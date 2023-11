[ISARIBI株式会社]

ブレイクダンス世界大会「Battle of the Year World Final」にて、FNMD 所属『FOUND NATION』が

BEST SHOW&BATTLE BEST 4を獲得!

METEORA st.所属ブレイクダンスチーム「FOUND NATION」(YouTubeでの活動名「FLAVA JAPAN」/)は、2023年11月26日(日)に行われたブレイクダンス世界大会「Battle Of The Year Final 2023」にてBEST SHOW&BATTLE BEST 4を獲得した。











Battle Of The Yearとは



「Battle Of The Year」は30年以上の歴史を持ち、ダンス界で最も権威ある大会と言われている。2024年のパリ五輪の正式種目に決まったブレイクダンスだがクルーバトルの世界一を決めるのは五輪ではなく「Battle Of The Year Final 2023」となる。世界各国で予選が行われ、勝ち上がった12の国の地域と招待国枠から出場する13チームで白熱のバトルを繰り広げる。







「Battle Of The Year Final 2023」は大阪府のインテックス大阪にて開催され、「FOUND NATION」は日本代表としてこれに臨んだ。持ち前のチームワークを活かしたパフォーマンスは審査員や他出場チームを圧倒し、BEST SHOW&BATTLE BEST 4を獲得する結果となった。







FOUND NATIONプロフィール







2002年に結成されて以来、現在に至るまで様々なイベント・バトルで好成績を残しているブレイクダンスチーム。

メンバーは沖縄から青森まで各地におり、現在は主として関東に在住しているメンバーをメインとして活動している。



2008年にはブレイクダンスCREWの世界大会、「Uk bboy championships」の日本大会を優勝し世界大会への切符を獲得。

以降2008年、2010年、2011年、2012年、2016年と合計5回の日本大会優勝という異例を成し遂げている。

また同年2008年、世界で最も権威のある「Freestyle Session」という大会で日本人初の2位を獲得。唯一無二といわれるチームワークで世界のシーンで活躍を続けている。

そして2012年には、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を締結。BBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなる。

現在、ムラサキスポーツ,NEWERA JAPAN,STANCE SOCKS,JANSPORTとのスポンサー契約を結んでいる。そして2016年には遂に「Freestyle session」のWorld Finalにて日本人CREW初の優勝を達成。

更に同年、世界最強のSOLO BBOYを決める大会「REDBULL BC ONE」にてメンバーのISSEIが若干19歳にして日本人初の優勝者となり、名実共に世界一のBBOY CREWとなる。



2020年には株式会社FNMDとして法人も設立。

YouTube事業からCM/PV出演・アパレルラインの作成などブレイクダンスカルチャーの発展のために寄与している。

アンダーグラウンド、オーバーグラウンド共に評価が高い、いま注目のブレイクダンスチームである。







株式会社FNMD







Music & Dance,Market Developement,Making Dollars!

「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ!」

ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。



世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。



【事業内容】

- ダンサー・タレント事業

- イベント事業

- アパレル事業

- ダンススタジオ事業

- レッスン・ワークショップ事業

- YouTube事業

- 映像制作事業



代表取締役:丸茂 翼

設立年月日:2020年7月8日

公式HP:https://www.fnmd-ltd.com/







METEORA st. INFORMATION







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



『今までの私をぶち壊す』 をテーマに世界で活躍できる、ありとあらゆるジャンルのオタクが所属する。



ダンスを中心に、ミュージック&アート両機においてインフルエンス能力を持った クリエイターとアーティスト達が集った 事務所及びエージェント・育成機構。



それが「METEORA st.(メテオラストリート)」です。



「METEORA st.(メテオラストリート)」はISARIBI株式会社がプロデュース、株式会社アブストリームクリエイションが運営する、インフルエンサーレーベルです。



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st















