[テレビ愛知株式会社]

2023年8月12日(土)名古屋・大須で初開催!



テレビ愛知株式会社は、2023年8月12日(土)名古屋インターナショナルレジェンドホール(愛知県名古屋市中区大須1丁目7-26)にて「推しKOREA 2023 大須で胸キュン K-POP祭り」を開催します。







憧れのK-POPアーティストに会える!『推しKOREA 2023 大須で胸キュン K-POP祭り』がこの夏名古屋・大須で初開催!SPゲストにキム・ソンジェ from SUPERNOVA-超新星-を迎え、MINSU、W(TAICHI&SPAX)、B.CROWN(スヒョク&ヒョヌ)が1日限りのスペシャルパフォーマンス。胸キュンな夏の“推しコレ”をお楽しみください!



■日時・場所

2023年8月12日(土)

1部 開場11:30/開演12:30

2部 開場16:00/開演17:00

名古屋インターナショナルレジェンドホール(愛知県名古屋市中区大須1丁目7-26)



■出演者

キム・ソンジェ from SUPERNOVA-超新星-

MINSU

W(TAICHI&SPAX)

B.CROWN(スヒョク&ヒョヌ)



■イベントHP https://tv-aichi.co.jp/oshikorea/



■出演者プロフィール

▼キム・ソンジェ from SUPERNOVA-超新星-



韓国発ダンスヴォーカルグループSUPERNOVA(超新星)の メンバー。

端正な顔立ちと抜群のスタイルに加え、AB型ならではの天然な キュートさを持つ。しかし、外見と反し性格はとても男らしい。その歌唱力と抜群 のルッ クスから数多くのミュージカルに出演。主な作品に、 「私のホ ストちゃん THE PREMIUM」「インタビュー」 「メ イビー、 ハッピーエンド」「I LOVE Y OU, YOU’RE PERFECT, NOW CHANGE」「Summer Snow」「美女 はつらいの」「光化門恋 歌」など。映画「Guest House」 (2017年公開)では初主演を務 めた。 ソロでも、自身プロデュースのアルバムをリリース、 多数の イベントに出演。 2022年よりイタリアンジュエリー「ADORO-Italia-」のプロデューサー兼アンバサダーを担う。 2023年4月に3年ぶり4枚目のソロアルバムをメジャーリリースし、 オリコン6位、タワーレコード1位を獲得。



▼MINSU



韓国出身のソロ歌手『MINSU(ミンス)』

日韓のテレビ局が共同制作したアイドル発掘オーディション番組を勝ち抜いた日韓混合ボーイズグループBEE SHUFFLEのメンバーとして2014年にメジャーデビューし、主に日本を中心に精力的に活動。2017年3月にグループは活動休止。現在はソロ歌手としての活動の他に,舞台・ドラマ・ミュージカルなど幅広く活動している。



▼B.CROWN(スヒョク&ヒョヌ)



韓国のメジャーデビューしたグループ PUREのリーダースヒョクとグループM.PIREのリードボー カルヒョヌが所属してる2人組のダンスボーカルグループ。東京、大阪を拠点に公演、リリースイベントを開催中。



▼W(TAICHI&SPAX)



SPAXとTAICHIによるスペシャルユニット。

SPAX(キム・ソンチャン)はボーイズグループBRANC7で2017-2019活動。B-BOYとして4度世界チャンピオンにもなった実力の持ち主。

TAICHIもボーイズグループBRANC7で2017-2019年活動。2021年日本で7人組ボーイズグループ、IVVY新メンバーとしてデビュー。VOCAL&RAPPER。日本と韓国のハーフ。



▼MC 天野なな実(テレビ愛知アナウンサー)



愛知県出身。テレビ愛知「古家正亨の韓流クラス」(第1第3水曜日深夜24時放送 https://tv-aichi.co.jp/hanryuclass/ )MC。韓国ドラマ・K-POP大好き!



■チケット情報

料金:指定席 6,600円(税込)

販売期間:2023年6月15日(木)18:00~2023年8月5日(土)23:59 ※予定枚数に達した場合終了

チケット販売: https://tiget.net/events/251242



■出演者コメント配信中

・YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCIYhbytk5AMdMhdA0_i-5EQ

・Twitter:https://twitter.com/TVA_hanryu

・TikTok:https://www.tiktok.com/@tva_hanryu



