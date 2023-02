[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」において、株式会社セイバン(本社:兵庫県たつの市、代表取締役社長:泉 貴章、以下 セイバン)の子育てサポートのメンバーズ制度「SEIBANスマイルメンバーズ」とのスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。











Valuence INFINITIES×SEIBANスマイルメンバーズ、一丸となって成長を目指す



当社は、様々な価値や体験、知見を循環させ新たな価値を生み出すCircular Design Companyとして、「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」というミッションを掲げております。そしてこのミッションの実現に向け、またマテリアリティに定める「ダイバーシティインクルージョン」「カルチャー&エデュケーション」そして「未来の担い手の育成」に向け、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE(以下 D.LEAGUE)」へのValuence INFINITIESの加盟を決定し、22-23 SEASONより活動を行っています。



セイバン様は、「世界中の子どもたちとそのご家族の笑顔にあふれた生活の実現」を企業理念に掲げ、SEIBANスマイルメンバーズをとおして子育てのサポートの領域へ業容を拡大しております。当社ミッションやマテリアリティとの親和性、またValuence INFINITIESの活動がSEIBANスマイルメンバーズの「新しい未来をここで」のコンセプトにもつながるとの思いから、この度のスポンサー契約締結、ブロンズパートナー就任となりました。



今後当社では、Valuence INFINITIESのオフィシャルウェアへSEIBANスマイルメンバーズのロゴを掲出するほか、多様な価値観に溢れるこれからの時代を生きる子どもたち、曖昧で不確かな時代に子どもたちを育てるご家族に寄り添うSEIBANスマイルメンバーズとの連携を行います。Valuence INFINITIESのダンスやダンサーと子育てサポート、双方の魅力からシナジーを創出し、良質なコンテンツがお届けできるよう準備を進めてまいります。







セイバン様よりValuence INFINITIESのメンバーへは、「次世代のスタンダードとなる最高のバッグ&ラゲージを提供する」をキーワードとし、合理性、機能性、耐久性を追求するバッグ「MONOLITH(モノリス)」の支給をはじめとした年間サポートをいただきます。



この度のスポンサー契約締結を通じて、Valuence INFINITIESとSEIBANスマイルメンバーズが一丸となり、より一層の成長を目指してまいります。







パートナー就任を記念し、D.LEAGUE観戦チケットプレゼントキャンペーンを開催!



この度のSEIBANスマイルメンバーズのブロンズパートナー就任を記念し、SEIBANスマイルメンバーズの会員様向けに、3月8日(水)に開催されるD.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.10の観戦チケットをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。詳細はセイバン様の運営する、「探究子育てまなびメディア」Soda!Soda!(https://www.seiban-sodasoda.com/)内、イベントページよりご確認ください。

・イベントページ:https://www.seiban-sodasoda.com/events/detail/event-230308/





SEIBANスマイルメンバーズ 概要







子どもたちにとって、知性や感性、社会性を育み、長い人生の出発点となる小学校の6年間。

多様な価値観に溢れるこれからの時代を生きる子どもたち、曖昧で不確かな時代に子どもたちを育て、支えるご家族さまによりよいサービスやサポートを提供し、子育てに寄り添うサービスとして、昨年3月「探究子育てまなびメディア」Soda!Soda! にてユニークで刺激的な体験の場を提供している。

・「探究子育てまなびメディア」Soda!Soda!:https://www.seiban-sodasoda.com/





Valuence INFINITIES 概要







ディレクターにブレイクダンス世界最高峰「バトル・オブ・ザイヤー」で前人未踏の3連覇を成し遂げたSTEEZ氏を起用し、レギュラーダンサーとして2024年のパリ五輪の正式種目となり昨今注目を集めるブレイキン(Breakin’)とストリートダンスの代表格ともいえるヒップホップ(HIPHOP)の精鋭たち16名を招集するプロダンスチーム。チーム名は、ダンサー自身の可能性、そしてこれらが集まったチームとしての可能性を追求し続け、個々に眠る能力や価値を発掘し輝かせる意味を持つ。Valuence INFINITIESのダンスをあらゆる方向へ伝え循環させ、関わる全ての人々の可能性の開花につなげることを目指す。

・Instagram:https://www.instagram.com/valuence_infinities/

・Twitter:https://twitter.com/V_INFINITIES

・Tiktok:https://www.tiktok.com/@valuence_infinities



■ 株式会社セイバン(https://www.seiban.com/) 概要

・創業:1919年

・代表者:代表取締役社長 泉 貴章

・本社所在地:兵庫県たつの市龍野町片山379-1

・事業内容:ランドセル、関連グッズの企画・製造・販売 ほか



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



