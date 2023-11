[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高、以下「HIKE」)は、井上商事株式会社(本社:大阪府大阪市、代表:井上敬策)と共同プロデュースしているコラボレストラン「DISH UP(ディッシュアップ)」(所在地:新宿マルイアネックス8階)の次回コラボ「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season in DISH UP」を12月12日(火)より開催いたします。予約受付は11月20日(月)18:00より開始いたしました。







11月4日に堂々完結した「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season」。

今回のDISHUP コラボでは、そのフィナーレをお祝いすることをコンセプトに、青い花などをイメージした内装や、作中に登場するものをベースに、祝宴にふさわしいコース料理によるフードや、ドリンク、さらには、描き下ろしイラストを使用したDISH UPオリジナルグッズも販売予定です。



メニューおよびグッズの詳細は後日発表いたします。



「DISH UP」公式サイト:https://dishup.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/DISH_UP_JP

公式Instagram:https://www.instagram.com/dishup_collaborestaurant/

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@dishup_restaurant



「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season in DISH UP」 営業概要





【期間】2023年12月12日(火)から2024年1月30日(火)

※年末年始は当該商業施設の休業及び営業時間に準じます。

【営業時間】11:00~21:00(最終入店:19:30)

【所在地】東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿マルイ アネックス8階



予約はこちら: https://www.tablecheck.com/shops/dishup/reserve



DISH UPのご利用に関して





・DISH UPはレストランのため、おひとり様ずつコース料理のご注文が必要になります。

(平日14時~17時はアフタヌーンセットのご注文のみも可能です。)



コース概要 ※メニュー詳細は後日公開させていただきます。





スペシャルコース(90分制)

お一人様3,300円(税込)

・ウェルカムプレート(全1種)

・メインディッシュ(フードメニューより1品お選びいただけます)(全4種)

・デザートプレート(デザートメニューよりお選びいただいたスイーツから3種をプレートでご用意いたします)(全5種)



ドリンクメニュー

各800円(税込)(全5種)



アフタヌーンティーセット(90分制)

お一人様2,080円(税込)

※平日限定(14時~17時まで)のドリンク付きのケーキセットです。



・デザートプレート(デザートメニューよりお選びいただいたスイーツから3種をプレートでご用意いたします)

・ドリンク(コラボドリンク5種又は通常ドリンクからお選びいただけます)



スペシャルコースノベルティ





コースを注文された方にオリジナルA4クリアランチョン(全1種)を1枚プレゼントいたします。



※絵柄は後日公開いたします。



ドリンクノベルティ





ドリンクを注文された方にオリジナルコースター(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。



※絵柄は後日公開いたします。

※定番ドリンクにはノベルティはつきません。あらかじめご了承ください。



VIPルーム





VIPルームのお席でゆったりとお食事を楽しめます。

VIPルームをご利用のお客様にはオリジナルコースター(全4種)をランダムで1枚プレゼントいたします。(絵柄は後日公開いたします)



※チャージ料としてお一人様500円(税込)を頂戴いたします。

※座席数は6席となります。(5名様以下の場合、他のお客様も同席されることがございます)



TVアニメ『進撃の巨人』The Final Seasonについて





Introduction

ついに明かされた壁の外の真実と、巨人の正体。

ここに至るまで、人類はあまりにも大きすぎる犠牲を払っていた。

それでもなお、彼らは進み続けなければならない。

壁の外にある海を、自由の象徴を、まだその目で見ていないのだから。



-やがて時は流れ、一度目の「超大型巨人」襲来から6年。

調査兵団はウォール・マリア外への壁外調査を敢行する。

「壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。

ずっとそう信じてた……」

壁の中の人類が、初めて辿り着いた海。



果てしなく広がる水平線の先にあるのは自由か、それとも……?

エレン・イェーガーの物語は、新たな局面を迎える。



公式サイト:https://shingeki.tv/final/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/anime_shingeki



「DISH UP」について







ワンランク上の、推し活体験ができるコラボレーションレストラン「DISH UP」。

目指したのは、従来のコラボカフェとは一線を画した本格的なサービスを提供するレストラン空間。

本格的なプリフィックスコースで味わう食事、高品質な音響、映像を完備したスタイリッシュな内装を、あなたの大好きな推しの世界観で染め上げます。あなたは食事を楽しみながら、いつしか推しと一緒の空間にいるかのような感覚になることでしょう。



全く新しいコラボレーションレストラン“DISH UP”で、ワンランク上の推し活をあなたに。



株式会社HIKEについて







会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス 4階

公式サイト:https://hike.inc

代表者:代表取締役 三上 政高



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会



