[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

ニューヨーク発ファッションブランド「マーク ジェイコブス」が手掛けるブックストア『BOOKMARC(ブックマーク)』にて、『A WORK OF ART VINYL』シリーズ最新3巻セットの出版記念イベントを開催します。この3巻がフィーチャーするのはなんと画家・五木田智央氏。氏の音楽にまつわる芸術活動のみにスポットをあてた総力企画となります。その活動は90年代終わり頃から現在まで続き、作品数は200点をゆうに超えています。膨大な作品をほぼ網羅し、さらに今回の企画用に描き下ろした作品も数十点掲載。皆様のご来店お待ちしております。





五木田智央 “A WORK OF ART VINYL – Ultimate Record Covers TOMOO GOKITA 3巻セット”

出版記念パーティー&サイン会

■日時:2022年2月24日(金) 19:00 ~

■場所:BOOKMARC(ブックマーク)東京都渋谷区神宮前4-26-14



■イベント参加方法

・イベントは参加フリーです。会場満員の場合は入場制限をする場合もございます。

・対象書籍の準備数には限りがございます。完売の際はご了承ください。

・2/11(土)午後12時より、店頭もしくはお電話による事前予約承ります。

(TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (12:00-20:00)



■店頭以外での販売方法

イベント翌日2/25(土) 午後12時より、お電話・メールによるサイン本の販売も承ります。

*サイン本の在庫がある限りの販売となります。完売の際はご了承ください。

TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (12:00-20:00)

E-mail: BookmarcHarajuku@marcjacobs.com

・送料、決済手数料お客様負担となります。地域別・国別で料金は変動致しますので予めご了承ください。



■商品情報









A WORK OF ART VINYL – Ultimate Record Covers TOMOO GOKITA 3巻セット 限定版

販売価格 6,600円(税込)

著者 MAKI, takayuki

サイズ 210×210 / 無線綴じ / オールカラー / 内容頁 各56ページ

発売日:2023年2月25日

※限定3冊セットには五木田氏 描きおろしステッカーセット付属



レコードのジャケットのアート性を追求する雑誌A WORK OF ART VINYL。これまでウォーホル特集 グラフティアート特集 NEW WAVE特集など手掛けてきました。最新号の07/08/09は五木田智央氏とつくる、五木田智央特集。 氏の音楽にまつわる芸術活動のみにスポットをあてた総力企画。MetafiveやTowa Teiのレコードジャケットの仕事は多くの人々が認める揺るぎない傑作ですが、その他にも知られざるアートカバーが多く存在します。その活動は90年代終わり頃から現在まで続き、作品数は200点をゆうに超えています。膨大な作品をほぼ網羅し、さらに今回の企画用に描き下ろした作品も数十点掲載。まさにA WORK OF ART VINYL。見応え充分永久保存の3部作。







TACOMA FUJI x A WORK OF ART VINYL x TOMOO GOKITA T-shirts

販売価格 6,600円(税込)



M : 身幅 52cm 着丈67cm 袖丈20cm / L : 身幅 56cm 着丈70cm 袖丈21cm / XL : 身幅 60cm 着丈73cm 袖丈22cm



■プロフィール

五木田智央 (Tomoo Gokita)/画家

1969年東京生まれ、同地を拠点に活動。90年代後半に鉛筆、木炭やインクで紙に描いたドローイング作品で注目を集め、2000年作品集『ランジェリー・レスリング』を出版。ニューヨークでの展覧会を皮切りに、国内外で多数の個展を開催。2012年にDIC川村記念美術館「抽象と形態:何処までも顕れないもの」展に参加し、2014年に同美術館にて個展「THE GREAT CIRCUS」を開催。近年の個展に「PEEKABOO」東京オペラシティ アートギャラリー(2018年)、「Get Down」ダラス・コンテンポラリー(2021年)「Diary」タカ・イシイギャラリー ビューイングルーム(2022年)などがある。主な作品集、カタログに『777』『PEEKABOO』『Diary』888ブックス刊、『Holy Cow』『MOO』タカ・イシイギャラリー刊など。























注意事項

・新型ウイルスCOVID-19感染症対策により、入店時に手消毒と不織布マスクの着用をお願いしております。

・新型ウイルスCOVID-19感染症流行拡大、その他天災により、中止・延期となる場合もございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-15:46)