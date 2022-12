[ソニー企業株式会社]

10坪の実験的POP-UPスペース Sony Park Mini(ソニーパークミニ)は、韓国を拠点に活動するピクセルアーティストJoo Jaebum(ジュ・ジェボム)によるプログラム『Pixelized Adventure in Japan(ピクセライズド アドベンチャー イン ジャパン)』を、2023年1月11日(水)~24日(火)に開催します。







本プログラムは、ピクセルアーティストのJoo氏にとって日本で開催する初のソロエキシビジョンです。Joo氏はこれまでピクセルアートの領域で、立体的オブジェやグラフィック、映像をメインに様々な作品を制作、また企業とコラボレーションした広告表現などを手掛けるなどグローバルで活躍するアーティストです。



今回は、アーティスト自身の実験的な試みとして、ピクセルのゲーム作品「Pixelized Adventure in Japan」を体験展示します。主人公の “JOO” が韓国のアトリエを出発し、東京各地で様々なミッションをクリアしながら、ひとつのアート作品を完成させ展示会場に届ける、というもので、本プログラムの開催を冒険に見立て、「韓国」と「日本」をつなぐ物語をゲームで表現した作品です。また、このゲームの中に登場する様々なアイテムを、リアルな立体的ピクセルアートとしてSony Park Miniの空間に展示、さらに期間中は併設する西銀座駐車場コーヒーのカップのロゴステッカーもピクセル仕様になるなど、「ゲームのバーチャル世界」と「ピクセル化したリアル空間」がつながる体験をお楽しみいただけます。













「Pixelized Adventure in Japan」プログラム概要



タイトル:Pixelized Adventure in Japan(ピクセライズド アドベンチャー イン ジャパン)

開催概要:ピクセルアーティストJoo Jaebum(ジュ・ジェボム)によるプログラム。

Joo氏による初のゲーム作品「Pixelized Adventure in Japan」をSony Park Miniで体験展示します。

ゲーム中に登場する様々なアイテムを、リアルな立体的ピクセルアートとして

Sony Park Miniの空間に展示、「ゲームのバーチャル世界」と「ピクセル化したリアル空間」が

つながる体験をお楽しみいただけます。

開催日程:2023年1月11日(水)~24日(火) 11:00~19:00

開催場所:Sony Park Mini(東京都中央区銀座5丁目3番1号地先 西銀座駐車場地下1階)

料金:入場無料

Webページ:https://www.sonypark.com/mini-program/list/024/

アーティストプロフィール







Joo Jaebum(ジュ・ジェボム)



1983年生まれ。大学時代、アニメーションサークル内で設立した会社で映像、グラフィックを担当。同時期、ピクセルでの制作活動をスタート。ピクセルアーティストとしての活動は、2019年「PICK×CELL個展 at ロッテギャラリー(ソウル)」「Pixel×Pixelグループ展(東京)」、2020年「Conservator C’s Dayグループ展 at MMCA(ソウル)」、2021年「Finding my lost **個展 at MMCA(ソウル)」、2022年「Shibuya Pixel Art Contest 2022審査員(東京)」、「Korean Culture Day展示(ブラジル サンパウロ)」、「SCREENSソロNFTショー(アメリカ L.A)」などがある。その他、Google、NIKE、Starbucksなど国内外様々な企業のピクセルグラフィック広告を手掛けている。







Sony Park Miniについて



Sony Park Mini は、2024年に完成を目指す新・Ginza Sony Parkに向け、東京・銀座の数寄屋橋交差点のほぼ真下に位置する西銀座駐車場の地下1階に2022年3月23日にオープンした、10坪の実験的POP-UPスペースです。「アーティストの鼓動を感じるプログラムを起動し続ける」ことをコンセプトに、訪れるたびに新しいプログラムとの出会いがある場をつくります。音楽、映画、アート、食、ファッション、ショッピングなど幅広い分野をテーマに、個性溢れるクリエイターやアーティストと共に、年間を通じて30以上のバラエティに富んだ実験的かつ挑戦的なプログラムを実施。またSony Park Mini内にある「西銀座駐車場コーヒー」では、厳選されたコーヒー豆から抽出したアメリカーノやカフェラテをはじめ、ミルクブリューやレモネードなどのドリンク、ヴィーガンのクッキーやパウンドケーキをテイクアウトにて販売しています。





施設名称: Sony Park Mini

場所: 東京都中央区銀座5丁目3番1号地先 西銀座駐車場地下1階

営業時間: プログラム 11:00~19:00

西銀座駐車場コーヒー 平日 8:00~19:00、土日祝 11:00~19:00

定休日: 不定休

床面積: 約30.0平方メートル (約10坪)

公式WEBページ:https://www.sonypark.com/mini



西銀座駐車場コーヒーInstagram:https://www.instagram.com/nishiginzaparking_coffee/

※ Sony Park Mini年末年始営業のお知らせ

Sony Park Miniと西銀座駐車場コーヒーは、2022年12月30日(金)~2023年1月3日(火)の期間、休業いたします。

なお、Sony Park Mini、西銀座駐車場コーヒーとも、年内12月29日(木)は通常通り19時まで、年明け1月4日(水)は11時から営業します。





Ginza Sony Parkについて







Ginza Sony Parkは、ソニービル設立当初からの「街に開かれた施設」というコンセプトを継承し、ソニービルの解体工事の途中2018年8月9日にオープンしました。年間を通して驚きや遊び心が感じられる様々なイベントやライブなどのプログラムを実施する、都会の中にある「変わり続ける実験的な公園」として、3年間で854万人のお客さまにご来園いただきました(2021年9月末時点)。

現在は建て替え工事を進めており、2024年に新・Ginza Sony Parkが完成する予定です。



感染防止への取り組みとお客様へのお願い





お客様やスタッフの健康・安全を守るためSony Park Miniでは感染予防および拡散防止策を実施しております。お客様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。



