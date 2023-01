[エース株式会社]

バッグメーカーのエース株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:森下 宏明 以下エース)が展開するセルフケアブランド「pace(ペース)」( https://your-pace.jp/ )は、NTTコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:丸岡亨 以下NTT Com)が2023年1月23日より創設するフェムテック領域のビジネス共創コミュニティ「Value Add Femtech(TM) Community」に参加することをお知らせします。













「 pace」について



「どんなときもあなたのそばにいられるセルフケアブランド」をコンセプトに、バッグメーカーのエース株式会社が女性の移動とフェムケアを含むセルフケアをトータルサポートするため、吸水サニタリーショーツ、デリケートケアミスト、和漢ブレンドティー、CBDオイルなどを展開。ブランド名には「人生という長い旅路を、どんなときも自分のペースで歩めるように」との意味が込められています。





「 Value Add Femtech™ Community」について



NTT Comが提供するヘルスケア業界向けプラットフォーム「Smart Data Platform for Healthcare」を活用して、さまざまなフェムテックの事業者間でのデータ連携、利活用により新たな高付加価値製品、サービスの開発や提供を行い、エンドユーザである女性のQuality of Life(QOL)の向上を目指す事業者間コミュニティです。

「pace」は「Value Add Femtech™ Community」に参加することで、フェムテック事業者間での情報交換や提携、ディスカッションの機会を通じて、女性の課題解決につながるような新製品開発などを行い、女性の移動とフェムケアを含むセルフケアをより一層サポートして参ります。





商品紹介



「オーガニックコットン吸水サニタリーショーツ」





おもての生地にお肌に優しいオーガニックコットンを使用し、吸水パッド部分は量や色の変化に気づきやすいグレーカラーを採用しました。吸水パッド内部の吸水シートにはスポーツ用に開発した高機能繊維を応用した新素材(※第三者機関の検査により制菌・消臭・速乾性が認められています)を使用しています。不安な時はナプキンと併用できるよう、おもての生地と吸水パッドを縫い付けない羽つきナプキン対応仕様です。旅先への持ち運びや、替えのショーツを入れるなど、何かと役立つコットン製巾着が付いています。



他にもライフスタイルに合わせて選べる「デリケートケアミスト」「和漢ブレンドティー」「CBD5%オイル」「CBDロールオン」といった、ポーチなどに入れて持ち運びやすいサイズのセルフケアアイテムをトータル展開します。















エース株式会社について



1940年創業のバッグの総合メーカー。1953年には当時「バッグの一大革命」といわれたナイロン製バッグを日本で初めて開発。また1967年より国内でのスーツケースの製造を開始し、半世紀以上にわたり国内で厳しい品質管理のもとスーツケースを製造し、数々のヒット商品を輩出しています。バッグのリーディングカンパニーの地位を確立し、今や米国をはじめ、アジア中東欧まで、日本から世界へと発信しています。

https://www.ace.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/23-16:46)