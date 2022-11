[公益財団法人東京都歴史文化財団]









「東京キャラバン the 2nd」が、2022年11月27日(日)静岡・駿府城公園紅葉山庭園前広場と2022年12月16日(金)・17日(土)東京・池袋西口公園野外劇場グローバルリング シアターにて、開催されます。



前田敦子さん(女優)、浅草ジンタ(ミュージシャン)、REG☆STYLE(ダブルダッチチーム)、沢則行さん(人形劇師)、宇治野宗輝さん(アーティスト)など多彩なジャンルの表現者たちをはじめ、次代の文化を担う若手たちや琉球舞踊、アイヌ古式舞踊の継承者たちが、演出・野田秀樹の下、ジャンルを超えて交わり創作する、新しい表現によるパフォーマンスを披露します。



すでに観覧募集は終了しましたが、一人でも多くの方に「東京キャラバン the 2nd」でしか見ることのできないパフォーマンスをじかに体感いただきたいという思いから、当日席をご用意します。



また、パフォーマンス当日、鈴木康広さん(アーティスト)の代表作である《空気の人》が駿府城公園紅葉山庭園前広場及び池袋・東京芸術劇場前に出現します。全長18m、幅約6m、高さ約5mにも及ぶ壮大な空気の彫刻をぜひ間近でお楽しみください!





「東京キャラバン the 2nd」開催概要

【静岡】

日程:2022年11月27日(日)13:00~/16:30~

会場:駿府城公園紅葉山庭園前広場(静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1)



【東京】

日程:2022年12月16日(金)16:30~、12月17日(土)13:00~/16:30~

会場:池袋西口公園野外劇場グローバルリング シアター(東京都豊島区西池袋1-8-26)



★当日席は各会場、各回でご用意しております。各回開演60分前より先着順にて当日観覧整理券を配布します。



演出:野田秀樹(劇作家・演出家・役者)

参加アーティスト:前田敦子(女優)、浅草ジンタ(ミュージシャン)、REG☆STYLE(ダブルダッチチーム)、沢則行(人形劇師)、宇治野宗輝(アーティスト)、花柳貴伊那(日本舞踊家)、“東京キャラバン”アンサンブル(石川詩織、上村聡、川原田樹、末冨真由、手代木花野、間瀬奈都美、松本誠、的場祐太、水口早香、吉田朋弘)、琉球舞踊(立方:玉城匠、大浜暢明(静岡のみ)、上原崇弘(東京のみ)地謡:玉城和樹、仲嶺良盛)、公益社団法人北海道アイヌ協会(アイヌ古式舞踊)、静岡県立横須賀高等学校郷土芸能部(三社祭礼囃子)

参加クリエイター:鈴木康広(美術)、原摩利彦(音楽)、ひびのこづえ(衣装)、赤松絵利(ヘアメイク)、青木兼治(映像撮影)

メインビジュアル:はらわたちゅん子(アーティスト/デザイナー)



主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、一般社団法人緊急事態舞台芸術ネットワーク(東京のみ)

後援:静岡県、静岡市(静岡のみ)、豊島区(東京のみ)

協賛:キャンメイク、CEZANNE、ROSYROSA

連携:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場(東京のみ)

[東京開催]「日本の演劇」未来プロジェクト2022

文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)

公式ウェブサイト:https://tokyocaravan.jp/the2nd

公式Instagram:https://www.instagram.com/tokyocaravan/

公式Facebook:https://www.facebook.com/tokyocaravan.official



