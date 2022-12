[株式会社 ノーウェア]





これまでも多くのコラボレーションをリリースし成功させてきたA BATHING APE(R)︎とUNDEFEATED。

2022年12月、両ブランドが再びタッグを組み新しいコレクションを発表します。今コレクションではアウトドアでの活動を最大限サポートするギアを搭載したアイテムをメインに展開します。













取り外し可能でサイドバッグになるモジュラーポケットや、一体型のスマートフォンホルダーなど、順応性を重視して作られ、さまざまなシチュエーションにも適応可能です。また、耐候性のポリエステルや、保温性抜群なフランネルコットンを採用し、過酷な環境下においても対応できるように細部にも配慮され仕上げられています。



BAPE(R)︎のCOLOR CAMOには、UNDFTDのロゴとシグネチャーである5ストライクスがあしらわれ、今コレクションならではのスペシャルカモフラージュとして登場。飛行機のフライトチケットをモチーフにしたラベルも付属されるなど、ディテールにもこだわっています。





尚、一部の商品では、グリーンはBAPE STORE(R)︎限定、ネイビーはUNDFTDでの限定での発売となり、

希少性の高いアイテムとなっています。

本コレクションは2022年12月27日(火)よりA BATHIG APE(R)︎正規取扱店舗及びBAPE.COM、

全国のUNDEFEATEDにて発売。



