株式会社TSI(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長 下地毅)は、ニューバランス ゴルフ直営店舗・the HOUSE・オンラインストア にて3月17日(金)~26日(日)までの期間、春のフェアを開催いたします。







SPRING FAIR





2023年3月17日(金)~26日(日)までの期間中、New Balance Golf Online Store、直営店舗、the HOUSE にて「SPRING FAIR」を開催いたします。1レシート27,500円(税込)以上のご購入のお客様に限定ポケッタブルエコバッグ [H55cm×W30cm] をプレゼントいたします。

G&S PREMIUM CLUB 会員のお客様はポイント2倍となります。



春のラウンドを快適に楽しめるウエアやアクセサリーを多数取り揃えておりますので、是非この機会にお買い物をお楽しみください。



■New Balance Golf / SPRING FAIR NEWS

http://www.newbalance-golf.com/news/414.html



※ノベルティは無くなり次第終了です。

※対象アイテムはニューバランス ゴルフのアイテム(定価価格)に限ります。

※the HOUSEではG&S PREMIUM CLUB のポイントアップは開催しておりません。







今回のノベルティは春らしい爽やかなホワイトとグレーの2トーンカラーに軽量性と耐久性のあるリップストップ素材を使用したポケッタブルエコバッグ。バッグの表裏にはそれぞれニューバランスロゴを配置したデザイン。収納時には手のひらサイズになる利便性に加え、付属のカラビナでメインバッグやフックに付けられるなど様々な用途によって使用できる汎用性の高いつくりになっています。







2023 SPRING Recommended Coordination







[SPORT / MEN]

CAP 012-3987004 (010) 4,620円

BLOUSON 012-3120003 (010) 17,600円

MOCK NECK 012-3166005 (132) 8,910円

PANTS 012-3131003 (010) 13,200円

SHOES UGS1001G OPEN PRICE

GLOVE 012-3985001 (022) 2,750円





[SPORT / WOMEN]

CAP 012-3187501 (030) 5,500円

MOCK NECK 012-3164501 (030) 14,300円

INNER 012-3967502 (010) 7,920円

SKIRT 012-3134508 (030) 13,200円

SHOES UGB2500W OPEN PRICE

GLOVE 012-3985501 (040) 5,280円





[METRO / MEN]

CAP 012-3187013 (030) 4,620円

SHIRT 012-3168001 (041) 15,400円

MOCK NECK 012-3166010 (030) 9,900円

PANTS 012-3131007 (030) 13,200円

SHOES UGS574A3 OPEN PRICE





[METRO / WOMEN]

HAT 012-3187513 (031) 5,500円

MOCK NECK 012-3166511 (020) 8,910円

SKIRT 012-3134505 (130) 12,100円

SHOES WGS327WM OPEN PRICE





[WORLD / MEN]

CAP 012-3987003 (021) 4,400円

KNIT 012-3170001 (121) 13,200円

MOCK NECK 012-3967001 (022) 7,920円

PANTS 012-3131001 (121) 11,000円

SHOES UGH1001W OPEN PRICE

GLOVE 012-3985001 (010) 2,750円





[advanced pac / MEN]

CAP 012-3187101 (010) 5,280円

HOODIE 012-3162101 (010) 27,500円

MOCK NECK 012-3166101 (010) 19,800円

SHORT PANTS 012-3132101 (010) 22,000円

SHOES UGS1001B OPEN PRICE





[advanced pac / WOMEN]

CAP 012-3187101 (030) 5,280円

MOCK NECK 012-3175901 (040) 24,200円

SKIRT 012-3134902 (040) 23,100円

SHOES WGS574S3 OPEN PRICE







フェア実施 直営店舗&オンラインストア



New Balance Golf 小田急百貨店新宿店 TEL:03-6304-5636

New Balance Golf 松坂屋名古屋店 TEL:052-264-2795

New Balance Golf 阪神梅田本店 TEL:06-6345-2491

New Balance Golf 大丸梅田店 TEL:06-6450-8996

New Balance Golf 博多阪急店 TEL:092-419-5368

New Balance Golf 岩田屋本店 TEL : 092-401-0895 <the unit>



the HOUSE 銀座 TEL:03-6264-6925

the HOUSE 札幌 TEL:011-210-7778

the HOUSE 広尾 TEL:03-3442-1591



New Balance Golf Official Online Store

https://store.tsigs.com/newbalance-golf







ニューバランス ゴルフ とは









ニューバランスは米国マサチューセッツ州・ボストンでアーチサポートインソールや偏平足を治す矯正靴メーカーとして、1906年に誕生しました。そして2017年春夏シーズンより新たなスポーツカテゴリーである「ゴルフ」へ参入しました。100年を超える歴史を持つアスレチックブランドであるニューバランスのコンセプトやフィロソフィーを元にまだ市場にない新しいゴルフスタイルを提案します。

2023SSシーズンは「TRIP ON GOLF」コンセプトに、ハイテクな機能性を軸にファッション感覚を併せ持つ「SPORT (スポート) 」、ファッション性(アウトドア・ヨガウエアのテイスト)を軸に機能も盛り込んだ「METRO (メトロ) 」に加え、アスリートゴルファーに向け、グローバル感覚を意識した「WORLD (ワールド) 」、大人でスポーティかつ洗練されたスタイルを提案する直営店限定ライン「advanced pac (アドバンスドパック) 」を展開しております。







▼New Balance Golf 2023 SPRING+SUMMER / Recommended Coordination Movie▼







<ニューバランス ゴルフ>



▼公式オンラインストア

https://store.tsigs.com/newbalance-golf

▼公式オフィシャルサイト

https://www.newbalance-golf.com

▼公式インスタグラム

https://www.instagram.com/newbalancegolf_japan





■会社概要

<社名> 株式会社 TSI

<代表> 代表取締役 下地 毅

<本社所在地> 東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

<事業内容> 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

<URL> https://www.tsi.inc/



