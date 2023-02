[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、当社が運営するブランド買取「なんぼや」(https://nanboya.com/)のリユースによるCO2削減貢献量を可視化し、各店舗紹介ページに公開したことをお知らせします。











リユースのさらなる普及を目指して「なんぼや」店舗の環境負荷削減貢献量を可視化



2007年に大阪に1号店をオープンした「なんぼや」は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属及び骨董・美術品等の買取専門店として、国内に120店舗以上(姉妹ブランド「BRAND CONCIER」含む)を展開(※1)しています。バリューデザイナー(鑑定士)のお客様との対話を大切にした丁寧な接客による「おもてなし力」、国内のみならず海外へも販路を持っていることや、あらゆるブランド、ジャンルが買取りできる「圧倒的な買取力」、さらに、お客様のご都合に合わせて選べる「豊富な買取方法」で多くのお客様から好評をいただいております。



またバリュエンスグループではリユースのさらなる普及を目指して、取扱製品であるラグジュアリー商品等のリユースによる環境フットプリント(※2)の削減貢献量を「Resale Impact(※3)」として可視化し、リユースによる二酸化炭素排出量・水使用量などの削減貢献量を算出しております。



すでにプレオウンド・ブランドショップ「ALLU(アリュー)」の店舗およびECサイトではこの「Resale Impact」を商品タグや店頭POPなどに表示することで、お客様に「地球環境にいいことができた」と感じていただいたり、「捨てずにリユースをしてみよう」とこれまでの行動を少し変えられるようなきっかけを生み出しています。



そしてこの度、ブランド買取「なんぼや」においても同様に、「Resale Impact」をなんぼやサイト内、店舗紹介の各店舗ページに公開しました。店舗ごとのリユースによるCO2削減貢献量を可視化することでお客様に「不要なモノを売ることは、お財布にやさしいだけでなく、地球環境にもやさしい」と思っていただいたり、買取店をより身近に、気軽に利用できる新たなきっかけとなっていただければと考えております。



※1:2023年1月末時点

※2:個人や団体、企業などが生活・活動していく上で排出される温室効果ガスなどの環境インパクト

※3:Resale Impact 詳細はコーポレートサイト内「Sustainabilityページ(https://www.valuence.inc/sustainability/)」をご覧ください





なんぼや銀座本店の掲載例(https://nanboya.com/shop/tokyo/ginza-brandshop/)









当社グループは今後も、お客様が大切に扱ってきたアイテムを買取り、次に必要な人へつなげるリユースを促進するだけでなく、リユース品の買取りや販売を通じて地球環境に貢献できることを発信、定着に向けた事業活動を継

続してまいります。そしてより多くのお客様にリユースを身近に感じていただき、リユースのさらなる普及促進と持続可能な社会の形成を目指してまいります。





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



