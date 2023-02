[にしてつグループ]

~天神が「人生ゲーム」の舞台に!~



西日本鉄道(株)は天神エリアの商業施設と合同で、2023年3月25日(土)、26日(日)の2日間、天神のまちを舞台としたリアル人生ゲーム「まちあそび人生ゲーム in 天神」を開催いたします。





当企画は、「まちあそび人生ゲーム in 天神」への参加を通して、天神のリアルなまちの魅力を再認識していただくと共に、天神エリアの施設・ショップが一体となって天神のにぎわい創出を図るために実施するものです。誰もが親しみやすい「人生ゲーム」を天神のまちを舞台に開催することで、若者から家族づれなど幅広い層に訪れていただき、現在、多くの建物が建て替え中で生まれ変わろうとしている天神の魅力を感じていただくきっかけになればと考えております。



「まちあそび人生ゲーム in 天神」では、天神エリアにある施設やショップを「人生ゲームのマス」に見立て、実際に天神を回遊することでゲームにご参加いただきます。参加者はルーレットで出た目に従ってショップを巡り、実際のボードゲームさながらに、様々なイベントやゲームにチャレンジし専用通貨を増やして億万長者を目指していただきます。当企画は事前応募制で、2名以上のチームでご参加いただきます。ゴールした後の専用通貨の金額が上位の方々には豪華賞品を用意いたしております。



2022年度の締めくくりにあたり、天神のまちの魅力を感じながら、夢の億万長者を目指してみてはいかがでしょうか?













まちあそび人生ゲーム in 天神について



【実施内容】

天神エリアにある施設やショップを「人生ゲームのマス」に見立てて、実際に天神を回遊しながらゲームに参加するまち歩きイベント



【主催】

天神まちあそび人生ゲーム実行委員会

(イオンショッパーズ福岡、新天町商店街、ソラリアステージ、ソラリアプラザ、大丸福岡天神店、天神地下街、福岡パルコ、WeLove天神協議会)



【協力】

NPO法人出雲まちあそび研究所、ラブエフエム国際放送株式会社



【実施日】

2023年3月25日(土)、26日(日)

(各日6回 1.11:00~ 2.12:00~ 3.13:00~ 4.14:00~ 5.15:00~ 6.16:00~)

※雨天決行です。



【開催場所】

天神エリア(スタートおよびゴール地点は警固公園です。)



【参加施設】

イオンショッパーズ福岡、新天町商店街、ソラリアステージ、ソラリアプラザ、大丸福岡天神店、天神地下街、福岡パルコ、警固神社など



【参加資格】

1チーム2名以上(小学生以下は保護者同伴)



【参加費用】

無料



【参加人数】

各回先着150チーム (総勢1,800チーム)

※事前応募制です。



【応募方法】

以下、応募フォームよりお申し込みください。

https://tenjin-machiasobi.peatix.co





【申込開始日】

2023年2月3日(金) 10:00~







(参考)過去のまちあそび人生ゲーム開催実績



【開催場所】

西鉄大橋駅周辺



【実施日】

2019年4月28日(日)



【参加人数】

1,904名(624チーム)







