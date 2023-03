[株式会社TSIホールディングス]

パーリーゲイツオリジナルの描き下ろしミッキーマウスも





株式会社TSI(本社:東京都港区、代表取締役社長:下地 毅)が展開するゴルフアパレルブランド「パーリーゲイツ(PEARLY GATES)」は、この春ディズニー創立100周年を記念した限定コレクション“WONDER”を3月17日(金)より全国直営店舗及び公式オンラインストアにて販売いたします。









WONDER / MICKEY SPECIAL COLLECTION誕生の背景





ディズニーは2023年に100周年を迎え、WonderとMagicが一生の思い出になる瞬間をお祝いします。パーリーゲイツは、ディズニーが100年にわたって届けてきた“心動かす新しい物語=Wonder”に共感し、この特別な時に、特別な想いをこめたコレクションを発表します。







本プロジェクトは、ものづくりの追求と長きに渡り世界中の人々を魅了し、愛されていることへのお互いのリスペクトの想いが重なり実現しました。

ゴルフを愛する人々に、これからゴルフを始めようとしている人々に、これからもゴルフを通して人生の物語を豊かなものにしていってほしい。そうした決意をお客様にお届けする、特別なコレクションです。





ゴルフシーンに欠かせないアイテムが揃う充実したラインナップ





多くの人に本コレクションを楽しんで頂きたい。そんな思いのもと、ゴルフをする上で欠かせないアイテムを揃えました。シンプルで洗練されたデザインには、ゴルフに最適な機能が搭載されゴルフを愛するすべての人達へ向けたパーリーゲイツのこだわりが詰まっています。“隠れミッキー”が細部に登場するなど、パーリーゲイツならではの遊び心も忘れずに。



POLO SHIRT 53-3160321(030) / 55-3160322 ¥30,800

SKIRT 55-3134322(120) ¥34,100







CART BAG 53-3181301(120) ¥22,000

CAP 53-3187313(030・120) ¥12,100







随所に施された繊細なディティールワーク





ブランドを象徴するアイテムの一つでもあるゴルフバッグは、重厚感あるマットなレザー調のボディと口枠に敷き詰められた柔らかなボアが高級感を醸し出すラグジュアリーなデザインが特徴。189本限定のシリアルナンバー入りです。パーリーゲイツのシグネチャーカラーであるダークネイビーカラーとホワイトをベースに細部にわたり計算され配置された立体的なロゴワークにより美しい陰影を生み出し、静かにその存在感を放ちます。

描き下ろしのミッキーマウスのチャームが付いたジッパーや本コレクションのオリジナルラベルによるネームプレートなど、あらゆるところに施されたデザインが光ります。ゴルフシーンに上質な悦びを。





GOLF BAG 53-3180300(120)9inch ¥110,000 9inch / 4.6kg / 46インチ対応

HEAD COVER(FOR DRIVER) 53-3184300(120)460cc対応 ¥16,500

HEAD COVER(FOR FAIRWAYWOOD) 53-3184301(120)FREE ¥15,950

HEAD COVER(FOR UTILITY) 53-3184302(120)FREE ¥15,400

HEAD COVER(FOR PUTTER) 53-3184303(120)FREE ¥14,850

※シリアルナンバーはお選びいただけません。

※ゴルフバッグ、ヘッドカバーは3月下旬より順次発売となります。





WONDER / MICKEY SPECIAL COLLECTION が揃うポップアップショップ





コレクションの発売を記念したポップアップショップを大阪高島屋店にて開催中。

ダークネイビーカラーを基調にパーリーゲイツオリジナルのミッキーマウスや本コレクションのオリジナルラベルがデザインされた内装は、心動かす果てしない物語を一緒に作り上げていきたいという“WONDER”に込められたメッセージとともにコレクションの世界観を楽しめる空間となっております。是非足を運んでみてはいかがでしょうか。





「PEARLY GATES 2023 SPRING WONDER / MICKEY SPECIAL COLLECTION POP UP SHOP」

期間:3月15日(水)~3月21日(火)までの期間限定

場所:大阪高島屋店内1F ポップアップショップスペース「グッドショックプレイス」

住所:〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号

電話番号:06-6632-9592

営業時間:10:00~20:00

※予告なく営業時間が変更となる可能性がございます。





【WONDER / MICKEY SPECIAL COLLECTION】

発売日:3月17日(金)より順次発売

取り扱い店舗:パーリーゲイツ直営店舗及び公式オンラインショップ

商品の入荷状況は店舗によって異なります。

詳しくはSHOPまでお問い合わせください。



・WONDER / MICKEY SPECIAL COLLECTIONはこちらから

https://store.tsigs.com/PEARLYGATES/pg-topics/pg-pg_disney/





「ディズニー100」コンシューマ・プロダクツ、ゲームス & パブリッシングについて

ディズニー100は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を記念して、比類なきコンテンツ、体験、商品コレクションを提供します。この一生に一度のイベントを通して、ディズニーの素晴らしさと魔法をともに創りあげているストーリーテラー、ファンとそのファミリーを讃えます。

■ディズニー100公式サイト:https://www.disney.co.jp/disney100.html/







PEARLY GATESとは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう!」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。





パーリーゲイツ 公式サイト

https://www.pearlygates.net/

パーリーゲイツ 公式オンラインショップ

https://store.tsigs.com/pearlygates/pg/

パーリーゲイツ 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/pearlygates_official/

パーリーゲイツ 公式アプリ

https://yappli.plus/pearlygates_ml





■会社概要

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL https://www.tsi.inc/





【本件のライセンスに関するお問合せ】

株式会社 foundation 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町17-6 4階 TEL:03-6427-0262



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-13:16)