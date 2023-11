[渡辺産業株式会社]

渡辺産業株式会社が展開するStories of British Life をコンセプトに「英国のストーリーあるライフスタイル」をお届けしている、BRITISH MADE(ブリティッシュメイド) は、2023年に、10周年を迎えました。10周年を記念して、愛服家・yukiさんと、1797年スコットランドで創業し、カシミヤをはじめとした高級素材を扱う老舗ブランド、Johnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)のトリプルコラボレーションアイテムが新登場いたしました。







InstagramやYouTubeチャンネル『ゆきふいるむ』など多方面で活躍中の愛服家・yukiさんとの別注モデル。別注のベースとなったのは長さ 約190cm、幅 約70cmの大判サイズのカシミヤストール「WA56」です。 首元にボリューム感を演出しやすいほか、肩にかけてライトアウター感覚の羽織りものとして、さらにデスクワークや自宅ではブランケットのような使い方まで、幅広く活躍するブランドを代表するアイテムです。柄には昨年一番人気が高かったシーズンチェックを採用。配色に関してはyukiさんと吟味を重ねて選んだカラーパレットに落とし込みました。



愛服家・yukiさんより別注大判ストールの配色に関して







「明るめのブルー&グリーンをベースにしたカラーパレットは、落ち着きがちな冬のスタイリングに、アクセントとして彩りを加えてくれることで、全体を見違えさせてくれます。ストールの活用で改めて冬ファッションの楽しさを再認識していただけたら良いなと思い企画いたしました」



ブリティッシュメイドにてyukiさんのスタイリングを特集ページで公開中







ブリティッシュメイド公式オンラインショップでは、開発者であるyukiさんから直々に活用方法を教えていただいた特集ページを公開中。ぜひこの秋冬スタイリングの参考にご覧ください。



詳細はこちらのURLから

https://www.british-made.jp/topics/johnstons/202310120067778



商品概要







[別注]大判タータンチェックストール(カシミヤ) ¥75,900



カラー展開:AU8252/Blue&Green

サイズ:幅 約70cm 長さ 約190cm



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/JOE90280000000M92800



取り扱い店舗



BRITISH MADE 全店



店舗一覧: https://www.british-made.jp/shoplist



公式オンラインショップ: https://www.british-made.jp/









愛服家・yukiさん

Instagramで9万人以上のフォロワーを持ちファッションアイテムを中心に発信する「愛服家」として活動。買い物動画を中心としたYouTubeチャンネル『ゆきふいるむ』は好評を博している。



Instagram: @yuki_takahashi0706

https://www.instagram.com/yuki_takahashi0706/



YouTube:ゆきふいるむ

https://www.youtube.com/@yuki_takahashi0706/videos





■ Johnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)

1797年、スコットランド北東に位置するエルガンで創業した老舗ブランド「ジョンストンズ オブ エルガン」。200年以上にわたってジョンストン家とハリソン家のファミリーが経営に携わり、カシミヤやビキューナ、メリノウール、ラムズウールなどの 高級素材を使った生地、スカーフ、ホームファーニシングなどを作り続けています。

現在でも原毛の厳選から紡績、ウィービング(機織)、ニッティングまで一貫して自社工場で手掛ける英国内唯一のブランド。1840年代より続くタータンチェックは、モダンブリティッシュのスタイルアイコンとして世界中の淑女や紳士に愛され続けています。



Johnstons of Elgin Website

https://johnstons.jp/



Johnstons of Elgin Instagram

https://www.instagram.com/johnstonsofelgin.jp/





BRITISH MADE Instagram

https://www.instagram.com/british_made/



