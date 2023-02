[三井不動産株式会社]

三井不動産株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:菰田正信)が八重洲二丁目北地区市街地再開発組合の一員として開発を推進している「東京ミッドタウン八重洲」(所在:東京都中央区)は、地下1階の13店舗を9月17日(土)に先行オープンしています。このたび、2月22日(水)~3月21日(火祝)まで、東京ミッドタウン八重洲 地下1階にて、3月17日(金)の『長ぐつをはいたネコと9つの命』公開にあわせ、「映画『長ぐつをはいたネコと9つの命』公開記念 ドリームワークス・アニメーション ギャラリー in 東京ミッドタウン八重洲」を開催いたします。



初日となる2月22日(水)≪猫の日≫には、本作の主人公“プス”が日本初上陸し、東京ミッドタウン八重洲の地下を回遊します。触れ合ったお客様には、本作のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。(なくなり次第終了)



また、期間中は主人公“プス”の過去の冒険をまとめた特別映像やドリームワークス・アニメーションの過去作品の展示や、プスが登場するシュレックシリーズ「シュレック2・3・フォーエバー」の上映もいたします。





映画『長ぐつをはいたネコと9つの命』公開記念 ドリームワークス・アニメーション ギャラリー in 東京ミッドタウン八重洲 開催概要





猫の日特別企画 “Puss” in Yaesu





主人公“プス”が東京ミッドタウン八重洲地下通路を練り歩き、お客様と触れ合います。日本初上陸、誰よりも早くプスと写真撮影ができる機会です。また、プスと触れ合ったお客様には先着222名にオリジナルノベルティをプレゼント。(なくなり次第終了)





日程:2月22日(水)

時間:11:00~16:00予定 ※休憩あり

参加:無料





ラインナップを一挙紹介 DWA gallery





『長ぐつをはいたネコと9つの命』のキャラクターとドリームワークス・アニメーションの過去作品が地下通路をジャック。映画への動員とグランドオープンする東京ミッドタウン八重洲への来街を祈願した招き猫ならぬ“招きプス”の大型フォトスポットも登場。



日程:2月22日(水)~3月21日(火・祝)

時間:5:00~24:30

入場:無料





最新映像や映画上映も 映像上映コーナー









『長ぐつをはいたネコと9つの命』最新予告・特別映像の上映コーナー。期間中は“プス”が登場する映画「シュレック2・3・フォーエバー」の上映会も開催します。



【映像上映コーナー】

日程:2月22日(水)~3月21日(火・祝)

時間:5:00~24:30



【「シュレック2・3・フォーエバー」上映会】

日程:3月4日(土)・5日(日) 予定

時間:11:00~/13:30~/16:00~

入場:無料 入退場自由



※ 掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。画像はすべてイメージです。

(C) 2022 DREAMWORKS ANIMATION LLC. ALL RIGHTS RESERVED.





映画『長ぐつをはいたネコと9つの命』作品紹介



ドリームワークス×ユニバーサル・スタジオが贈る待望の最新作は、人気シリーズ『シュレック』から飛び出した伝説(ルビ:レジェンド)ネコ:プスの新たな大冒険!

2011年、全世界30カ国でNo.1の記録的大ヒットを叩き出し、熱狂的な“ネコ旋風”を巻き起こした あの〈長ぐつをはいたネコ〉が、パワーアップして再びスクリーンに!





■監督:ジョエル・クロフォード

■本国声の出演:アントニオ・バンデラス サルマ・ハエック

■日本語吹替版キャスト:山本耕史、土屋アンナ、中川翔子、小関裕太、木村昴、津田健次郎 他

■配給:東宝東和、ギャガ

■2023年3月17日(金)TOHO シネマズ 日比谷他全国ロードショー

■コピーライト:(C) 2022 DREAMWORKS ANIMATION LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

■公式HP:gaga.ne.jp/nagagutsuneko





<新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みについて>

三井不動産グループが運営する商業施設では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記をはじめとしたさまざまな取り組みを実施しております。



※ 政府や都道府県の方針により取り組み内容が変更になる場合がございます。



