1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、2022年のブラックフライデーセールとして、11月17日(木)から11月28日(月)の期間に、全国のGapストアとGap公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp/ )でブラックフライデーイベントを開催します。



2015年にアパレルでは初めてGapが日本でブラックフライデーセールを開催しました。ブランドとしては今年で8年目を迎え、毎シーズンGapのブラックフライデーは注目されています。ブラックフライデーとは、ホリデーシーズンのキックオフを意味し、11月の第4木曜日のThanksgiving day(感謝祭)の翌日にあたるアメリカ最大のショッピングイベントデーです。この日は、買い物客が道を埋め尽くし黒く見えることや、ビジネスが黒字に転じることを象徴し、ブラックフライデーと呼ばれるとされています。



今年のブラックフライデーは、 全国のGapストアとGap公式オンラインストアで40%OFFイベント、Gapアウトレットストアで50%OFFイベント、年に一度のブラックフライデースペシャル価格でショッピングいただけるイベントを期間限定で実施。更にGAPメンバーシップ会員の新規登録者は5%OFFとなります。



目玉商品は、ホリデーシーズンに欠かせないダウンジャケットや、人気のGAPロゴスウェット、汎用性の高い無地のフーディーなどがラインナップ。また、Gapアウトレットストア限定で、ベビーのトップスやレギンスが揃う「BRANNAN’S FAVORITES」コレクションがすべて790円とスペシャル価格で販売をいたします。



年に一度のスペシャルブラックフライデーイベントを是非お楽しみください。



※40%OFFイベント、50%OFFイベントは一部対象外商品がございます。

※Gapストアとオンラインストアではアイテムにより価格が異なる場合がございます。

※GAPメンバーシップ会員は当日入会の方も対象となります。



期間限定スペシャルプライス商品詳細 ※一部商品の紹介

第1弾!11/17~11/22





Men’s ライトウェイトダウンジャケット ¥12,900⇒¥5,990





Women’s キルティングダウンジャケット ¥10,900⇒¥4,990





Baby ボディオール ¥4,490⇒¥990



第2弾!11/23~11/28





Women’s フーディー ¥6,990⇒¥2,990





Men’s ロゴスウェット ¥6,990⇒¥2,990



11/17~11/28





Women’s ダウンジャケット ¥19,900⇒¥8,990





Boys ロゴスウェット ¥3,990⇒¥1,490





Baby トップス ¥1,690⇒¥790(アウトレット限定)



