選手たちが実際に試合で身に纏ったホームユニフォームをサイン入りでお届け!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年2月2日(木)よりKOSE 8ROCKS D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.5 AUCTIONを開催いたします。











KOSÉ 8ROCKSの戦いの軌跡となる、ROUND衣装を特別にお届け!!



ROUND.4ではSWEEP勝利を飾り、連勝して勢いに乗るべく挑んだ、「第一生命 D.LEAGUE 22-23 SEASON」 ROUND.5。KOSÉ 8ROCKSは『DRUM SESSION』をテーマに、音と照明にフォーカスし、B-BOYのかっこよさをストレートに表現した作品を披露しました。

前半は暗闇の中で各選手が個々のスキルを披露していく流れで始まり、ドラムのみで構成されたサウンドにライティングをシンクロさせシルエットを最大限に引き立たせました。

序盤から演出と世界観で会場を引き込み、個々のスキル、複数名での合わせ技を次々と繰り出し、完成度の高さを見せつけました。後半は黒い衣装から白い衣装への早着替えで世界観を変化、Ryo-spinのヘッドスピンや、YU-KIのウインドミルでの移動、Taichiのバック宙2回捻り、ラストの必殺技が詰まった怒涛のパートへ突入しました。

最後まで高い完成度を見せつけ、隙のないショーで見事勝利を掴み取ったKOSÉ 8ROCKSは、連敗脱出後、流れを引き寄せる2連勝となりました。

今回出品するのは、D.LEAGUE 22-23 SEASON、黒星続きだった8ROCKSが、これから白星を勝ち取り続けるという決意表明でもあり、メンバー全員でアイテムを合わせた混じり気のないオールホワイトコーデの衣装です。

選手が実際に着用し、共に2連勝目を掴んだオールホワイト衣装のシャツを、今回特別にお届けいたします。





KOSÉ 8ROCKS D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.5 SPECIAL AUCTION 概要



開催期間:2023年2月2日(木)20:00~2023年2月6日(月)22:00

出品商品:選手が実際に着用し、2連勝目を掴んだオールホワイト衣装のシャツ

出品選手:Kaku、Taichi、2GOO、TETSU、YU-KI、Ryo-spin、REN

※チーム事情により、今回 YOUTEE 選手の出品はありません。あらかじめご了承ください。

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/802

※詳細はオークションページよりご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



