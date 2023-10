[モリサワ]

株式会社モリサワは「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」の取り組みの一環として、和歌山県のアドベンチャーワールドで開催される「ドリームデイ・アット・ザ・ズー 2023 in アドベンチャーワールド」(主催:和歌山ドリデイ2023実行委員会)に協賛します。







アドベンチャーワールドでは、2017年より営業終了後にパークを貸し切り、障害のあるお子さまとその家族を無料で招待する「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」を開催。2021年より一生思い出に残るそんな1日をよりたくさん楽しんでいただきたいという想いから、パークを1日貸し切り「ドリームデイ・アット・ザ・ズー」と名称を変更し開催しています。2023年も全国から募集を募り、1,000組(4,000名)のご家族を無料で招待します。

モリサワは、本イベント主催の和歌山ドリデイ2023実行委員会が目指す「特性や属性に関わらず一人一人が社会の構成員として、ともに助け合って生きていける社会、“障害” が障害でなくなる社会の実現」に賛同し、協賛パートナーとして参画します。



「UDフォント」による見やすさ、読みやすさへの配慮





障害のあるお子さまとそのご家族の特別な1日のため、各種ガイドや掲示物には視覚に障害のある方にも見やすく、読みやすくなるようモリサワが提供する「UDフォント」(BIZ UDゴシック)が使用されます。



【UDフォントが使用される制作物例】

・イベント当日のパークガイド(パークマップや各アトラクションの時間、場所などが記載されたガイド)

・イベント当日のエンジョイガイド(遊技機種の対象年齢や料金などが記載されたガイド)

・イベント当日のパーク内掲示物(イベントブースやパネルなど)

・ドリームデイ・アット・ザ・ズー2023への招待状(当選された方に送付)

・企業協賛案内チラシ(本イベントの協賛企業を紹介)





モリサワのUDフォントについて詳細はこちら

https://www.morisawa.co.jp/fonts/udfont/

開催概要





施設名:アドベンチャーワールド

住 所:和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399番地

日 時:2023年11月23日(木・祝) 10:00~17:00

対 象:全国の18歳以下の障害のあるお子さまたちとそのご家族

定 員:1,000組(4,000名)を無料招待 ※2023年度の応募受付は終了



アドベンチャーワールド公式サイトはこちら

https://www.aws-s.com/



ドリームデイ・アット・ザ・ズー in アド ベンチャーワールド公式サイトはこちら

https://aws-dream.com/



ドリームデイ・アット・ザ・ズー in アド ベンチャーワールド公式SNS(X)はこちら

https://twitter.com/Dreamday_in_AWS



※動物園・水族館での楽しかった思い出や写真、和歌山ドリデイへの応援メッセージをSNSで募集するハッシュタグ企画もスタート。詳しくは公式SNS(X)をご覧ください。

ドリームナイト・アット・ザ・ズーとは





1996年にオランダのロッテルダム動物園で発足した活動から始まり、障害のあるお子さまたちとそのご家族を動物園・水族館に招待する取り組み。現在は日本を含め現在は日本を含め世界中で実施されている。

※和歌山ドリデイ2023実行委員会は、2021年より家族で目一杯楽しんでいただけるようパークを1日貸し切る日中開催に変更し、名称をドリームデイ・アット・ザ・ズーとしました。



和歌山ドリデイ2023実行委員会について





2017年より前身となる「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」をアドベンチャーワールド(運営:株式会社アワーズ)主催で開催。2021年に白浜町をはじめイベント主旨に賛同した全国のパートナーによって「和歌山ドリデイ実行委員会」を立ち上げ、「“特別なとき” が“当たりまえのとき” に変わり、特性や属性に関わらず一人一人が社会の一員として、ともに助け合って生きていける社会」の実現を目指して活動しています。 また、ご支援くださるみなさまと共に「ドリームデイ・アット・ザ・ズー」を継続的に行い、応援の輪を広げるクラウドファンディングにも挑戦しています。



クラウドファンディング概要





プロジェクト名:特別を当たりまえに。障がいのあるお子様に心温まる1日を届けよう!

期日:2023年10月31日(火)午後11時まで

主催:和歌山ドリデイ2023実行委員会



公式サイトはこちら

https://readyfor.jp/projects/dreamdayatthezoo2023



株式会社モリサワについて





株式会社モリサワは、大阪市に本社を置くフォントメーカーです。Windows10以降に搭載されているBIZ UDフォントやUDデジタル教科書体など、より多くの人にとって読みやすく設計されたUDフォントも開発しています。2,000書体以上が使えるフォントサブスクリプションサービスMorisawa Fonts(https://morisawafonts.com/)やWebフォント、機器やアプリケーションへの組込みフォントなど、利用環境に合わせたフォントサービスを提供しています。



モリサワのサステナビリティ活動について

https://www.morisawa.co.jp/about/sustainability/





●「ドリームデイ・アット・ザ・ズー 2023 in アドベンチャーワールド」に関するお問い合わせ

和歌山ドリデイ2023実行委員会

E-mail:dreamday@aws-s.com



●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ サステナビリティ推進部 ダイバーシティ推進室

E-mail: sustainability@morisawa.co.jp



