株式会社レプロエンタテインメントが浅草九劇でミュージカル・コンサート『九劇ミュージカル・コンサート Vol.1』を上演いたします。公演日程は、12/20(火).21(水)となり、チケットは、11/12(土)より一般販売を開始いたします。浅草九劇先行は、本日11/5(土)より一足早く受付いたします。

今年で6年目を迎えた浅草九劇は、貸館のみならず、自主事業にも力を入れており、本格的なミュージカルを小劇場の距離感で楽しめる企画として、第一弾は、昨年12月に『キッド・ヴィクトリー』、今年7月に『春のめざめ』を上演いたしまして、大好評を博しました。

今回のミュージカル・コンサートも小劇場で本格的なミュージカル・コンサートを楽しんでいただく同じコンセプトの企画となっております。



出演者には、ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』に出演中の戸井勝海(とい・かつみ)さんを筆頭に、宝塚歌劇団退団後も舞台を中心に幅広く活動している宇月颯(うづき・はやて)さん、ミュージカル『春のめざめ』のモーリッツ役を熱演した瀧澤翼(たきざわ・つばさ)さん、幼少の頃より歌うま王として番組での優勝を重ねている堀優衣(ほり・ゆい)さん、ミュージカルでも活躍しているヴォーカルユニットのCASPELから、MISAKO(みさこ)さん、RIN(りん)さんと実力のある多彩なメンバーに、九劇初のミュージカル・コンサートの第一弾を彩っていただきます。





■公演概要

『九劇ミュージカル・コンサート Vol.1』

https://asakusa-kokono.com/kyugeki/2022/11/id-10878



音楽監督&Keyboard:西寿菜

ステージング:富田彩

制作協力:川崎眞樹



公演日程:

12/20(火)19:00開演

12/21(水)15:00開演、19:00開演



場所:

浅草九劇



出演:

戸井勝海、宇月颯、瀧澤翼(円神)、堀優衣

MISAKO・RIN(CASPEL)



チケット代(全席指定・税込):

8,000円



チケット取り扱い:

先行販売(浅草九劇先行) 11/5(土)10:00~11/8(火)23:59

一般発売(ぴあ、Paskip) 11/12(土)10:00~



●先行販売

※無料会員登録: https://asakusa-kokono.com/membership/register/



●一般発売

<ぴあ> TEL:0570-02-999 【Pコード】516-075 https://w.pia.jp/t/9geki-musical/

<Paskip> https://www.paskip.jp/events/27



主催:レプロエンタテインメント





■戸井勝海 プロフィール



戸井勝海 KATSUMI TOI

広島県出身。上智大学法学部卒業。1997年『レ・ミゼラブル』のグランテール役でミュージカルデビュー、99年から2001年までマリウス役を務める。以降、その安定した歌声と確かな演技力でストレートプレイ、ミュージカルと幅広く舞台で活躍、映像作品にも意欲的に出演している。

主な出演作に、舞台:『JERSY BOYS』『CROSS ROAD~悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ~』、『マドモアゼル・モーツァルト』、『イン・ザ・ハイツ』、『アルジャーノンに花束を』、『サンセット大通り』など。



Instagram:https://www.instagram.com/toychan0224/

Twitter:https://twitter.com/toychan0224





■宇月颯 プロフィール



宇月颯 HAYATE UZUKI

埼玉県出身。2004年に宝塚歌劇団入団。月組男役スターとして活躍した。2018年退団後は舞台やイベントを中心に活動。

主な出演作に『笑う男』『Live Airline』(主演) 『RUN FOR YOUR WIFE』『エリザベートTAKARAZUKA 25周年スペシャルガラコンサート』(ルキーニ) 『ル・シッド』など様々なジャンルに活躍の場を広げている。最近ではエンターテインメントを広める趣旨での公演にも参加し、各地でエンターテインメントショーを精力的に行なっている。



Instagram: https://www.instagram.com/hayate_uzuki/

Twitter: https://twitter.com/HayateUzuki

HP:https://www.hayateuzuki.com





■瀧澤翼(円神) プロフィール







瀧澤翼 TSUBASA TAKIZAWA

2003年3月2日生まれ。千葉県出身。

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」出身の元練習生から構成されたグループ「円神」のメンバー。

2021年1stシングル「Say Your Name / ENJIN」でメジャーデビュー。今年9月には1stアルバム「O」をリリース。

主な出演作に、ドラマ「プロミス・シンデレラ」(TBS)、「カナカナ」(NHK)、ミュージカル「春のめざめ」など。

2023年3月より、ミュージカル「SPY×FAMILY」にユーリ・ブライア役として出演予定。



Twitter:https://twitter.com/takitsuba_land

Instagram: https://instagram.com/tsubasa_takizawa?igshid=YmMyMTA2M2Y=





■堀優衣 プロフィール



堀優衣 YUI HORI

栃木県足利市出身、慶應義塾大学環境情報学部在学、とちぎ未来大使、あしかが輝き大使、佐野ふるさと特使、ボストンバークリー音楽大学へ短期留学経験もありJ-POP以外に洋楽を歌うことも得意としている。

テレビ東京「THEカラオケ★バトル」に8年にわたり出場し続け、番組史上最多12冠を獲得。その他、フジテレビ「ハモネプ」等多数の番組出演、更に1500名キャパの単独ホールコンサートの成功実績があり、現在大学で音楽神経学の研究をしつつ、ライブや YouTube等の SNSでの活動も精力的に行っている。



Twitter:https://twitter.com/yuiyui_1012

Instagram:https://www.instagram.com/yuiyui_1012/

TikTok:https://www.tiktok.com/@yuiyui_1012?lang=ja-JP

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCjKoAAZTRHe2GhYB_jPA2Qw

ホームページ:https://www.yuihori.com/





■CASPEL プロフィール

普段はミュージカル、ドラマ、小劇場など異なるフィールドで活動する東宝芸能所属の女優8人からなるヴォーカルユニット。

和製 CITIZEN QUEEN 目指し、歌声で人々を「魅了する」「まじないをかける」という願いを込めて活動開始。

『YOKOHAMA GIRLS ☆ FESTIVAL 2021 Supported by ありあけハーバー』にてミュージカルショウ、WOWOW「グリーン&ブラックス」、KOHKI OKADA PRESENTS「 I Love Musical 2021 」~岡田浩暉デビュー30周年記念~ 『Sound Theater2022』などにコーラスとして出演。











CASPEL

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCf3p756DMW2dHMrlUM6VgQQ/featured

Twitter:https://twitter.com/_CASPEL



MISAKO

Instagram:https://www.instagram.com/misako_tachibana_/

Twitter:https://twitter.com/7231250



RIN

Instagram:https://www.instagram.com/yamaza_kirin/

Twitter:https://twitter.com/yamaza_kirin





■浅草九劇とは

芸能プロダクション・レプロエンタテインメントが、2017年3月に、芸能の聖地である浅草に開業した劇場で6年目を迎えます。<人を育む劇場>を目指し、これまで様々なエンタテインメントを発信してきました。演劇では、ベッド&メイキングスやカンパニーデラシネラ、カムカムミニキーナ、good morning N°5、月刊「根本宗子」、atlas、GROUP THEATRE、ピンク・リバティといった実力派カンパニーから、SPOTTEDLIGHT『アルプススタンドのはしの方』や横山拓也作・鄭義信演出『エダニク』、劇団AUN age『オセロー』といった話題作まで。その他、ダンスパフォーマンスや落語の会、音楽ライブ、アート展示、イベントなど、多種多様なクリエイターの皆様にご利用いただいております。

2020年6月にオンライン型演劇場にリニューアルし、新しい時代の新しいクリエイティブに挑戦できる環境を準備し、一緒に創り、より多くの皆様に届けていくために、作品のオンライン配信も快適にできるような設備とスタッフを常設し、舞台やライブ、その他イベントなどの配信も行っております。







<浅草九劇>

公式HP:https://asakusa-kokono.com/

公式Twitter:https://twitter.com/lespros_9geki



<会社概要>

社名:株式会社レプロエンタテインメント

公式HP:https://www.lespros.co.jp/

お問い合わせ先:https://www.lespros.co.jp/contact/



