渡辺産業株式会社が展開するStories of British Life をコンセプトに「英国のストーリーあるライフスタイル」をお届けしている、BRITISH MADE(ブリティッシュメイド) にて「BRITISH MARKET(ブリティッシュ・マーケット)」を11月12日(日)の一日限定で開催いたします。







コンセプトは「日本で感じるイギリス」







“日本で感じるイギリス”をコンセプトに、衣食住ありとあらゆるジャンルの日本各所にある専門店が一堂に会する「BRITISH MARKET(ブリティッシュ・マーケット)」を、11月12日(日)にブリティッシュメイド青山本店に隣接する渡辺産業ショールームにて開催いたします。



衣食住ありとあらゆるジャンルの日本各所のイギリス専門店が集うブリティッシュ・マーケット。 第14回目となる今回のブリティッシュ・マーケットでは、イギリスの“ウィンターマーケット”をテーマにお届けします。









開催情報





日時:2023年11月12日(日)10:30~16:00 ※雨天決行・荒天中止

会場:渡辺産業ショールーム

東京都港区南青山5-14-1 1F SHOWROOM

各線 表参道 徒歩約10分



[ご来場いただくお客様へ]

*環境保全に向けた対策として、お買い物袋(マイバッグ)のご持参にご協力ください。

*ご利用可能なお支払い方法はショップによって異なります。予めご了承ください。

*会場内では写真や動画撮影が行われる予定です。予めご了承ください。

*ブリティッシュメイド 青山本店はイベント開催に伴い、営業時間が変更になる可能性がございます。





[出店者一覧]

FOODS







Saeno Sweets



都内にて定期的に英国菓子販売イベント開催しています。“お菓子のロマンでハッピーに”をテーマに、古き良きイギリス伝統菓子をご提供しています。イギリスの家庭菓子を勉強しながらみんなにワクワクしてもらえるようなお菓子を日々研究中!



https://www.instagram.com/saeno_sweets/





SWAN & LION



日本ではなかなか出会えない本場イギリスの美味しさをお届けしたくて、イギリス人オーナーがオープンしたイギリス料理の専門店。一つずつ手作りしたミートパイをはじめ、スコーンやスイーツ、チャツネなど、本場の味をお楽しみください。



https://www.swanandlion.com/



https://www.instagram.com/SwanLionTokyo/





BAKESHOP LOTERIE



茨城県水戸市で焼き菓子とケーキを作るカフェをはじめて17年目になります。 お店では販売しないオリジナル缶でのクッキー缶や英国展でも焼いているスコーンや 焼き菓子をご用意していきます。



https://loterie.theshop.jp/





GRILL TOKYO



抜群の焼き加減のローストビーフを目の前でカットして提供します。 とろける食感を自家製のソースでお召し上がり下さい。





The Hive and Barrow



ゼロから始めた夫婦が自然と共に作るお野菜と、放し飼いのたまごで作るケーキ等をご用意しています。



https://www.instagram.com/the_hive_and_barrow_/





WIMBLEDON BREWERY



2014年に約130年の時を超えてウィンブルドンの地に復活したブリュワリー。50年以上の醸造経験を持つマスターブリュワーのデレックが、最高の材料と設備を使って醸し出す、美しくバランスのとれたアロマ、味わい、フィニッシュが特徴です。



http://www.wimbledonbrewery.jp/



https://www.instagram.com/wimbledonbrewery/





McVitie’s



世界で初めて小麦をまるごと挽いた全粒粉ビスケットを製造した英国発の老舗ビスケットブランドです。全粒粉のもつザクザクした食感と、香ばしい風味と味わいを感じていただけます。世界100ヶ国以上のファンから愛され続ける“本格派ビスケット”をお楽しみください。



https://mcvities-jp.com/



https://www.instagram.com/mcvities_jp/





GOOD & PROPER TEA



GOOD & PROPER TEA(グッド アンド プロパー ティー)は、2012年サウスロンドンのBrockley地区で創業した“スペシャリティ”なお茶を扱うティーカンパニー。

各国から契約茶園のシングルオリジン茶葉を取り寄せ,英国内でブレンドをしています。いつ飲んでも変わらずブレがない「おいしくてちゃんとしたお茶」は話題を呼び、現在ロンドンで人気のカフェ WatchHouse. や Melrose & Morganなどのカフェ、グロッサリー、5つ星ホテルなどで扱われています。



https://shop.goodandpropertea.jp



GOODS







dodotokyo



剣道、弓道の武士道精神を基に活動する華道家。Tsukiはロンドンはじめヨーロッパの老舗花屋での経験を、西尾は人並みを超える美術家でもある繊細な美的センスを活かし唯一無二をモットーに活動中。ディスプレイ、イベント、ブライダル装花を主に、フラワーワークショップも定期的に開催。



https://dodotokyo.com



https://www.instagram.com/dodo_tokyo/





Euro-Japan Elegance



英国の香り高いホームフレグランスを中心に、心豊かな生活を送れる商品をセレクトしています。

イベント限定の特別商品もご用意いたします。お部屋をより居心地の良い空間に仕上げてくれる英国ならでは奥深い香りを、是非手に取ってお楽しみください。



http://www.passionforlife.jp/



https://www.instagram.com/euro_japan_elegance/







The Edinburgh Natural Skincare



英国スコットランド生まれの100%ナチュラルで肌にも地球にも優しいクリーンビューティスキンケアブランド。

全てハンドメイドで自然由来の栄養を壊さず最大限に生かしているため、小さなお子様から大人の方まで安心してお使いいただけます。独自の精油のブレンドはどれも心身を癒してくれる優しい香りです。エコマインドの缶や瓶、バンブーを使用したパッケージは見た目も可愛く、大切な方やお世話になった方へのギフトにもとてもおススメです!



https://ensjpn.com/



FASHION







STUDIO HACKNEY



英国に縁のあるふたりの写真家、KIYOTAKA HATANAKA と KOOMI KIM が1日限りのポートレートフォトスタジオを開催。お気に入りのお洋服を着てお気軽にお越しください。



https://www.instagram.com/hatanaka_kiyotaka_works/



https://www.instagram.com/koomikim_photo/





British wax-jacket market



神奈川県逗子市に店舗を構えるバブアー、ベルスタッフを中心に揃えるヴィンテージのワックスジャケットの専門店。販売前に丹念なメンテナンスを行うことにより特有の匂いや汚れなどヴィンテージのネガティブな点を除去した最高品質の品物を提案する。販売だけでなくリワックス、リペアなどメンテナンスのサービスも提供。ワックスジャケットをえらぶところから永く楽しみ続けるためのご助力をいたします。



https://britishwaxjacketmarket.jp





Jolly Good Clothing



東京都町田市にあるブリティッシュビンテージを中心とした、衣類、雑貨を扱うお店です。服を楽しむをコンセプトに、イギリスのライフスタイルと伝統的なテーラード文化やユースカルチャーを服や雑貨を通してご紹介させて頂いています。



https://jollygoodclothing.com/







