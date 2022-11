[ギャップジャパン株式会社]

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)



Gapは、スマイリー50周年を記念したニコちゃんマークとして知られるスマイリーとのコラボコレクションを、キッズ&ベビーラインで発売します。GapKids&babyGapの遊び心あるデザインとニコちゃんマークが融合した本コラボアイテムは、ニコちゃんの目がGAPロゴになったプリントや、星やウインクしているニコちゃんなど、Gapだからこそ実現するデザインで登場。一部の店舗を除く全国のGapストア、Gap公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で販売を開始しています。



1972年にフランスのジャーナリスト、フランクリン・ルフラーニによって最初に商標登録され、グラフィックデザインとして最も有名なアイコンの1つ、スマイリーの誕生50周年を祝した本コラボレーションは、GAPロゴとスマイリーのプリントが施されたグラフィックTやフーディー、総柄プリントのフリースに加え、ビーニーやソックスなどのアクセサリーなどがキッズ&ベビーより展開します。価格帯は690円~5,990円でキッズ11型、トドラー12型、ベビー5型、スリープウェア1型が登場します。また本コレクションは、全てのアイテムがオーガニックコットンや再生繊維などのサステナブルな素材が使用されています。



Gapとのコラボレーションだからこそ叶う、子供たちが着るだけで笑顔になる「Gap×Smiley」のコラボレーションアイテムで楽しいホリデーをお過ごしください。





アイテム詳細

キッズ XS~XXL







フーディー 各¥5,990







グラフィックT ¥3,490





トドラー 80~110cm





フリース プルオーバー ¥5,990





フーディー ¥5,990





ベビー 0~6ヶ月 / 6~12ヶ月





ビーニー ¥2,490





Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Yeezy Gap、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



