[株式会社TWIN PLANET]

ANARCHYが所属するクリエイティブチーム・ レーベル「THE NEVER SURRENDERS」や今勢いがある若手ラッパーまで幅広く楽曲プロデュースを手掛けているYENTOWNのDJ JAMの2022年9月にリリースした1st ALBUM 「BRAVURA STUDIO」より、日本を代表するラッパーANARCHYと「ラップスタア誕生2021」で注目を集めたShowyRENZOを客演に迎えた 「Sup? feat. ShowyRENZO & ANARCHY」のMVが公開した。





「Sup? feat. ShowyRENZO & ANARCHY」 のMVは、11月23日(水)より京都の妙心寺にて開催される世界的アーティストの天野喜孝の生誕70周年を記念したアートプロジェクト展「金色世界」にインスパイアされた世界観を表現した全編3Dアニメーションムービーとなっていて、映像には天野喜孝の立体造形作品「PANSA」や「金色世界」で初公開される「BLACK DRAGON」が登場している。3D映像は新進気鋭の3DアーティストのONIが担当。





MV URL:https://youtu.be/p3ZGcORtCpM















天野喜孝氏プロフィール







■天野喜孝

1967年に15歳でアニメーション制作会社「(株)竜の子プロダクション」(現「(株)タツノコプロ」)に入社し、『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』 『昆虫物語 みなしごハッチ』『新造人間 キャシャーン』など、多数のキャラクターデザインを手がける。1982年に独立後、1987年より「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴ、イメージイラストを担当、天野喜孝の世界観が広く知れ渡る大きなきっかけに。2000年ヒューゴー賞にノミネート。同年、アイズナー賞を受賞。ニューヨーク、ロンドン、パリなどで評価されているファインアートシリーズをはじめ、数多くの個展を国内外で開催するなど国を超えて人々を惹きつけ、現在も幅広い分野で世界的に活躍を続けている。



<受賞歴>

2018 インクポット賞/アメリカ

2007 第38回星雲賞/日本

2000 アイズナー賞:“THE SANDMAN:The Dream Hunters”(ニール・ゲイマンとのコラボレーション)/アメリカ

2001 2000 ドラゴン・コン賞、ジュリー賞/アメリカ

1983-1986 第14-17回星雲賞/日本





DJ JAM プロフィール









東京発のヒップホップ・クルー、『YENTOWN』のメンバー。 2017年から2018年にかけて中国、台湾、タイといった国外でのDJツ アーを開催。2020年から『BRAVURA RECORDS』を発足。また、 ANARCHYが所属するクリエイティブチーム・レーベル『THE NEVER SURRENDERS』、ゆるふわギャング、JNKMNらによるコレクティブ・ 『JODY』やCYBER RUI、Showy、16(Deep Leaf)などシーンの中心にいる アーティストから今勢いがある若手ラッパーまで幅広く楽曲プロ デュースを手掛けている。そして、日本のみならず海外アーティスト へも楽曲提供を行っており、国内外問わず多くのファンを魅了し続けている。



ANARCY プロフィール







京都・向島団地出身。1995年ラッパーとして活動をスタートさせる。2000年JC, NAUGHTY, YOUNG BERY, DJ AKIOと共にRUFF NECKを結成。2006年1stアルバム「Rob The World」をリリースし、「ミュージック・マガジン」「Riddim」誌などで年間ベスト・アルバムに選出される。ヒップホップ誌「Blast」最終号企画“The Future 10 Of Japanese HipHop”において将来を期待できる5人に選出され、表紙を飾る。

2008年には2ndアルバム「Dream and Drama」をリリースし、リード曲「Fate」はMVはスペースシャワーTV MVA2008のベストヒップホップビデオを受賞。同年、ラッパーとしては異例の自伝「痛みの作文(ポプラ社)」を出版。2014年、avexからのメジャーデビューを発表。メジャー・デビューシングル「Right Here」を発表。史上初めてユネスコ世界遺産・清水寺でミュージックビデオ撮影を行い話題となった。2019年、野村周平が主演をし、ANARCHYが初監督を務める映画「WOLKING MAN」が公開される。2021年、8枚目となるアルバム「NOISE CANCEL」、またANARCHYプロデュースのアルバム「THE NEVER SURRENDERS」をリリース。THE NEVER SURRENDERS主宰。



ShowyRENZO プロフィール









幼馴染のShowyVICTOR共にShowyとしての活動でも知られる。2021年にはYENTOWNのDJ JAMと共作しアルバム『RED STONE』を発表したShowyRENZO。また、『ラップスタア誕生2021』に出演していることでも注目を集めている。ANARNCYプロデュースのコンピレーション・アルバム「THE NEVER SURRENDERS COMPILATION」に「SEIKAI?」で参加。2022年1月には待望の1stアルバム「2022」をリリース







ONI プロフィール









97年 愛知県出身。母が日本人、父がカナダ人のハーフ。12歳でカナダに住み始め18歳で日本に帰国。

5歳から造形を始め、帰国後もイラスト、コラージュなどを制作しているうちに自然と1番のインスピレーションだったHIPHOP業界の作品を制作し始める。

その後イラストやコラージュでの作品表現に限界を感じ、3DCGを始め、名古屋市南区のレーベルD.R.C.に加入する。

「JODY / Bad News ft.YTG」のVIDEOや 「ゆるふわギャング / Ying Yang」のジャケットなどを手掛ける。







楽曲情報









■楽曲名:「Sup? feat. ShowyRENZO & ANARCHY」Produced by DJ JAM



■Alubum 「BRAVURA STUDIO LinkCore」 : https://linkco.re/6VT903BR



■Video made : ONI



■MV:https://youtu.be/p3ZGcORtCpM







金色世界イベント情報







■企画展名:金色世界 天野喜孝が描く無限の光 ~GOLDEN VIEW OF THE WORLD~

■開催期間:大本山妙心寺 2022年11月23日(水・祝)~12月8日(木)

■会 場:

◇大本山妙心寺(〒616-8035 京都府京都市右京区花園妙心寺町1)

拝観時間 :9:00~12:00/13:00~16:00 ※チケット販売は15:30まで

拝観料 :大人700円/小中学生400円

公式サイト:https://www.myoshinji.or.jp/

■主催:金色世界プロジェクト委員会 (株式会社ツインプラネット・株式会社日テレWands・株式会社BS日本)

■協賛:大日本印刷株式会社

■HP :https://goldenworld.jp/



会社概要



株式会社ツインプラネット https://twinplanet.co.jp/

・代表者 :代表取締役 矢嶋健二

・所在地 :東京都渋谷区神宮前 5-46-1

・事業内容 :Intellectual Property(知的財産権)を軸に、エンターテイメント分野において幅広い事業を展開する“IP エージェンシー”



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-19:16)