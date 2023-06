[ロクシタンジャポン株式会社]

投票期間2023年6月30日(金)まで。



ライフスタイルコスメティックブランドのロクシタンでは、国連が定める6月5日の世界環境デーにちなみ、昨年に引き続き今年も6月を「Sustainability Month(サステナ月間)」と定め、一か月間お客様とともに、未来を考えるオンライン投票を実施中です。

このオンライン投票は、ロクシタンが行うサステナビリティ活動を知りながら、誰でも気軽に1クリックでロクシタンの活動に投票できる「We Act投票」キャンペーン。6月1日からサイトを開設して以来2週間で、昨年のキャンペーン総投票数を大きく上回る30,195票が集まりました。その集計結果を中間発表いたします。なお、投票は月末の6月30日まで!ぜひロクシタン一緒に人と地球の未来について考えてみませんか?

サイトURL:https://jp.loccitane.com/CSRmonth2022









中間得票数第1位のCSR活動は、「生産者をサポート」

南仏プロヴァンスをはじめとする豊かな自然や、そこから生まれる製品を作り出す人々と技術を守ることを使命としてきたロクシタン。ブランド創設時に空のガラスボトルを店舗で回収するシステムを設けていたほど、約50年前から現在に至るまで地球環境へ配慮した様々な取り組みを実施してまいりました。現在では「ロクシタンの約束」として、「植物の多様性の保護」「生産者をサポート」「地球の自然にやさしく」「女性の自立の支援」「視覚障害への取り組み」「伝統的技術の継承」の6つのCSR活動を掲げ活動しています。

ロクシタンでは、一人ひとりが小さくてもアクションを起こすことが変化を生み出すと考え、昨年からサステナ月間に「We Act投票」を実施。誰でも気軽に参画していただける機会として、6つのCSR活動の中から応援したい活動に投票すると1投票につき100円を投票者に代わってロクシタンが寄付する仕組みで、今年も6月1日にスタートいたしました。



現在の集計結果では第1位の活動は「生産者をサポート」が7,000票以上を集め、一番多くの支持を集めています。次いで、「伝統的技術の継承」、「植物の多様性を保護」に関心が集まっています。





We Act投票キャンペーン概要

キャンペーンサイトでロクシタンの6つのCSR活動を知りながら、応援したい活動に投票できます。

1投票につき100円をあなたに代わってロクシタンが寄付します。

またTwitterではフォロー&投票でプレゼントがもらえるプレゼントキャンペーンも実施中!詳しくはTwitterのロクシタン公式アカウント(@loccitane_jp)をご確認ください。



投票期間:2023年6月1日(水)~2023年6月30日(木)

キャンペーンサイトURL:https://jp.loccitane.com/CSRmonth2022





LAST CHANCE-コスメロス0を目指して-

6月はロクシタンサステナ月間。ロクシタンではコスメロス0を目指して、シーズンオフなど様々な理由でお届けする機会がなくなった製品を期間限定で特別価格にてご提供。

本ページ掲載の製品は、すべて送料無料でお届けします。店頭での実施はございません。

特別価格期間:2023年6月1日~6月30日

URL:https://jp.loccitane.com/lastchance



ロクシタンの約束とは

創設当初から、南仏プロヴァンスをはじめとする豊かな自然や、そこから生まれる製品を作り出す人々と技術を守ることを使命とし、自然の保護や人を大切にする取り組みを長年続けてまいりました。現在では「ロクシタンの約束」として、「植物の多様性の保護」、「生産者をサポート」、「地球の自然にやさしく」、「女性の自立の支援」「視覚障害への取り組み」、「伝統的技術の継承」の6つを主要な活動分野として定め、それぞれに対し具体的な数値目標をグローバルで掲げ、その目標達成に向けて各国で様々なCSR活動を行っております。





ロクシタンジャポン株式会社

1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。



