CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)は、2024年1月5日に6周年を迎える猫のキャラクター「しかるねこ」の期間限定POP UP SHOPを企画・制作し、12月28日よりルミネエスト新宿・B1新宿駅中央東改札外券売機横にてオープンすることをお知らせいたします。SNSの総フォロワー数は38万人を超える「しかるねこ」は、日々の「ついつい」や「うっかり」を叱ってくれる白い猫の姿をしたキャラクターで、2018年1月の登場以来、叱られているのにどこか温かみを感じる投稿が多くの共感を集めています。

本イベントでは、雑貨やアパレルなど全21点のアイテムを販売するほか、キャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットも登場。1月7日には、作者・もじゃクッキーさんによるサイン会も開催いたします。X(旧Twitter)上では、POP UP SHOPオープン記念としてぬいぐるみやパーカーなどが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。







■「しかるねこPOP UP SHOP」開催概要:

実施期間:2023年12月28日(木)~2024年1月14日(日)※1月1日は休館日となります

実施会場:ルミネエスト新宿・B1新宿駅中央東改札外券売機横(東京都新宿区新宿3丁目38番1号)

https://www.lumine.ne.jp/est/

営業時間:平日 11時~21時 土日祝 10時30分~21時

※年末年始など営業時間に変更がある場合がございます。詳細は、ルミネエスト新宿公式サイトをご確認ください。





販売アイテム情報





「はやく寝なさーい!」などSNSでも反響の大きかった投稿を再現したアクリルスタンドや、新規の描き下ろしアートを使用したパーカーやマルシェバッグなど、全21点のアイテムが登場します。身につけることでいつでも「しかるねこ」に見守ってもらえるヘアピンやアパレルアイテム、温かい飲み物でホッと一息入れることができるマグカップなど、普段使いしやすいアイテムを揃えました。



・ぬいぐるみ(しかるねこ/あまやかすねこ) 各2,530円

・ラバーマグネットフック 1,540円

・巾着 1,540円

・ラバーヘアピン 1,540円

・顔ポーチ 2,200円

・ランダムアクリルスタンド 各770円

・ランダムアクリルキーホルダー 各770円

・缶ミラー 1,320円

・アンブレラマーカー 880円

・ポストカード 297円

・クリアファイル 660円

・ハンカチ 660円

・A5リングノート 1,210円

・ボールペン 880円

・ダイカットステッカー(全4種)253円

・アクリルキーホルダー 770円

・マグカップ 2,200円 ※12/28午後入荷予定

・Tシャツ 3,300円 ※Mサイズのみ

・パーカー 5,940円 ※Lサイズのみ

・マルシェバッグ 1,100円

・フェイスタオル 2,200円



※商品価格は全て税込となります。

※商品画像はイメージです。



ノベルティ情報







開催期間中、関連商品を合計3,000円(税込)以上購入の方に、オリジナルステッカーを1枚プレゼントいたします。



※数量限定のため、なくなり次第終了となります。





「しかるねこPOP UP SHOP」オープン記念!Xプレゼントキャンペーンについて







POP UP SHOPのオープンを記念して、作者のもじゃクッキーさんによる直筆サインイラストミニ色紙や「しかるねこ」などのぬいぐるみが当たるXプレゼントキャンペーンを実施します。



・応募期間:2023年12月18日(月)15時~ 2023年12月24日(日)23時59分

※当選発表は12月25日(月)、景品の郵送は2024年1月以降を予定しています。

・参加方法:「しかるねこ」公式X(@shikaruneko)をフォローの上、該当ポストをリポスト



・景品:

1.「いつも見てるんだからね!」賞 …しかるねこ&あまやかすねこぬいぐるみ+もじゃクッキーさん直筆サインイラストミニ色紙 1名さま

2.「あったかくしなさい!」賞 …パーカー 2名さま

3.「ちょっとは休みなさーい!」賞 …マグカップ 2名さま

4.「なくさないようにね!」賞 …ラバーマグネットフック 2名さま

※サインイラストミニ色紙以外はPOP UP SHOPで販売予定の商品となります。



もじゃクッキーさんサイン会について





1月7日に「しかるねこ」作者のもじゃクッキーさんによるサイン会を実施します。開催時刻や参加方法などの詳細につきましては、後日「しかるねこ」X公式アカウント(@shikaruneko)よりお知らせ予定です。そちらをご確認の上ご参加ください。



■「しかるねこ」X公式アカウント:

https://x.com/shikaruneko





しかるねこについて







しかるねこ

日々の「ついつい」や「うっかり」を叱ってくれる。

生真面目で心配性、そしてどこか不器用な性格。

そんなこんなでほかの仲間たちに振り回されたり

翻弄されたり(?)することもしばしば。

眉間のしわと、ピンと伸びたしっぽがチャームポイント。

X:https://x.com/shikaruneko

TikTok:https://www.tiktok.com/@shikaruneko_official

Instagram:https://www.instagram.com/shikaruneko/















あまやかすねこ

なにもかも笑顔で許し

甘やかしてくれる。

















ながめるねこ

いつも突然現れて、ただ眺めているだけ。



















うれうねこ

些細なことも

憂い悩んでしまう。





作者・もじゃクッキーについて







神奈川県出身、東京都在住。

フリーランスのイラストレーター・Web漫画家。

代表作は「しかるねこ」「ヒヨハリ!」 著書に「しかるねこ」「いつもそばにしかるねこ」(KADOKAWA)、「ちょっぴりおしゃべりで、ちょっぴり個性的などうぶつさんたち」「どうぶつさん気分」(河出書房新社)がある。





※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)mojacookie



