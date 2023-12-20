［いえらぶ］

12月8日(金)から12月11日(月)、「OSAKA MOBILITY SHOW 2023 第12回大阪モーターショー」にて、阪神高速サービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐藤勝也、以下「阪神高速サービス」）が株式会社いえらぶGROUPのグループ会社である株式会社いえらぶパーク（本社：東京都新宿区、代表取締役：川口真弘、以下「いえらぶパーク」）と共同開発した「リザパー」のブースを出展しました。会期中の大きな反響に応え、「ど真ん中！大量開放キャンペーン」を2024年3月31日まで延長いたします。









■「OSAKA MOBILITY SHOW 2023 第12回大阪モーターショー」概要

期間：2023年12月8日(金)～11日(月)

住所：大阪府大阪市住之江区南港北 1-5-102 インテックス大阪

公式サイト：https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/

来場者数：25万667名



■背景・概要

4年ぶりの大阪モーターショーは前回を上回る25万人以上が訪れました。「リザパー」ブースでは、事前予約から決済までアプリで完結できるリザパーの魅力に注目が集まり、多くの方に会員登録していただきました。来場者からの「職場の近くにあるから通勤にも使えるのが良い」「月極契約者はUSJの近くも停め放題になるなんて便利！」などの声を受け、「ど真ん中！大量開放キャンペーン」の延長を決定しました。



■「ど真ん中！大量開放キャンペーン」の延長について

キャンペーン期間：2024年3月31日23時59分まで延長！

対象者：いえらぶ駐車場会員（※）

特典：阪神間エリアの対象駐車場が月額550円（税込）で使い放題

申込方法：「リザパー」アプリより

キャンペーンページ：https://rizapa.jp/informations/press



引き続き、いえらぶ駐車場会員は、通常「停めたらええやんプラン」に含まれない好立地な駐車場も月額550円（税込）で利用できます。また、月極契約をしていないアプリ会員も、「リザパー」掲載の駐車場を月極契約すると当キャンペーンを利用できます。



■「リザパー」について

「リザパー」は、いえらぶパークと阪神高速サービスが共同開発した駐車場の検索・予約・支払い手続きがアプリ上で完結するサービスです。月極駐車場の利用者募集と並行して収益化できるため、収益の底上げにつながります。また、いえらぶパークによる管理業務代行により、駐車場管理会社の業務を大幅に削減できます。



【利用者のメリット】

駐車場の検索、予約から決済までオンラインで完結



駐車場を気に入ったら、月極駐車場として契約可能



豊富なオプションと、希望に沿った最安プランで利用可能



最大22日前から予約可能



予約時間内なら、追加料金なしで何度でも車の出し入れが可能



インボイス制度に対応した領収書の発行が可能







【駐車場オーナー・管理会社のメリット】

通常のコインパーキングと異なり初期費用は一切不要



空き区画が出たら月極募集と並行して時間貸しできるため売り上げが増加



アプリ内で駐車の手続きが完了するため顧客対応は不要



施設情報の登録とQRコード看板の設置で利用開始可能



頻度の高い「リザパー」ユーザーには月極あっせんも可能



不正駐車報告システムにより迷惑駐車の摘発も可能







「リザパー」サービス開始のプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000356.000008550.html



▽本リリースに関する問い合わせ

https://ielove-cloud.jp/news/entry-599#mail



■阪神高速サービスについて

会社名：阪神高速サービス株式会社

代表者：佐藤勝也

設立 ：2005年8月1日

資本金：4,000万円

所在地：大阪府大阪市西区靱本町 1-11-7 信濃橋三井ビル

事業内容：駐車場の運営・管理、PA管理事業、スルーウェイカード事業、保険代理店事業、ナナ・ファーム須磨事業など

コーポレートサイト：https://www.hankou-service.jp/



■いえらぶパークについて

いえらぶパークは駐車場運営に関わるあらゆる業務を、DX（REAL×TECH）の力で簡単に、便利にする駐車場×ITサービスの開発・運営会社です。



会社名：株式会社いえらぶパーク

代表者：川口真弘

設立 ：2021年11月

資本金：1億円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル25F

事業内容：

月極駐車場契約管理決済システム「QRsign」、駐車場契約管理業務代行サービスの企画・開発・運営、駐車場検索サイトの企画・開発・運営

コーポレートサイト：https://ielove-park.jp/

月極駐車場ポータル「いえらぶPark」：https://ielove-park.co.jp/



■いえらぶGROUPについて

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル24F

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/



※いえらぶパークのサービスを介して月極駐車場を契約した方がいえらぶ駐車場会員です。「リザパー」にて毎月定額で対象駐車場が停め放題になるプランや、最大22日前から予約が可能になるオプションを月額プランで利用できるなどのメリットがあり、他の月極駐車場と差別化できます。



■サービスに関するお問い合わせ先

株式会社いえらぶパーク セールサポート課

担当：丸田、安達

TEL：03-4332-1758 / FAX：050-3737-6665

メール：info@ielove-park.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-14:16）