今シーズン、タッグを組み、好評だったBAPE(R)︎ × MARVELのコラボレーション、第二弾が登場します。

今回のコラボレーションでは、マーベル作品の中でも不動の人気を誇る「スパイダーマン」「ヴェノム」「ドクター・ストレンジ」の3キャラクターをピックアップ。







今回のコラボレーションでは、過去に「MARVEL」とのコラボレーションでもリリースされてきた「BAPE STA™」から、各キャラクターのカラーリングを落とし込んだマニア垂涎の一足が登場。注目すべきは、従来のシューボックスではなく、フィギュアと同様の “ブリスターケース”のパッケージであること。さらに、ヒールの両サイドにはそれぞれキャラクターと「MARVEL」ロゴの刺繍があしらわれています。また、ブリスターの台紙と同様のコミックアートがプリントされたインソールや、「MARVEL」の文字が刻印されたシューチャームなど、細部にまでこだわりの詰まった一足に仕上げました。





同時にリリースされるTシャツでは、キャラクターのシルエットに「BAPE(R)︎ CAMO」を投影したグラフィックを採用。また、Tシャツのボディ下部と襟元のタグには、「BAPE(R)︎」と「MARVEL」のダブルネームロゴを配置しています。カラーは、ホワイトとブラックの各2色展開。



本コレクションは2022年12月11日(日)よりA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて2022年12月11日(日)発売開始。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/marvel-221211



