン!

スマホやタブレット、手帳、コンパクトミラーなど、普段から持ち歩くものに貼れば、ふとした瞬間に“ほわほわ~”な幸せ気分に浸れます。



コンパクトサイズのシールでありながら、コラボ6組の愛らしさがギュッと濃縮されています。「どの子も好きすぎる!」という方におすすめな“マストバイアイテム”です♪



アクリルブロック(全11種)



10×10cmのアクリルブロックは、厚さ2cmの自立型アイテム。アクリル素材を活かして光が透けるため、窓辺など日の光が当たる場所に飾るとキラキラと輝いてみえます。

またツヤ感や彩度も高く、その高級感あふれる仕上がりに目も心もうっとり……!





第2弾コラボ「はぴだんぶい」の全6種に加え、第1弾コラボで登場したクロミ・マイメロディ・ハローキティ・シナモロール・ポムポムプリンもラインナップ。

そこそこの大きさと重さがあるので、手に持ったとき&飾ったときの“満足感”にビックリすること間違いなし!



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt418



キャラパス(全1種)



キャラパスは、合皮製で手になじみやすい縦10.1×横7cmのパスケースです。裏側は穴あき仕様で中身が取り出しやすく、交通系ICカードなどカード類の持ち運びに便利なアイテム。

“美麗イラスト×シックなブラウン”のトータルデザインが、持っているだけでオシャレ上級者にしてくれます♪



キャラクリアケース(全6種)

キャラクリアケースは、チケットやポストカードなどA5サイズ(14.8×21cm)以内の紙を収納できる硬質クリアケースです。こちらは全6種がラインナップ!



■タキシードサム



イギリス留学経験のあるタキシードサムにあわせ、蝶ネクタイなどの小物は国旗カラーに! 女の子のアンニュイな表情&編み込みの髪、アゴ乗せポーズなど、赤倉先生の“こだわり”を感じるイラストです。



■けろけろけろっぴ



シルエットがお揃いの帽子、一緒にウィンクしている表情、スポーティーな衣装など、“わくわく”がてんこ盛り!

冒険好きで元気いっぱいな男のコ・けろけろけろっぴらしく、ポップ&フレッシュなイラストが魅力的です。



■ポチャッコ



髪や瞳のグラデーションが美しい“ゆるかわ清楚女子”と、ふわふわなポチャッコが見事にコラボレーション! 頬をすり寄せる姿、ピュアな表情にほっこり癒されること間違いなしです♪



■あひるのペックル



空を飛ぶことが夢なあひるのペックルと、上品なお姉さんが一緒にジャンプ! お花や鞄のスカーフ、ピアスなど小物のデザインも洗練されており、赤倉先生のセンスを味わいつくせる一品です。



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt418



■ハンギョドン



ハンギョドンとお揃いのソーダ色×ヘルシーな肌見せコーデが相性抜群のイラストです。さりげなく見つめ合っていたり腰に手を添えていたり……さびしがり屋のロマンチストなハンギョドンとそっくりな“ツンデレ女子”に思わずキュン!



■バッドばつ丸



髪のグラデーションが目を惹く、漆黒を大胆に使ったクール系女子。赤倉先生にしか描けない“アンニュイな表情”はもちろん、帽子や頬の「×〇」マークなど、コラボならではのデザインにもご注目ください!



購入特典はポストカード(全6種)



「赤倉×サンリオキャラクターズ」新商品を含めて関連商品を1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、特典ポストカード(全6種)をランダムでプレゼント。

ぜひコンプリートして、お気に入りアイテムと一緒に飾ってください♪



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt418



衣装デザインや髪のグラデーション、青色など洗練された色使い……どこをとっても見応え十分な新作アイテム。

コラボでしか味わえない赤倉先生の発想&デザイン構図にも注目しつつ、お気に入りのグッズをお手元でじっくりお楽しみください♪



また、6月9日~18日には「サンリオアニメストアくじ」の販売が予定されていますので、どうぞお見逃しなく!



◆赤倉先生の公式関連サイト◆

pixiv:https://www.pixiv.net/users/882569

HP:https://akakura.wixsite.com/mysite

Twitter:https://twitter.com/akakura1341



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L641348



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業

【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる

eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/23-18:46)