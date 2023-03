[C Channel株式会社]

インフルエンサーが最新コスメを試してバズらせるSNS動画時代の新しいマーケティング手法



C Channel株式会社(本社:東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山7階 代表取締役社長:森川亮)は、2023年 2月18日(土)19日(日)に「SBC 湘南美容クリニック」様を特別協賛社に迎えた最先端の美容情報が集まるイベント『NICE to ME by Lemon Square』supported by SBCを開催。1,330名のインフルエンサー、美容ビューティ系の参加企業15社、共に熱量の高いイベントは閉幕となりました。











2日間で1,330名が来場した『NICE to ME by Lemon Square』supported by SBC



C Channel運営の、約20,000人が登録するインフルエンサープラットフォーム『Lemon Square(レモンスクエア)』が主催した、“「美」=「自分らしさ」 誰もが自分らしく輝ける時代へ“をコンセプトとしたリアルイベントの開催概況をお知らせいたします。



登壇・来場インフルエンサー(水越みさと、鹿の間、ほのぴす、吉田朱里、他C Channel専属インフルエンサー)プロフィール画像や紹介文はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000415.000025680.html





公式ハッシュタグ #nicetome Instagram投稿数:773投稿(対象期間2023/2/18~2/27)



※リンクをクリックすると実際のLemon Square登録インフルエンサーの投稿(静止画、動画)と、インフルエンサーのフォロワーの反応(いいね数やコメント)がご覧いただけます

公式ハッシュタグでコメント数が多い投稿3選

https://www.instagram.com/p/Co4c_5NJO07/(@michiko.tslm 様)

https://www.instagram.com/p/Co4SkAruXgJ/ (@ystericm8n 様)

https://www.instagram.com/p/Co4MpwTPOz6/ (@chicchimity/ 様)

公式ハッシュタグで保存数が多い投稿3選

https://www.instagram.com/p/Co4SsIfvUnQ/ (@yumaren6161226 様)

https://www.instagram.com/p/Co4Vd0WvLa1/ (@yukasato79 様)

https://www.instagram.com/p/CpCK8_TpXwH/ (@CpCK8_TpXwH 様)





■開催概況







実施日:2023年 2月18日(土)19日(日) 10:30~20:00

入場 :完全招待制

イベント名:『NICE to ME by Lemon Square』supported by SBC

主催:C Chanel株式会社 https://www.corp.cchan.tv/

特別協賛:SBC 湘南美容クリニック様 https://www.s-b-c.net/ 特設サイト https://www.s-b-c-biyougeka.net/lp/special_if/

会場名:EAT PLAY WORKS https://eatplayworks.com/ 東京都 渋谷区 広尾5-4-16



■来場内訳

来場者数:1,330名

参加企業数:15社(15ブース)

商材:メイク42.9%、スキンケア42.9%、総合コスメ7.1%、ドリンク7.1%

業態:化粧品メーカー10社、美容外科1社、化粧品企画販売1社、総合食品メーカー1社、消費財メーカー1社、百貨店1社



■参加ブランド

・SBC湘南美容外科(SBCメディカルグループ株式会社)【特別協賛社】

・アミューズ ボーテ、DEPACO(株式会社大丸松坂屋百貨店)

・AHC(ユニリーバ・ジャパン株式会社)

・エトヴォス(株式会社エトヴォス)

・ケアナボーテ(株式会社桃谷順天館)

・サムバイミー(ワンダーライン株式会社)

・サンソリット(株式会社サンソリット)

・セザンヌ(株式会社 セザンヌ化粧品)

・Dr.G(株式会社ゴウンセサン)

・パーフェクトワン(新日本製薬株式会社)

・FORENCOS(株式会社FORENCOS)

・ブレンドベリー(コーセーコスメポート株式会社)

・ポール & ジョー(株式会社アルビオン)

・ホンチョ(デサンジャパン株式会社)

・マリークヮント(株式会社 マリークヮント コスメチックス)

※(敬称略・ブランド名五十音順)





お問合せ先

ブランドや企業様からの次回開催やインフルエンサー起用のイベントプランについてのお問合せ

media01@cchan.tv 担当:石野

イベントに参加希望のインフルエンサー様お問合せ先

y.takada@cchan.tv 担当:高田





C Channel専属インフルエンサーコメント



TikTokで話題

KAYO

https://www.tiktok.com/@_kayodoll_?lang=ja-JP

<イベント参加の感想>

色んなクライアントさんとお話できて商品の良さを深く知ることが出来てとても良い機会になりました。

普段使ってる化粧品のクライアントさんと直接話すことでブランドの良さを知ることができ、これからも使い続けていきたいと思いました。また、今まで知らなかったコスメや商品にも出会えたのが良かったです!

美容系のインフルエンサーさんやメイクアップアーティストの方のお話を聞ける機会があったらいいなと思いました!



ニュアンスメイク

桃桃

https://www.youtube.com/channel/UC9WFkyPbU58R7ZVIduuh8NA

<イベント参加の感想>

普段こういうイベントに参加しない地方民なので、色々な企業さんのブースを見ることが出来て楽しかったです。

新商品の販売をシェア出来るのは、フォロワーの皆さんへいち早く情報提供できると思うので良かったです。

今回は招待されたインフルエンサーのみでしたが、今後もインフルエンサーと一般の方も混ぜたイベントがあると更に盛り上がりそうだなと思いました!



■Lemon Square(レモンスクエア)とは







インフルエンサーをファンにするならレモンスクエア!!

「Lemon Square」はユーザーの共感を集め、より身近な存在として高い影響力をもつファンフルエンサーが数多く登録しています。企業やブランド目線のレビューではなく、実際に商品を使用した実感の込められたレビューには、ファンフルエンサーならではの消費者目線の本音が反映されます。その熱量の高いコメントによって説得力が増すことで、商品への信頼性は飛躍的にアップし、新たな顧客を呼び寄せる貴重な手段になり得ます。



Lemon Square(レモンスクエア)ブランド・企業様向けサービスページ https://www.biz.lemon.cchan.tv/?utm_source=corp&utm_medium=corpsite&utm_campaign=influ_fes

Lemon Square(レモンスクエア)公式Instagram https://www.instagram.com/cchannel_lemonsquare/



■C Channel株式会社について

C Channel株式会社は、「人と技術の力で、笑顔を作り世界を元気にする」というミッションを掲げ、「誰もが自分らしく輝ける機会を創る」というビジョンのもと、個人の発信を応援する事業としてSNS上で影響力を持つインフルエンサ ーとブランドのマッチングプラットフォーム『Lemon Square』を事業の核とし成長しています。



そして創業以来展開している女性向け動画メディア『C CHANNEL』やママ向け動画メディア『mamatas』においても企業の商品やサービスを紹介する動画広告コンテンツの企画、制作、配信、イベントの企画運営などのマーケティング事業を展開しております。これらのマーケティング事業は日本と中国、インドネシアにおいて展開しております。またメディアやインフルエンサーが紹介するアパレルや化粧品などの商品を販売するEC事業も日本と中国において展開しております。



【会社概要】

社名:C Channel株式会社

URL:https://corp.cchan.tv/

設立:2015年4月

代表者:代表取締役社長 森川亮



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-23:15)