MAXSUNは、(中国)広州商科グループの子会社でございます。2023年に「Intel(R) Partner Alliance Titanium Partner」と評価されました。







White Magic

MAXSUN ICRAFT Z790 WHITE

想像以外の強力:フルヒートシンク、強力な電源、高性能

▲12+3+2 位相出力モジュール

400W 電源機能

i9 は簡単にオーバークロックする

▲60A ハイスペックDr.MOSモジュール

Classic MP86945 60A 高性能Dr.Mos、安定して信頼できる

▲MP2960 デジタルPWMチップ

高性能フラッグシップ



Future-Ready DDR5およびPCIe 5.0

4つのDDR5メモリスロット、強化インターフェイス、より安定した純粋な信号が装備されています。 テストされたXMP安定性が最大7600MHzに達するため、オーバークロック機能を強化するための最適化された回路レイアウト。

1つのPCIe 5.0 alloy-armored graphics card slotを装備し、データ転送を速く、理論的帯域幅は最大128GB/sに到達し、次世代のデバイスに合わせて準備されています。



白いRGB冷却装甲

強化された電源冷却 +スカイライトRGB

ホワイトRGB冷却装甲:ハードコア冷却、ナンセンスなパフォーマンス。

6mmのニッケルメッキのヒートパイプ、プレミアム材料が信頼できます。



包括的な拡張性、すべてのニーズに合わせて主流の仕様

マザーボードには4つのM.2ドライブスロットがあり、すべてがNVMEプロトコルをサポートするすべてのPCIe 4.0 X4速度とRAIDアレイサポートを提供しています。 1つのPCIe 5.0 X16合金装甲スロット、1つのPCIe X4フルレングススロット、1つのPCIe X4オープンスロット、2つのPCIe X1スロットを装備し、さまざまな拡張の組み合わせの選択肢を提供します。



ユーザーフレンドリーなデザインを再考します。DIYおよびケーブル管理に優しい

▲垂直ケーブルゾーン

▲SATAゾーンの挿入

▲拡張ピンゾーン



HDACオーディオシステム、カスタムオーディオモジュール

▲ALC897プロのグレードオーディオチップ:より正確で敏感なサウンドポジショニング

▲8ゴールドオーディオコンデンサ:より純粋なサウンド



滑らかな白、すべての金属のバックプレート

洗練された滑らかなタッチで変換された冷たい合金。 微妙な感触のために最適化された職人技。



超高速Wi-Fi 6E

ピーク速度が高く、スループットが高く、ネットワーク容量が大きく、レイテンシが低い新しい6GHz周波数帯域。折りたたみ可能なアンテナデザイン、磁気ベース付き、コンピューターケースの上または側面に取り付けることができます。



デュアル20G速度Type-C

データ転送の一歩先を行く

マザーボードは次世代のフロントとリアを提供しますUSB3.2 Gen2x2 Type-Cポート

最大20Gbpsまでの理論的伝達速度



USB 3.2 Gen2x2 Max 20Gbps

USB 3.2 Gen2 Max 10Gbps

USB 3.2 Gen1 Max 5Gbps

*理論的価値



I/O拡張ポート:

洗練された滑らかなタッチを備えたコールドアロイバックプレート。 新しい職人技、微妙な感触。



4つのUSB 2.0ポート

Clr CMOSボタン

DP 1.4+HDMI 1.4ポート

4つのUSB 3.2ポート+1つの20G Type-Cポート

よりスムーズなオンラインゲーム、ビデオ、およびダウンロード用の2.5Gイーサネット

高い帯域幅と低レイテンシのWiFi 6E

7.1チャンネル+光ポート、8個のゴールドオーディオコンデンサに裏打ち



迅速なメンテナンス

▲分散デバッグLED:明るい色とフラッシュパターンで断層をすばやく識別します。迅速な診断、簡単なメンテナンス

▲80コードモジュール:正確なマザーボードステータス、さまざまなエラープロンプト。詳細については、公式サイトへ(https://www.maxsun.com/)

▲ClrCmos物理IOボタン:

1秒でリフレッシュ、全血のリバイバル

構成を変更した後、システムがクラッシュすることを心配不要

ワンボタンの更新、初期値に復元

▲オンボードショートカットボタン:RGBスイッチング/On-Off/再起動



MAXSUNについて

2002年に設立されたMAXSUNは、Guangzhou Shangke Information Technology Co.Ltdの子会社であり、2023年に「Intel(R) Partner Alliance Titanium Partner」と評価されました。20年近くにわたって品質と卓越性と同義でした。「すべて安定性のために」の原則は、チップセットの選択からPCB設計まで、あらゆる詳細に細心の注意を払って、優れた製品ソリューションを提供するという揺るぎないコミットメントを導きます。



At MAXSUN, "Focus on quality, focus on excellence" is not just a motto-it's our ethos. We constantly innovate, maintaining stringent quality control and staying abreast of market trends, to surpass user expectations. With MAXSUN, the future of technology is not just anticipated-it's realized.

●公式

サイト:https://www.maxsun.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/29-15:16)