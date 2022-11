[株式会社TWIN PLANET]

HoneyWorks&メンバーコメントも到着!



この度、新生アイドルグループ・高嶺のなでしこ(たかねのなでしこ)が、サウンドプロデューサーであるHoneyWorksの楽曲「可愛くてごめん」をカバーし、本日11月18日(金)19時に「高嶺のなでしこ Official YouTubeチャンネル」にてMVを公開いたしました。

■URL:https://youtu.be/MPywGQPLJPo







「可愛くてごめん」は、Billboard JAPANによって発表されている “TikTok Weekly Top 20”において、3週連続1位を獲得(※集計期間:10月24日~11月13日/URL:https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/118955/2)。TikTokでは振り付けダンス動画など多数の動画が投稿され、大きな話題となっています。「HoneyWorks OFFICIAL YouTubeチャンネル」では同日、「可愛くてごめん feat. ちゅーたん(CV:早見沙織) 」のイラストMVも公開され、“2次元MV”と高嶺のなでしこの“3次元MV”の同時解禁となりました。





【MV】可愛くてごめん/高嶺のなでしこ



高嶺のなでしこ オフィシャルYouTubeより

URL:https://youtu.be/MPywGQPLJPo





shito(HoneyWorks)コメント





周りの目を気にしてしまいがちなこの時代ですが、自分をもっと大切に、好きな事には真っ直ぐにという想いの詰まった曲になっています。カバー楽曲は、HoneyWorks『告白実行委員会~恋愛シリーズ~』のキャラクターソングではありますが、キャラクターと同世代である彼女達に歌ってもらう事で、より楽曲に説得力が生まれるんじゃないかと思い、カバーしてもらいました。彼女達が誰かの背中を押せるようなアイドルになりますように。



【HoneyWorksプロフィール】





HoneyWorks(通称:ハニワ)は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数8億回を超えるクリエイターユニット。音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクター達が物語を展開し、小説やテレビアニメなどのメディアミックスも行なっている。HoneyWorks原案小説は累計300万部を突破するベストセラー。また、ジャニーズWEST、戸松遥、麻倉もも、Geroなどへの楽曲提供も行なっている。CHiCOをボーカルに迎えたユニット「CHiCO with HoneyWorks」では、「アオハライド」「まじっく快斗」「銀魂」「恋は雨上がりのように」「ハイキュー!!」など大人気テレビアニメのテーマソングを担当。「告白実行委員会」シリーズから「LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島崎信長)」、「mona(CV:夏川椎菜)」、「Full Throttle4(YUI・RIO・MEGU・DAI/CV:斉藤壮馬・内田雄馬・柿原徹也・増田俊樹)」などのアイドルキャラクターも登場し、ますます活動の幅を広げている。





高嶺のなでしこ 松本ももな コメント









高嶺のなでしこがカバーさせていただけてうれしいです。



メンバー10人が個性を生かして「可愛くてごめん」という気持ちをもってあざとさと可愛さMAXでMV撮影しました。



小物類はメンバーが好きなものをそれぞれ用意しているので何が置いてあるか楽しんでほしいです。また衣装もあざとかわいいをメンバーセレクトで着てるので一人一人をじっくり注目してみて下さい。



きゅん不足のあなたにたかねこちゃんがきゅんきゅんをお届けします!





高嶺のなでしこ 最新情報:クリスマスライブ開催決定!



タイトル :高嶺のなでしこ クリスマスライブ(仮)

日 時 :2022年12月25日(日)

会 場 :Mixalive TOKYO 6階 Theater Mixa

時 間 :第一部 開場14:00/開演14:30 ※第一部のみFC会員限定

第二部 開場17:00/開演17:30

特 典 :終演後、メンバーによるお見送り付

チケット券種:・一般エリア指定席 ¥4,400(税込)

・カメねこエリア指定席 ¥6,000(税込)

※全席指定/入場時ドリンク代別途必要/未就学児童入場不可

詳細ページ :https://takanenonadeshiko.jp/?p=570





高嶺のなでしこ とは









高嶺のなでしこは、『JDOL AUDITION supported by TIF』の最終合格者7名と、2022年5月31日に活動を終了した「ラストアイドル」の元メンバー3名(松本ももな・籾山ひめり・橋本桃呼)、計10名によって結成。

8月7日(日)「TOKYO IDOL FESTIVAL2022 supported by にしたんクリニック」で初お披露目ステージを迎えました。





