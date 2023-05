[トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社]

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:ヴァンサン・ネリアス)の直営店「AMOSTYLE BY Triumph(アモスタイル バイ トリンプ)以下 アモスタイル」は、2022年、ブランドイメージを刷新。「カワイイを、攻めていく。」キャンペーンにおいて、日本女性のアイデンティティの一つと言っても過言ではない「カワイイ」を再定義。さまざまなタイプの「カワイイ」を肯定し、一人ひとりが自分らしさを表現することを全力で応援してきました。



■カワイイにつきまとう年齢の壁を打ち破る!新ブランドキャンペーンにタレント・YOUさんを起用

そして、2023年は、「カワイイを、攻めていく。」をさらにアップデート。「カワイイに年齢制限なんてない」のコピーとともに、年齢を重ねるにつれて世の女性たちがぶつかる「カワイイの壁」を打ち破ります。

大人になったら、「カワイイ」は卒業しないと。そんな風に、他人からの目線を気にしてしまうときもあるかもしれませんが、本当に大切なのは、年齢や他人の目線にとらわれず、自分の「カワイイ」に自信をもつこと。何歳になっても、あなたの「カワイイ」を決めるのは、あなただけ。そんなメッセージを届けるべく、今回のブランドキャンペーンでは、いくつになってもカワイイを貫いているタレントのYOUさんを起用しました。

これからもアモスタイルは、年齢も時代にも、何者にもとらわれず、自由にあなたらしい「カワイイ」を表現することを後押ししていきます。



「カワイイに年齢制限なんてない」新ブランドキャンペーンにタレント・YOUさんを起用!



今回のブランドキャンペーンでは、女優をはじめマルチに活躍するタレント・YOUさんが登場します。

今回のキャンペーンを通して伝えたいメッセージである「年齢を理由に『カワイイ』をあきらめない」、「自分の『カワイイ』は自分で決める」ということを、 年齢に左右されない自由な生き方と彼女らしい「カワイイ」を貫く姿勢で、YOUさんは体現されています。

今回のYOUさんの起用を通して、年齢に制限されることなく自身の「カワイイ」を選ぶ勇気を、より多くの女性たちにアモスタイルは届けたいと思っています。



YOUさんからの「カワイイ」を愛する女性たちにメッセージ!スペシャルインタビュー記事のフルバージョンは特設サイトで公開中

「カワイイに年齢制限なんてない」をテーマに、YOUさんにインタビュー。キャンペーン特設サイトではフルバージョンのインタビュー記事をご覧いただけます。ぜひチェックしてください!



「昔自分がやっていたカワイイが黒歴史になったとしても。そういうのも、面白がれる自分がいい」(YOU)

年齢制限がないとはいっても60歳と3歳は同じカワイイじゃないですよね。でもそれぞれのカワイイがある。年齢を重ねれば、自分自身の捉え方も変わってくることはあると思う。

私がヒッピーみたいな格好してたのも、その時のカワイイだし。いま振り返って黒歴史になっても、そういうのも面白がれる自分がいい。

やりたいことは全部やってみるべきだと思いますよ。やってみないとわからないことだし、失敗しないと気づかないので。私もいっぱい失敗して、今の自分にはこういうスタイルが似合うとかがわかってきた。20代30代の人には自分の思うままに進んでほしいかな。



Q. YOUさんにとっての”カワイイ”とは?

自分らしくいることだと思います。その人自身を楽しんでる感じがするとカワイイなって思います。楽しんでいるってことは、女性でも男性でも、その人”らしさ”が出てるってこと。緊張していても、一生懸命の時も”らしさ”が出ている時はカワイイですね。



Q. 20~30代の頃、プレッシャーは感じていましたか?

もちろんありましたが、楽しもうとする方が強かったかな。正しいか、正しくないかは置いといて、私は自分らしくいることを大切にしてきました。現場であんまりうまくできなかったなって思った時は、プレッシャーや緊張のせいにはせず、実力不足と捉えて努力するみたいな感じでした。



Q. あのころの自分にかける言葉は?

「相変わらずだね!相変わらずやってるよ!」と言ってあげたいかな(笑)。





■インタビュー記事の続きは、キャンペーン特設サイトで!

https://www.amos-style.com/brand/



#カワイイに年齢制限なんてないブランドムービー公開記念Twitterキャンペーン実施

アモスタイルのTwitter公式アカウント(@amosstyle_jp)をフォローして、ブランドムービーの感想と、#カワイイに年齢制限なんてない を添えて対象の投稿を引用リツイートすると、アモスタイルの店舗やトリンプ・オンラインショップでのお買い物で使える<期間限定ポイント5,000円分>を20名様にプレゼント!たくさんのご応募をお待ちしております!



【実施期間】2023年5月8日(月)~ 5月21日(日)

※ポイント付与及びご使用には、アモスタイルのメンバーシッププログラムへの本会員登録とメールマガジンご登録が必須となります。

※本キャンペーンで付与されたポイントは有効期限がございます。(2023年6月15日(木)23:59まで)



その他詳細・規約等については、アモスタイルのTwitter公式アカウント(@amosstyle_jp)よりご確認ください。



胸元でカラーがクラッシュ!3デザイン6色がエントリーした「夢みるブラ ノンワイヤー エアリー」【好評発売中】

https://jp.triumph.com/amostyle/amo-new-arrivals/10215893/10215893.html



今シーズンのアモスタイルは、カラーもデザインもバリエーション豊富。“自分らしさ”にこだわり、シリーズを展開しています。今回登場する「Festival collection」からは、「夢みるブラ ノンワイヤー エアリー」に心躍る3デザイン6色がエントリーしました。リオのカーニバルに、ペルーのインティライミ、ベトナムのランタン祭りも!にぎやかな世界のお祭りをイメージしています。ラクしてキレイで人気の「プチヒップアップ」とコーディネートしてお楽しみください!







ブラジャー ¥3,960(税込)~ プチヒップアップ ¥2,860(税込)

カラー:キャメル、グリーン、ブルー、ネイビー、ホワイト、レッド









ブランドイメージの刷新を機に、アモスタイルが掲げたマニフェスト「カワイイを、攻めていく。」。

2023年はそのメッセージをアップデートし、「カワイイに年齢制限なんてない」のコピーとともに、年齢を重ねるにつれて世の女性たちがぶつかる「カワイイの壁」を打ち破ります。



何歳になっても、あなたの「カワイイ」を決めるのは、あなただけ。

これからもアモスタイルは、自由にあなたらしい「カワイイ」を表現することを後押ししていきます。







企業プレスリリース詳細へ (2023/05/08-13:16)