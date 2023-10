[公益財団法人日本陸上競技連盟]





2023年10月20日(金)~10月21日(土)東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場にて「日本グランプリシリーズ」グレード3「リポビタン Sports MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in TOKYO 2023」が開催されます。



大会2日目の10月21日(土)11時00分~14時00分は競技場の外で「Home Track Town Project(HTTP)」スペシャルイベントを開催!

本イベントは、アスリートとの交流やスポーツ体験を通して、スポーツの楽しさや心がワクワクするような陸上体験を目的としており、イベント終了後も陸上やスポーツへの興味関心やスポーツ実施率の向上につなげていくことをねらいとしております。



ゲストには男子十種競技「バンコク2023アジア選手権」「杭州2022アジア競技大会」日本代表の田上駿(陸上物語)と「オレゴン2022世界選手権」日本代表の卜部蘭(積水化学)をお迎え!30mチャレンジの実演や参加者との交流、トークセッションの他、Wattbikeチャレンジコーナーが設置されます。Wattbikeチャレンジコーナーではガールズケイリン、東京五輪代表の小林優香選手が登場し皆様のワットバイク体験をサポート!



イベント終了後も16時まではどなたでも30mチャレンジ・Wattbikeパワーチャレンジ(最大ワット計測)に挑戦できます。

記録や勝負、順位がすべてではない、心がワクワクするような体験、生きがいや日々の活力となるような新しいスポーツのかたちを、体験していただければと思います。たくさんのご参加をお待ちしております!





【ゲスト】





■田上駿(陸上物語)



生年月日:1997年5月30日

出身地:兵庫

出身校:唐櫃中(兵庫)→洛南高(京都)→順天堂大学→順天堂大学大学院

自己ベスト:十種競技:7764点

主な代表歴:アジア選手権(23バンコク)アジア大会(22杭州)





■卜部蘭(積水化学)



生年月日:1995年06月16日

出身地:積水化学

出身校:西戸山中(東京)→白梅学園高(東京)→東京学芸大学

自己ベスト:1500m:4:07.90(2021.8 東京オリンピック)

主な代表歴:オリンピック(20東京)世界選手権(22オレゴン)





【Home Track Town Project について】







私たちは全国各地で開催される陸上やスポーツのイベントを盛り上げ、地域を活性化させるとともに、人々の生きがいや日々の活力となるような新しい陸上のかたちを地域の皆様と一緒に創り出していきたいと考えています。「走る・跳ぶ・投げる」スポーツの基礎となる陸上は、身体を動かす楽しさを気軽に体験することが出来るスポーツの1つです。



競技場を飛び出し、地域や街中で陸上やスポーツと触れ合う機会が増えれば、その楽しさを、多くの人に身近で感じてもらうことができます。

陸上競技場の外で多くの方がスポーツに触れ、楽しむことのできるイベントを実施することで、走ることが苦手な人も、身体を動かすことができない人も、スポーツをするだけではなく、見る(声援を送る)、支える、それぞれの形で、すべての人がスポーツに関わるきっかけとなり、

人と人との繋がりや、スポーツの楽しさなど、新たな発見が生まれることを期待しています。



■【HTTP in 横浜】実施レポート

横浜出身の薄田健太郎・矢澤航がキッズデカスロンチャレンジに登場!

https://www.jaaf.or.jp/news/article/18426/





【大会概要】





大会名:リポビタン Sports MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in TOKYO 2023

開催日程:2023年10月20日(金)~21日(土)

開催会場:東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場

主 催 :TWOLAPS TC

ハッシュタグ:#MDCファイナル #全員と闘え #日本グランプリシリーズ



■【MDCファイナル】エントリーリスト

https://www.jaaf.or.jp/news/article/19059/

■【MDCファイナル】大会要項

https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1746-1.pdf

■【MDCファイナル】公式HP

https://twolaps.co.jp/mdc/index.html





【日本グランプリシリーズ】特設サイト







>>特設サイトはこちら

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/



2023年のテーマは『全員と闘え。』~種目を超えた、陸上競技の新たなる闘い~

ポイントの集計方法が新しくなり、種目の垣根を越えてランキングを争い「陸上界で最も強いアスリート」が決定します!陸上界最強に輝くのは誰か。是非シリーズを通して選手たちの活躍にご注目ください!



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-18:40)