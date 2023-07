[中外鉱業株式会社]

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- レペゼン マルイ2023」にて新商品を販売いたします。当イベントは2023年7月7日(金)よりマルイを含む全国8店舗にてにて順次開催となります。







2023年7月7日(金)に「ヒプノシスマイク エポスカード」新デザインがデビュー!!

デビューを記念して、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- レペゼン マルイ2023』が有楽町マルイ他7店舗にて期間限定OPEN!

浴衣姿の描き起こしイラストを使用した「トレーディングアクリルスタンド」や、まんまる可愛いぬいぐるみマスコット「もちころりん」の新作「もちころりん Extra Wardrobe 04」が登場!さらに、両手のマグネットでキャラクター同士をくっつけて遊べるぬいぐるみ「ぺたりんず」も販売いたします。

2023年7月7日(金)より有楽町マルイ他7店舗・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。





開催情報





「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- レペゼン マルイ2023」

・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0615

・開催場所、開催期間

有楽町マルイ 2023年7月7日(金)~7月23日(日)

なんばマルイ 2023年8月18日(金)~8月27日(日)

博多マルイ 2023年9月9日(土)~9月18日(月)



※その他、北海道・群馬県・愛知県・岡山県・滋賀県の各地商業施設にて開催予定。

日程等の詳細が決まり次第、上記HP及びマルイアニメイベント公式Twitterにてお知らせいたします。

※混雑緩和のため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

各開催施設のご入場等につきましては決まり次第上記HPにて随時更新いたします。

※急遽、営業時間が変更になる場合がございますので予めご了承ください。



お買上げ抽選会





期間中、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- レペゼン マルイ』ショップにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードご利用またはご提示で、1会計につき1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。



【景品内容】



A賞:ダイカットクッション(全18種)※お好きなキャラクターをお選びいただけます







B賞:ステッカー(全18種)コンプリートセット

C賞:ステッカー(全18種)※ランダムで1枚お渡しいたします



※エポスカードはご提示であってもご本人さま以外ご利用いただけません。

※エポスカードは、当日の新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※エポスカードのご提示の場合、現金払いのみとさせていただきます。

※お会計時にエポスカードのご提示がない場合は抽選会にご参加いただけません。

※抽選は1会計1回とさせていただきます。税込3,000円毎ではございません。

※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません。

※レシートの合算は出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品はなくなり次第終了となります。

※A賞はキャラクターをお選びいただけますが、先着順となります。

当たり状況により、ご希望の種類がお選びいただけない場合がございます。

※抽選会景品の内容は予告なく変更になる場合がございます。



製品情報









■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ぺたりんず ぬいぐるみマグネット(全18種)

販売価格:1,320円(税込)

ラインナップ:山田一郎、山田二郎、山田三郎、碧棺左馬刻、入間銃兎、毒島メイソン理鶯、飴村乱数、夢野幻太郎、有栖川帝統、神宮寺寂雷、伊弉冉一二三、 観音坂独歩、白膠木簓、躑躅森盧笙、天谷奴零、波羅夷空却、四十物十四、天国獄(全18種)







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- もちころりん ぬいぐるみマスコット Extra Wardrobe04

-イケブクロ&ヨコハマ-(全6種)

販売価格:1個 935円(税込)/1BOX[6個入] 5,610円(税込)

ラインナップ:山田一郎、山田二郎、山田三郎、碧棺左馬刻、入間銃兎、毒島メイソン理鶯(全6種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- もちころりん ぬいぐるみマスコット Extra Wardrobe04

-シブヤ&シンジュク-(全6種)

販売価格:1個 935円(税込)/1BOX[6個入] 5,610円(税込)

ラインナップ:飴村乱数、夢野幻太郎、有栖川帝統、神宮寺寂雷、伊弉冉一二三、 観音坂独歩(全6種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- もちころりん ぬいぐるみマスコット Extra Wardrobe04

-オオサカ&ナゴヤ-(全6種)

販売価格:1個 935円(税込)/1BOX[6個入] 5,610円(税込)

ラインナップ:白膠木簓、躑躅森盧笙、天谷奴零、波羅夷空却、四十物十四、天国獄(全6種)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- スリムタペストリー(全18種)

販売価格:1,650円(税込)

サイズ:約182mm×555mm







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- トレーディング缶バッジ(全18種)

販売価格:440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- トレーディングアクリルスタンド(全18種)

販売価格:660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- マスキングテープ(全6種)

販売価格:440円(税込)







■ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 巾着(全6種)

販売価格:1,320円(税込)



※セット/BOXは、製品の性質上、稀に1セット/1BOXで全種類揃わないこともございます。

※お客様のご都合によるキャンセル/交換/返金は承っておりません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



Web販売





マルイノアニメ ONLINE SHOP

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

予約期間:2023年7月7日(金)12:00~7月23日(日)23:59



※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。



権利表記・関連サイト





【権利表記】

(C) King Record Co., Ltd.





【関連サイト】

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- レペゼン マルイ2023」 特設イベントページ

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0615

音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』オフィシャルサイト

https://hypnosismic.com/



Chugaionline(中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-18:46)