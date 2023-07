[株式会社Fanplus]

EBiDAN THE LIVE UNIVERSE 2023開催記念!





音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、「価値ある映像コンテンツの再収益化」を実現すべく、「FanStream」の新機能PPV(ペイ・パー・ビュー)を用いて、超特急・SUPER★DRAGON・ONE N' ONLY・原因は自分にある。がこれまでに配信したライブ映像の中から、厳選された9作品を1ヵ月限定でアンコール配信することをお知らせいたします。



●配信概要

8月11日(金・祝)・8月12日(土)に開催されるEBiDAN THE LIVE UNIVERSE 2023の開催を記念して、超特急・SUPER★DRAGON・ONE N' ONLY・原因は自分にある。がこれまでに配信したライブ映像の中から、厳選された9作品をFanStreamにて1ヵ月限定でアンコール配信。

スターダストチャンネル会員ならお得に配信が見られます!



●作品タイトル

<超特急>

・2020.12.25 BULLET TRAIN ONLINE SPECIAL LIVE 2020 「Superstar」

・2020.12.26 BULLET TRAIN ONLINE SPECIAL LIVE 2020 「Superstar」

・2020.12.27 BULLET TRAIN ONLINE SPECIAL LIVE 2020 「Superstar」

<SUPER★DRAGON>

・2020.07.26 ONLINE廃工場LIVE「SECRET BASE」

・2020.11.15 DRA FES 2020 -BOX WORLD-

・2021.04.10 SUPER★DRAGON ONEMAN LIVE 「NEO CYBER CITY -ネオサイバーシティ -」

<ONE N' ONLY>

・2022.06.26 ONE N’ LIVE 2022 ~YOUNG BLOOD~

<原因は自分にある。>

・2020.08.16 仮想げんじぶ空間:case.2

・2021.01.23 仮想げんじぶ空間:case.3-多世界解釈



●販売概要

・スターダストチャンネル会員販売:各1,000円(税込) ※お得なセット券もございます

・一般販売:各1,500円(税込)

・販売期間:7月10日(月)18:00 ~ 8月9日(水)23:59

・視聴期間:7月10日(月)18:00 ~ 8月10日(木)23:59

・決済方法:クレジットカード決済・キャリア決済・PayPay決済

・販売URL:https://video.fanstream.jp/feature/2102c9ce3b1164e3457adeb5bd03c4b8

※ご購入の際は、チケット代金とは別途手数料220円(税込)がかかります。



●サービスURL

FanStream:https://video.fanstream.jp/

スターダストチャンネル:https://stardust-ch.jp/





【FanStreamについて】

これまで生配信に特化していたFanStreamサービスは、生配信映像のアンコール販売による「再収益化=アーティストへの再還元」に加え、未公開映像作品や過去にVHS/DVDでパッケージリリースした作品等を高画質・高音質でデジタイズして販売し、再生機器を持たないファン層もスマートフォンやPCで手軽に体感することが可能になりました。眠っていた映像作品がファンエンゲージメントを高める新たなデジタルコンテンツとして再び価値を高める機会をご提供いたします。



また、ファンクラブ会員と一般ユーザーで別価格の販売設定、会員管理やチケット購入時のユーザーIDとして無料提供する「Plus member ID」とのシームレスな連携により、コンテンツ購入から視聴まで数ステップで可能にする環境を構築しています。



■Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。



会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要 : ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/







【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp



※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-18:16)