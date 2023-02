[バリュエンス]

2022年のK-1を締めくくる式典『K-1 AWARDS 2022』で各賞を受賞した選手たちの貴重なアイテムを出品



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年2月4日(土)よりK-1 AWARDS 2022オークションを開催中です。











2022年のK-1を支えてくれたファンの皆さまへ1年間の感謝の想いを込めて開催



K-1は1993年に始まった日本発祥の立ち技格闘技です。2014年5月に新たな組織体として「K-1実行委員会」が発足して、新体制でのK-1がスタートしました。現在ではプロイベント、アマチュア、ジムの三つを展開するK-1 JAPAN GROUPを組織し、「100年続くK-1」というコンセプトのもとプロを頂点、アマチュアを底辺としたピラミッド構造の構築、K-1をスポーツとして確立することを目指し活動を続けております。

K-1 JAPAN GROUPでは新たな取り組みとして、アスリート公認オークション「HATTRICK」を通じてこれからのK-1の未来につながるオークションを開催。昨年は全7回を開催し、各オークションにて選手の実使用アイテムをはじめ直筆サイン入りグッズなどの貴重なアイテムを出品し、ファンの皆さまへお届けすることができました。

この度、2月1日(水)に開催された2022年のK-1の年間表彰式「K-1 AWARDS 2022」にて各賞を受賞した選手による初めてのオークションを開催中です。2022年のK-1を象徴する選手たちが一堂に集まりその功績を称える大きなイベントで、会場には多くの著名人も出席しこの式典を盛り上げました。今回はここでしか手に入れることができない貴重なアイテムを出品いたします。





K-1 AWARDS 2022オークション 概要



開催期間:2023年2月4日(土)20:00~2023年2月12日(日)22:00

出品商品:

【K-1 AWARDS 2022 MVP・軍司泰斗】最優秀選手賞パネル(実使用・直筆サイン入り)

【K-1 AWARDS 2022 受賞プロ選手】K-1グローブ(左右ワンセット・直筆サイン入り)

【タイトルマッチ&トーナメント】2022年K-1・Krush大会ポスターセット(直筆サイン入り)

【K-1 AWARDS 2022 ベストバウト:金子晃大vs玖村将史】フォトパネル(直筆サイン入り)

【K-1 AWARDS 2022 中村拓己K-1プロデューサー】会場限定パンフレット(直筆サイン入り)

【Krush.144 タイトルマッチ勝者・中島千博】アクリルパネル(直筆サイン入り)

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/803

※詳細はオークションページよりご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



