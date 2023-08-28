［アイディアファクトリー株式会社］

アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2023年9月9日（土）・10日（日）東京国際フォーラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2023」。

公式SNSにてキャラクターカウントダウンを開始いたしました。

会場チケットは各プレイガイドにて好評発売中です！







アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2023年9月9日（土）・10日（日）東京国際フォーラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2023」。

公式SNSにてキャラクターカウントダウンを開始いたしました。

会場チケットは各プレイガイドにて好評発売中です！



■キャラクターカウントダウン開始！

オトメイトパーティー公式SNSアカウント（https://twitter.com/otomate_party）にて、本日より出演キャラクターによるカウントダウンが開始されています。

イベント開催まであと2週間を切りました！

今年も朗読コーナーやバラエティコーナーなど盛りだくさんの内容でお届けいたします！

当日をどうぞお楽しみに…！



■会場チケット好評発売中！

現在、会場チケットが各プレイガイドにて好評発売中です。

本イベントは配信の予定はございませんので、ぜひ会場にお越しください！

※スペシャルシート並びに9月9日（土）夜公演のS席はご好評につき完売致しました。

※特典付S席、A席、B席の販売は終了いたしました。



【CNプレイガイド】

販売サイト：https://www.cnplayguide.com/otomate23/

席種: S席、A席、B席

電子チケット詳細：https://www.cnplayguide.com/moala/



【イープラス】

販売サイト：https://eplus.jp/otomate23/

席種：S席、A席、B席

電子チケット詳細：https://eplus.jp/sf/guide/spticket



【チケットぴあ】

販売サイト：https://w.pia.jp/t/otomate23/

席種：S席、A席、B席

電子チケット詳細：https://t.pia.jp/guide/quickticket.jsp



【ローソンチケット】

販売サイト：https://l-tike.com/otomate23/

席種：S席、A席、B席

電子チケット詳細：https://l-tike.com/e-tike/navi/guide/



■グッズ情報公開中！

本イベント物販では、《オトメイト オフィシャルグッズコーナー》や《乙女ヰ亭コーナー》のほか、《B's-LOG SHOP》や《オトメイトカプセルコーナー》など様々なグッズをご用意しております。

※本イベントの物販は全て、【 チケットをお持ちのお客様のみ 】ご参加頂けます。







本イベントの先行物販では集合時間内にお集まりのお客さまを対象に、整理券を配布させていただきます。

9月9日（土）・10日（日）で販売時間・販売形態が異なりますので、詳細はイベント公式HPをご確認ください。



イベント公式HP（グッズ情報）：https://www.otomate.jp/event/party/goods/



イベント概要





《開催日程》

2023年9月9日（土）

【夜公演】開場 18:00 開演 19:00



2023年9月10日（日）

【昼公演】開場 11:00 開演 12:00

【夜公演】開場 17:30 開演 18:30



《会場》

東京国際フォーラム ホールA

アクセス：

JR線 有楽町駅より徒歩1分 地下鉄有楽町線 有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡）

https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/facilities/a/



※本イベントは、会場でのご観覧のみとなり、配信は予定しておりません。

※開場・開演時間は公演毎に異なります。ご来場の際にはご注意ください。

※開場・開演時間は予告なく変更となる場合がございます。



出演キャスト情報





総合司会者：鳥海浩輔・森久保祥太郎



■2023年9月9日（土）【夜公演】



「薄桜鬼 真改」

沖田総司役：森久保祥太郎

斎藤 一役：鳥海浩輔

藤堂平助役：吉野裕行

原田左之助役：遊佐浩二

相馬主計役：梶 裕貴 ※演出の都合により一部出演



「NORN9 ノルン＋ノネット」

結賀 駆役：梶 裕貴

加賀見一月役：遊佐浩二

宿吏暁人役：杉山紀彰

乙丸平士役：吉野裕行



「Collar×Malice」

柳 愛時役：森田成一

岡崎 契役：梶 裕貴

笹塚 尊役：浪川大輔

白石景之役：木村良平



「キューピット・パラサイト -Sweet & Spicy Darling.-」

ギル・ラヴクラフト役：木村良平

シェルビー・スネイル役：KENN

メレニス・レヴィン役：上村祐翔



【アーティスト】

The Biscats、吉岡亜衣加



■2023年9月10日（日）【昼公演】



「CharadeManiacs」

陀宰メイ役：古川 慎

獲端ケイト役：前野智昭

廃寺タクミ役：岡本信彦



「終遠のヴィルシュ」

リュカ・プルースト役：平川大輔

アドルフ役：八代 拓

アンクゥ役：興津和幸



「ラディアンテイル」

ザフォラ役：榎木淳弥

イーオン役：阿座上洋平

ラディ役：岡本信彦



「SympathyKiss」

五月女光基役：梶原岳人

虎走要司役：興津和幸

吉岡緑郎役：山下誠一郎

多井中 法役：KENN

比嘉月彦役：鳥海浩輔



【アーティスト】

ikasumicco、杉本新(THE SIXTH LIE)



■2023年9月10日（日）【夜公演】



「Code：Realize」

アルセーヌ・ルパン役：前野智昭

エイブラハム・ヴァン・ヘルシング役：諏訪部順一

ヴィクター・フランケンシュタイン役：柿原徹也

インピー・バービケーン役：森久保祥太郎

サン・ジェルマン役：平川大輔



「スペードの国のアリス ～Wonderful Black World～」

トゥイードル＝ディー役：八代 拓

エース役：平川大輔

ボリス＝エレイ役：杉山紀彰

ジョーカー役：興津和幸

ハンニバル＝ゴールド役：石川界人



「天獄ストラグル -strayside-」

石川五右衛門役：八代 拓

村上誉那役：鈴木崚汰

東洲斎写楽役：石川界人

ＪａｃＫ役：古川 慎



「9 R.I.P.」

香羊役：鈴木崚汰

星絆役：柿原徹也

魅ナミ役：岡本信彦

幸麿役：KENN

狐春役：阿座上洋平



【アーティスト】

少年T、ヒサノ



※敬称略

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。



会場チケット情報





《会場チケット価格》

スペシャルシート：28,000円（税込）【Sold out】

S席（特典付） ：11,800円（税込）【販売期間終了】

S席 ：8,800円（税込）

A席（特典付） ：10,800円（税込）【販売期間終了】

A席 ：7,800円（税込）

B席（特典付） ：9,800円（税込）【販売期間終了】

B席 ：6,800円（税込）



イベント公式HP：https://www.otomate.jp/event/party/

オトメイトパーティー公式SNSアカウント：https://twitter.com/otomate_party



制作：株式会社アズプロジェクト

運営：株式会社ムービック・プロモートサービス

主催：アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社



公演に関するお問い合わせ先：イベント事務局

TEL:03‐5214‐1020

（平日11:00～18:00）



権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/28-18:16）