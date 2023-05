[コスパグループ株式会社]

6/2(金)~池袋からスタート!



公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ(本社:東京都渋谷区、社長:松永芳幸)は、アニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』POP UP SHOP の開催についておしらせいたします。













開催概要



TVアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」のポップアップショップが全国を巡回!

作品では描かれなかった表彰式の様子が、キャラクターデザイン・総作画監督の『久行宏和』氏の手による新規描き下ろしでグッズとなって登場!

さらにグッズ購入で限定特典をプレゼント!



▼TVアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』 POP UP SHOP 特設サイトはこちら!

∟ https://www.cospa.com/special/cyber-formula/







会場・開催日程



■池袋P′PARCO 2023年6月2日(金)~6月12日(月)

■ジーストア大阪 2023年6月24日(土)~7月2日(日)

■ジーストア名古屋 2023年7月8日(土)~7月17日(月・祝)

■ジーストア仙台/ジーストア小倉 2023年7月22日(土)~7月30日(日) ※2ヵ所同時開催

■オノデン1F(秋葉原) 2023年8月5日(土)~8月20日(日)





イントロダクション



―ハヤト・ランドルを抑え加賀城太郎 悲願の優勝!―



第17回サイバーフォーミュラGPX。

死闘の末、ブリード加賀、もとい加賀城太郎の優勝で幕を閉じた。



すべてを賭け、髪を切り黒く染めて優勝を勝ち取った『加賀城太郎』

壮絶な一騎討ちを繰り広げ、惜しくも優勝を逃した『風見ハヤト』

度重なるアクシデントで3位となった『カール・リヒター・フォン・ランドル』



作品では描かれなかった表彰式の様子が

キャラクターデザイン・総作画監督の『久行宏和』氏の描き下ろしにより

今、熱狂と興奮と共によみがえる。







特典情報



1.【物販購入特典】







会場および後日開催予定の通信販売で、TVアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」の関連商品を1会計に¥2,000(税込)お買上げ・ご予約ごとにL判ブロマイド(全4種)をランダムで1枚プレゼント!

※お一人様1会計につき「8枚まで」とさせていただきます。





2.【会場限定 購入特典】





会場限定!

会場でTVアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」の関連商品を1点以上ご購入いただいた方限定で、ゲストパス風カードをプレゼント!



※会場によって絵柄が異なります。

※後日開催予定の通信販売で本特典はつきません。ご了承ください。

※お一人様1会計につき「1枚まで」とさせていただきます。





グッズ情報









・描き下ろし 第17回WGP表彰式 アクリルアートスタンド¥2,420(税込)

・描き下ろし 第17回WGP表彰式 B2タペストリー¥3,190(税込)

・描き下ろし 風見ハヤト アクリルスタンド(大)¥2,530(税込)

・描き下ろし ブリード加賀 アクリルスタンド(大)¥2,530(税込)

・描き下ろし カール・リヒター・フォン・ランドル アクリルスタンド(大)¥2,530(税込)

・描き下ろし 風見ハヤト 缶バッジ ¥605(税込)

・描き下ろし ブリード加賀 缶バッジ ¥605(税込)

・描き下ろし カール・リヒター・フォン・ランドル 缶バッジ ¥605(税込)

・スゴウGIOグランプリ 屋外対応ステッカー ¥770(税込)

・スゴウGIOグランプリ ステッカー ¥550(税込)

・アオイZIPフォーミュラ 屋外対応ステッカー ¥770(税込)

・アオイZIPフォーミュラ ステッカー ¥550(税込)

・ユニオンセイバー 屋外対応ステッカー ¥770(税込)

・ユニオンセイバー ステッカー ¥550(税込)

・第17回WGP記念 ラージトート ¥1,980(税込)

・スゴウGIOグランプリ ドライTシャツ ¥3,520(税込)

・アオイZIPフォーミュラ ドライTシャツ ¥3,520(税込)

・ユニオンセイバー ドライTシャツ ¥3,520(税込)

・第17回WGP記念 薄手ドライパーカー ¥6,380(税込)



※下記の商品は、ジーストア名古屋会場【7月8日(土)~7月17日(月・祝)】からの販売となります。

※池袋P′PARCO・ジーストア大阪での販売はございません。

・スゴウGIOグランプリ ドラム缶マグカップ ¥3,410(税込)

・アオイZIPフォーミュラ ドラム缶マグカップ ¥3,410(税込)







通販に関しまして



ポップアップショップで販売する新商品は後日通信販売もいたします。

ご予約受付は『8月9日~』を予定しています。



物販購入特典もお付けいたします。(※会場限定購入特典は対象外です。)

既存品含む「新世紀GPX サイバーフォーミュラ」シリーズの商品が特典対象となります。

開始時期は変更となる場合がございます。



後日、WEBサイト、SNSで詳細をおしらせいたします。







展示情報



会場では表彰式の様子を再現したフォトスポットを展示!

今回のPOPUPSHOP用に描き下ろされた3人のスタンディも!









※ジーストア小倉での展示の実施はございません。予めご了承ください。





スタンディプレゼントキャンペーン





開催期間中、会場にてTVアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」関連作品のグッズを¥2,000(税込)ご購入につき1口、スタンディの抽選プレゼントにご応募いただけます。

その場で応募券へ必要事項をご記入いただき、店頭にてご応募ください。



【キャンペーン注意事項】

・応募するスタンディはお選びいただけます。

・お一人様、何口でもご応募いただけます。

・当選発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

・抽選結果に関するお問い合わせはご遠慮ください。

・応募券、賞品の転売は禁止いたします。

・転売行為防止のため、お客様の個人情報を控えさせていただく場合や賞品の裏にお客様の名前を入れさせていただく場合がございます。



上記条件にご了承いただいた上でご応募ください。







関連リンク





■TVアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』 POP UP SHOP 特設サイト

∟ https://www.cospa.com/special/cyber-formula/



(C)SUNRISE







株式会社コスパ公式SNS



Twitter https://twitter.com/cospa_inc

YouTube https://www.youtube.com/@cospa_inc





商品に関する詳細、お問合せ先



コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/27-15:16)