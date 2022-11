[ギャップジャパン株式会社]

ホリデーシーズンを彷彿させるチェック柄と千鳥柄プリントに「DAP」のロゴを施したフーディーが限定ストアとGap公式オンラインで販売









1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、ハーレムを拠点とする伝説的ファッションデザイナーであり、Gap Spring22グローバルキャンペーンモデルとしても起用された「Dapper Dan(ダッペル・ダン)」とのコラボレーションフーディーを、Gapストア6店舗、ポップアップストア2店舗、Gap公式オンラインストアで2022年11月14日(月)から順次発売を開始します。



本コレクションは、Gapのアイコンアイテムとして人気のアーチロゴフーディーにDapper DanとGapをコラボレーションさせた「DAP」ロゴをゴールドに施したデザインでお届けします。ヒップホップの世界にハイファッションを導いたことで知られるDapperの大胆な色使いと、彼の拠点であるハーレムの文字をあしらった特別なフーディーコレクションです。カラーは、グリーンチェック、イエローチェック、レッドチェック、千鳥柄の4種類で展開し、価格は¥15,900(税込み)で販売します。



GapとDapper DanのスペシャルなDAPコラボレーションフーディーを是非お楽しみください。



展開店舗

Gapフラッグシップ銀座、Gap新宿フラッグス店、Gap心斎橋店、Gapユニバーサルシティウォーク大阪店、Gap Outlet御殿場プレミアムアウトレット店、Gap Outletりんくうプレミアムアウトレット店、Gapラゾーナ川崎店(ポップアップストア内)、Gap Outlet三井アウトレットパーク木更津店(ポップアップストア内)



Gapオンラインストア

https://www.gap.co.jp/



商品詳細





DAPフーディー 各¥15,900

※レッドチェックのみ12月初旬発売予定



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Yeezy Gap、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



