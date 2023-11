[リデル]

衣食住・エンタメ・環境活動など10部門。3万5千人に推薦された、2023年最も活躍したインフルエンサーは2024年に最も期待する企業のパートナーとして大注目!



SNS・インフルエンサーマーケティング事業を展開するLIDDELL株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:福田 晃一、以下リデル)は、2023年に最も活躍したインフルエンサーを決定する第8回『インフルエンサー・アワード・ジャパン(以下IAJ)2023』を開催致します。





第8回 「IAJ 2023」 特設サイト : https://lp.spirit-japan.com/iaj/2023/





未来を創り出す可能性を持つ個人を発掘するアワード

個人がクリエイティブし、メディアを持ち、コンテンツを発信する時代。個人の影響はソーシャルメディアを通じ、世界を変える力があります。

リデルは、未来のクリエイティブ、アート&ビジネスシーンを創り出す才能を讃えるアワードとして、今年もIAJの開催を決定致しました。

第8回 「IAJ 2023」は、多様なジャンルの10部門を設け、2023年、最も高いポテンシャルを感じ、活躍をした国内最高峰のインフルエンサーを表彰します。





IAJ(インフルエンサー・アワード・ジャパン)とは

マーケティングにおいて欠かせないツールとなった現在のSNSを作り上げたのは、インフルエンサーの牽引力とオーディエンス力であり、市場拡大の柱となっています。

IAJはインフルエンサーが公にその活動を評価され、努力や感性を称賛される場として、SNS・インフルエンサーマーケティングのパイオニアであるリデルが、その知見と関係性を活かし、インフルエンサーの可能性を支援するために2016年から開催し、今年で8回目を迎えます。



リデルが運営する国内最大級のインフルエンサーマッチングプラットフォーム『SPIRIT(スピリット)』は、約35,000人のインフルエンサーと約7,000社の企業が取引するワークスペースです。

その中から選ばれるInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなど多様なSNSで活躍するIAJのノミネーターや各賞受賞者は、企業の最良のパートナーとして、毎年注目されております。





IAJにおけるインフルエンサーの定義

IAJは、自分自身で自律的に活動し、将来性のあるインフルエンサーを心から賞賛し、支援することを目的としています。よって、ノミネート時点で「10万フォロワー以下」の影響力がある個人を、IAJにおけるインフルエンサーと定義しています。





部門賞紹介

専門性とトレンドを重視した10部門を設け、各部門より5名ずつノミネートされます。

メイク・美容に関する「BEAUTY」



衣服・コーディネートに関する「FASHION」



住宅・インテリア・生活情報に関する「LIFESTYLE」



料理・レシピ・グルメ情報に関する「FOOD」



旅行・風景・アウトドア・スポーツに関する「ACTIVITY」



音楽・美術・アニメ・映画・書籍に関する「ENTERTAINMENT」



ゲーム・eスポーツに関する「GAMES」



環境活動・エシカルに関する「SUSTAINABLE」



ビジネススキル・勉強・教育に関する「EDUCATION」



育児・家族に関する「FAMILY」





また、各部門別優秀賞の他、50名のノミネーターの中から

「INFLUENCER OF THE YEAR:最も影響を与えたインフルエンサー」

「LEAP INFLUENCER OF THE YEAR:最も飛躍したインフルエンサー」

「BEST NEW INFLUENCER:最も期待するインフルエンサー」

として各1名ずつ決定致します。





日程

2023年11月27日(月)ノミネーター発表



2023年11月27日(月)~12月4日(月)審査及び選考会実施



2023年12月6日(水)受賞者発表









ノミネーター、および受賞者選考方法

SPIRIT(スピリット)に登録する約35,000人及びリデルがリレーションするインフルエンサーの中からランダムで選出されたインフルエンサーによる投票からノミネーターが選出され、受賞者はインフルエンサーの投票と審査員による厳正な審査によって選考致します。





授賞式

第8回 「IAJ 2023」特設サイト・SNS、および発表イベント、ライブ配信にて発表の予定。

詳細に関しては、順次発表いたします。

※事前に各メディアへは情報開示いたしますので、ご連絡ください。





第8回 「IAJ 2023」 特設サイト

https://lp.spirit-japan.com/iaj/2023/





《第8回 「IAJ 2023」 開催記念》特別タイアップ「Partner tie-up」

第8回 「IAJ 2023」にスポンサーいただいた企業は、未来に最も期待できるノミネーターおよび受賞者とパートナーになれる「Partner tie-up」を行うことができます。



全てのスポンサーには、受賞者・ノミネーターに対する「パートナー契約・広告タイアップなどのプランニング&オファーマネージメント」をリデルが無償で行います。

さらに、特典として以下のメリットを提供します。

第8回 「IAJ 2023」特設サイト、SNSアカウントへのロゴ掲載



受賞者・ノミネーターを含む3名アサイン/取材インタビューコンテンツ提供



2023年および歴代受賞者・ノミネーターへの商品サンプリング(最大240名)







2024年に大きく飛躍し大活躍するインフルエンサーに向けて、様々な<先行優先アプローチ>が<スポンサー費用:8万円>から可能です。



マーケティングやブランディング戦略に応じたパッケージプランを複数ご用意しております。

なお、2023年12月4日(月)をお申し込み締め切りとさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。







インフルエンサーとのマッチングプラットフォーム『SPIRIT(スピリット)』

業界先駆けのプラットフォーム、提供開始から8年。

登録インフルエンサー数 35,000人。取引企業数7,000社以上の実績。

インフルエンサーにPR・タイアップ投稿を依頼したい企業とインフルエンサーとのマッチングプラットフォーム『SPIRIT(スピリット)』は、2014年のInstagram(インスタグラム)日本語版リリースの翌年、2015年5月13日にサービスの提供を開始。



日本におけるインフルエンサーマーケティングのパイオニアとして、ビジネスモデルを確立しつつ、公募形式で熱量の高いインフルエンサーをアサインできるプラットフォームとして、企業のマーケティング・コミュニケーション施策を支援してまいりました。お取引企業数は7,000社以上。登録しているインフルエンサーは35,000人と、歴史と実績ともに日本最大級のサービスに成長しております。



インフルエンサー業界の健全性と活性化に寄与すべく、インフルエンサー個人へ向けたスキル面およびモラル面における体系化した教育も含め、良質なインフルエンサーの育成にも取り組んでいます。



リデルは、蓄積された知見を活かしつつ、常にアップデートしながら、SNS・インフルエンサーマーケティングのパイオニア企業として、インフルエンサーの真価の発信とクリエイターエコノミーを支援し、経済活性化に寄与してまいります。お気軽にお問い合わせください。





【本件に関するお問合せ】

リデル株式会社

担当:貫(ぬき)

メール:pr@liddell.tokyo



